„Мир, труд, май - așa sună programul noului Guvern.” Usatîi vrea amânarea ședinței Parlamentului în care Munteanu va cere vot de încredere: Să nu se lase îmbrobodit
UNIMEDIA, 29 octombrie 2025 11:30
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că va cere amânarea ședinței Parlamentului în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. „I-am mai spus: „Să nu vă lăsați îmbrobodit de unii politicieni, cumetri. La noi pe mulți îi țin pentru că așa a spus partidul”. Dumnealui a promis că cei care nu se vor descurca, vor pleca. Am cerut amânarea ședinței, așa este corect, dacă se vrea un program național comun de guvernare a țării susținut de toți”, a mai precizat Usatîi.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
11:50
(video) „L-au dus cu o căruță la iaz și au vrut să-i dea foc”. Detalii cutremurătoare despre bărbatul din Văsieni, ucis de 2 tineri: Era gol, cu piciorul tăiat bucăți și gâtul rupt # UNIMEDIA
Scene de groază au avut loc la Văsieni, din raionul Telenești, unde bărbatul de 58 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de doi tineri. Aceștia l-ar fi dus cu o căruță lângă un iaz, la un kilometru de la sat, și ar fi încercat să-i dea foc, spun apropiații victimei. Ulterior, Andrei Vârlan a fost găsit de către fiul său zăcând pe imaș, lângă un lac.
Acum 30 minute
11:30
„Мир, труд, май - așa sună programul noului Guvern.” Usatîi vrea amânarea ședinței Parlamentului în care Munteanu va cere vot de încredere: Să nu se lase îmbrobodit # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că va cere amânarea ședinței Parlamentului în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. „I-am mai spus: „Să nu vă lăsați îmbrobodit de unii politicieni, cumetri. La noi pe mulți îi țin pentru că așa a spus partidul”. Dumnealui a promis că cei care nu se vor descurca, vor pleca. Am cerut amânarea ședinței, așa este corect, dacă se vrea un program național comun de guvernare a țării susținut de toți”, a mai precizat Usatîi.
Acum o oră
11:20
(galerie foto) De la sex simbol la bunicuță vintage. Pamela Anderson, criticată de fani: „Arată ca o femeie de 70 de ani” # UNIMEDIA
Când Pamela Anderson a decis să apară nemachiată la evenimentele de modă, lumea a aplaudat-o. Era un gest de curaj, o rupere de ritm într-o industrie obsedată de perfecțiune. Dar acum, la 58 de ani, fosta divă Baywatch pare să fi dus minimalismul și estetica naturală puțin prea departe — cel puțin în ochii fanilor, care spun că „s-a transformat într-o bunicuță vintage”, scrie protv.ro.
11:00
(video) „PAS se joacă de-a țara în bunghi.” Costiuc, după consultările cu Alexandru Munteanu: Nu vom vota pentru învestirea acestui Guvern # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota în Parlament pentru învestirea noului Guvern, după ce a anunțat anterior că respinge desemnarea acestui premier. „Regretăm că PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi””, a scris Costiuc.
Acum 2 ore
10:30
(video) Accident grav la Iași. Un camion, condus de un moldovean, lovit frontal de un BMW. Două persoane au decedat # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită, scrie presa română.
10:20
Ucraina intră pe piața mondială a armelor: Volodimir Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă, scrie digi24.ro.
10:10
Israelul a reluat bombardamentele asupra orașului Gaza: Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, din care 22 de copii # UNIMEDIA
Avioanele israeliene au lansat marți lovituri în orașul Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea militantă Hamas că a încălcat încetarea focului din teritoriul palestinian și a ordonat armatei să desfășoare „atacuri puternice”, scrie adevărul.ro.
10:10
„Măiculița Domnului, ce tragedie.” Mama copilului decedat după ce a căzut într-o fântână, la Japca, răpusă de durere: Frământam pâinea când a ieșit afară # UNIMEDIA
Tragedia cumplită de la Japca. Mama micuțului de doar doi ani care a murit după ce a căzut într-o fântână din curtea casei povestește detalii din ziua tragediei. „Totul s-a întâmplat în 5 minute, în timp ce eu frământam pâine în casă” a declarat femeia pentru tvn.md.
