Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. În fața sutelor de cadre didactice prezente aici, dar și cu gândul la miile de dascăli din toată țara, vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi.