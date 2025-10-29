Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris
Președinția Republicii Moldova, 29 octombrie 2025 19:20
Excelențele Voastre, Domnule Președinte Macron, Domnule Președinte Mahama, Domnule Prim-ministru Pashinyan, Distinși oaspeți, dragi prieteni, Este o onoare să vorbesc astăzi aici — la un forum care ne amintește că pacea începe cu adevărul… și că adevărul însuși trebuie apărat.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian # Președinția Republicii Moldova
În marja Forumului Păcii de la Paris, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile s-au concentrat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul.
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.
Președinta Maia Sandu, în discuții cu Președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei la București # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Președinta Maia Sandu va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România.
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe membrii comunității academice cu prilejul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării țării noastre la UE.
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Președinția Republicii Moldova
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
Președinta Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: „Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat.
Mesajul Președintei Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent # Președinția Republicii Moldova
Dragi cetățeni, Stimați deputați, Doamnelor și domnilor, Ne aflăm la un început de drum - într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova.
Șefa statului, Maia Sandu, va ține un discurs în prima ședință a noului Parlament # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
Președinta Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
Maia Sandu la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea.” # Președinția Republicii Moldova
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă - a fost mesajul central al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituție dedicată consolidării statului de drept și a democrației în Europa.
Discursul Președintei Maia Sandu la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția # Președinția Republicii Moldova
Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice. Pentru Republica Moldova, rolul dumneavoastră a fost esențial.
Președinta Maia Sandu a înmânat Premiul Național laureaților anului 2025 # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.
Președinta Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția.
Președinta Maia Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor.
Mesajul Președintei Maia Sandu la Gala laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. În fața sutelor de cadre didactice prezente aici, dar și cu gândul la miile de dascăli din toată țara, vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi.
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Președinta Maia Sandu de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită” # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga.
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni” # Președinția Republicii Moldova
După încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutin.
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. # Președinția Republicii Moldova
Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Vă mulțumesc din suflet.
În atenția mass-media! Președinta Maia Sandu va susține, astăzi, o conferință de presă # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, va susține, astăzi, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul va avea loc la sediul Președinției, ora 14.00.