10:00
Percheziții în toată țara: PCCOCS și „Fulger” au descins într-un dosar pe „Activitatea mercenarilor” # UNIMEDIA
Angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în prezent mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării.
Acum 4 ore
09:50
(foto) „„Taiga” a ars complet”. Sauna din Durlești, mistuită aseară de flăcări, face parte din complexul „Woloshin Banya”: Primele declarații ale proprietarului # UNIMEDIA
Sauna care a fost cuprinsă de flăcări aseară în capitală face parte din complexul Woloshin Banya. Potrivit proprietarului, construcția nouă denumită „Taiga” a ars complet și nu mai poate fi restaurată.
09:40
„Vorbim despre probleme grave de sănătate”: Ministerul Sănătății, precizări după moartea directorului gimnaziului din Teleșeu # UNIMEDIA
Moartea lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Teleșeu, nu are legătură cu „suprasolicitarea profesională”. Tânărul profesor, în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață în urma unor „probleme foarte serioase de sănătate”, potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, citat de zdg.md.
09:30
Zboară în Țara de Nicăieri alături de Peter Pan: Vino la un spectacol pentru întreaga familie! # UNIMEDIA
Vineri, 31 octombrie, ora 18.30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la „Peter Pan”, o aventură plină de fantezie și magie pentru toate vârstele.
09:30
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un mediu de lucru în care oamenii sunt respectați, sprijiniți și inspirați să atingă excelența, într-o cultură bazată pe incluziune și performanță.
09:20
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:20
Accident grav la Pîrlița: Un șofer de 37 de ani a fost descarcerat de pompieri după ce s-a izbit cu VAZ-ul de un copac # UNIMEDIA
Șoferul unui automobil de model VAZ, în vârstă de 37 de ani, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a izbit de un copac, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Bărbatul a fost descarcerat de pompieri și transportat în stare conștientă la spital pentru îngrijiri medicale, anunță IGSU.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant plăcută, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate și condiții atmosferice stabile.
09:10
Pe 29 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:50
Doliu în medicină. S-a stins din viață doctorul ginecolog Andrei Borozan: „Un om de o aleasă noblețe sufletească și un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Doctorul Andrei Borozan, medic obstetrician-ginecolog, care a activat timp de peste 30 de ani în cadrul IMSP AMT Botanica, s-a stins din viaă la 27 octombrie.
08:40
(video) Primul zbor de testare a avionului supersonic silenţios X-59, un succes pentru NASA # UNIMEDIA
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, scrie adevarul.ro.
08:30
Scorpionii încep de la zero, iar Balanțele pot simți astăzi dorința de a-și părăsi locul de muncă: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități neașteptate și provocări pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ este îndemnat să-și asculte intuiția și să se pregătească pentru schimbări.
08:10
Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei # UNIMEDIA
Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei, potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 6 ore
07:40
Cum a încercat un agent american să-l convingă pe pilotul lui Maduro să-l predea SUA. Miza: 50 de milioane de dolari # UNIMEDIA
Un agent federal american a încercat să convingă pilotul personal al lui Nicolas Maduro să devieze avionul prezidențial într-o zonă unde liderul venezuelean ar fi putut fi capturat de autoritățile SUA. În schimbul trădării, pilotului i s-ar fi promis o avere, scrie observatornews.ro.
07:30
Cutremur în tenis: Carlos Alcaraz, eliminat în primul tur la Mastersul de la Paris. Spaniolul poarte pierde locul 1 ATP # UNIMEDIA
La debutul în turneul Masters 1.000 de la Paris, astă-seară, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat primul set cu 6-4, dar apoi a pierdut cu 6-3, 6-4 în fața lui Cameron Norrie (30 de ani), jucător britanic aflat pe locul 31 ATP, scrie adevarul.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant plăcută, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate și condiții atmosferice stabile.
