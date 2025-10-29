Peste 22.000 de germani şi-au schimbat genul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare”

11:00

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota în Parlament pentru învestirea noului Guvern, după ce a anunțat anterior că respinge desemnarea acestui premier. „Regretăm că PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi””, a scris Costiuc.