07:10
Uraganul Melissa, cea mai violentă furtună, a lovit Jamaica cu rafale de 295 km/h: „O situație catastrofală care se desfășoară lent, sub ochii noștri” # UNIMEDIA
Trei milioane de jamaicani se pregătesc să înfrunte furtuna secolului. Uraganul Melissa va lovi insula din Caraibe în câteva ore, iar meteorologii au avertizat că va aduce moarte şi distrugere în ţara atât de populară printre turişti. În drumul lui, ciclonul a ucis deja şapte oameni şi urmează să lovească atât Cuba, cât şi Bahamas, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Spînu: „Prin Poliție se presează antreprenorii, aud asta din ce în ce mai des. Putem să-i verificăm mai civilizat, nu să-i speriem cu mascați” # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat că antreprenorii din Moldova s-ar confrunta cu presiuni, iar un instrument folosit în acest scop ar fi chiar Poliția. „Probabil putem să-i verificăm mult mai civilizat. În sensul că nu trebuie să venim cu mascați, să-i speriem și așa mai departe”, a afirmat Spînu la o emisiune de la N4.
22:00
(video) Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, discurs în rusă la conferința euroasiatică de la Minsk: „Voi fi criticat pentru participare” # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, a fost marți la Minsk, unde a susținut un discurs în limba rusă în cadrul conferinței eurasiatice, potrivit UNN. Reprezentantul Budapestei s-a întâlnit cu șeful Ministerului de Externe al Rusiei, după care a anunțat deschiderea Rusiei pentru un summit cu Statele Unite.
21:40
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: Când va avea loc evenimentul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
21:10
Schimbări temporare la Aeroport: Zborurile, redirecționate spre pista alternativă. Locuitorii din preajmă, avertizați de posibile zgomote # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie pe teritoriu se vor desfășura lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Prin urmare, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă.
20:50
India se pregăteşte pentru un puternic ciclon. Autoritățile au închis școlile și au evacuat zeci de mii de oameni # UNIMEDIA
Şcoli au fost închise şi zeci de mii de persoane au fost transportate în adăposturi temporare în sud-estul Indiei, pe fondul pregătirilor pentru momentul în care o puternică furtună ciclonică va atinge uscatul, informează marţi DPA, citată de protv.ro.
20:50
Absolvenții de liceu și de gimnaziu își pot întări diplomele cu opțiunea „competențe digitale”: Cum te înscrii la test # UNIMEDIA
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare lansează evaluarea națională a competențelor digitale pentru elevii de clasele a IX-a și a XII-a. „Vrem ca fiecare tânăr să își poată testa nivelul de alfabetizare digitală, să primească un certificat recunoscut oficial și să înțeleagă cum își poate valorifica mai bine aceste abilități în viitor”, a declarat ministrul Dan Perciun.
20:30
O saună din Durlești a luat foc. Potrivit imaginilor video, pompierii sunt la fața locului.
20:20
Un incendiu a izbucnit în orașul Durlești. Potrivit imaginilor video, pompierii sunt la fața locului.
20:10
Băutura i-a luat mințile... și libertatea: O femeie, condamnată, după ce a încercat să-și omoare concubinul cu un cuțit # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, după ce a încercat să-și omoare concubinul.
19:40
(video) Ion Suruceanu, despre starea lui de sănătate „Cumpăna aceea pe care am avut-o nici la dușmani nu le-o doresc”. Ce i-au zis medicii din Germania # UNIMEDIA
Interpretul Ion Suruceanu se simte mult mai bine, după ce anterior a fost spitalizat atât în Republica Moldova, cât și în Germania. Artistul a mărturisit că a urmează recomandările medicilor, care i-au sugerat să acorde mai multă atenție sănătății și să facă plimbări zilnice. „Cumpăna aceea pe care am avut-o nici la dușmani nu le doresc să o aibă, nemaivorbind de prieteni”, a spus acesta la PRO TV.
19:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA, scrie protv.ro.
19:10
(foto) Medalii pe bandă rulantă la Mondialele din Serbia: Luptătorul Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion # UNIMEDIA
Luptătorul Eugeniu Mihălcean a devenit a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din orașul Novi Sad. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, moldoveanul a cedat în ultimul act în fața lui Arsen Balaian, care a evoluat la competiția din Serbia sub drapel neutru.
19:00
Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times. Trump și-a încheiat miercuri vizita în Japonia, unde a fost primit de noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, despre care liderul american a spus că este „o femeie incredibilă”, scrie adevărul.ro.
18:40
Noi detalii despre accidentul produs la RTEC, în urma căruia un angajat de 31 de ani a murit: Poliția a inițiat o anchetă # UNIMEDIA
Poliția a inițiat o anchetă pe accidentul produs la Î.M. „Regia Transport Electric”, în urma căruia un angajat de 31 de ani a murit. Tragedia s-a produs astăzi, 28 octombrie, în jurul orei 14:40.
18:20
Momeala care te lasă fără bani: Un fals despre „abonamentul gratuit pentru 6 luni” la troleibuz a împânzit internetul # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău atenționează opinia publică despre un fals care circulă în spațiul informațional. Este vorba despre un anunț online precum că autoritățile ar fi lansat o campanie în cadru căreia ar oferi „abonamente gratuite pentru 6 luni”. În acest context, RTEC îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu acceseze linkurile sau paginile neoficiale care promit carduri, abonamente sau reduceri.
18:10
Accident la Botanica: O minoră, transportată la spital după ce a fost lovită de un troleibuz # UNIMEDIA
O minoră de 15 ani a fost lovită de un troleibuz, pe strada Burebista din capitală. Potrivit Poliției, adolescenta traversa neregulamentar strada.
17:50
„Tot ce este al meu devine al ei”. O badantă moldoveancă a falsificat testamentul unui bătrân dintr-un azil din Italia. Fratele bărbatului i-a spulberat „visul” # UNIMEDIA
O femeie de 49 de ani, originară din Republica Moldova și care lucra ca badantă într-o clinică din Italia, a fost condamnată la un an de închisoare, cu suspendare, după ce instanța a stabilit că testamentul unui bătrân de 90 de ani pe care îl îngrijea era fals, scrie rotalianul.com.
17:50
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat # UNIMEDIA
Bărbatul acuzat de uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat în prima zi a procesului său. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit în fața unui tribunal din Tokyo că „totul este adevărat”, conform presei locale, relatează BBC, citată de digi24.ro.
17:30
Un angajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a murit la locul de muncă. Despre aceasta a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.
17:20
Franța a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarine. Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2), scrie adevarul.ro.
17:10
Doliu la Colegiul de Informatică din capitală: Cine este elevul de 16 ani, care a murit subit în sala de sport # UNIMEDIA
Doliu la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din capitală. Reprezentanții instituției îl deplâng pe Dorin Popa, elevul de 16 ani, care a murit subit pe 27 octombrie în sala de sport. „Ne este greu să acceptăm pierderea lui Dorin...”, se arată într-un mesaj de condoleanțe din partea Colegiului.
17:00
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa: Imagini uluitoare din ochiul uraganului # UNIMEDIA
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa, scrie digi24.ro.
16:50
(video) „Familia mea a crezut că sunt nebun.” Un turist britanic, impresionat după ce a vizitat Transnistria: Se vând și magneți cu Vladimir Putin # UNIMEDIA
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, relatează Euronews. Harry Tully, un turist britanic, spune că Transnistria e perfectă pentru pasionații de istorie sovietică.
16:30
„S-a stins opaițul... s-a stins”. Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Orhei, petrecut pe ultimul drum: Fie iertat de Dumnezeu și neuitat de oameni! # UNIMEDIA
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă”, Sergiu Opaeț, a fost condus astăzi, 28 octombrie, pe ultimul drum. Profesorul, apreciat pentru „devotamentul și sufletul său luminos”, a fost petrecut de colegi, elevi și localnici care i-au adus un ultim omagiu plin de recunoștință. „S-a stins opaițul... s-a stins... În plină zi, nemiluită. Și lumea parcă-a-nebunit. Tăcută și neliniștită”, se artă într-o poezie în memoria profesorului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.