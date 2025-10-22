Președinta Maia Sandu, la prima ședință a noului Parlament: „Să lucrăm împreună – cu credință – pentru ca Moldova să devină o casă a păcii și a speranței pentru toți cetățenii săi”
22 octombrie 2025
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent, unde s-a adresat deputaților cu un mesaj de început de mandat.
• • •
Mesajul Președintei Maia Sandu la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie curent
Dragi cetățeni, Stimați deputați, Doamnelor și domnilor, Ne aflăm la un început de drum - într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova.
Șefa statului, Maia Sandu, va ține un discurs în prima ședință a noului Parlament
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.
Președinta Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.
11 octombrie 2025
Maia Sandu la aniversarea Comisiei de la Veneția: „Trebuie să redefinim transparența, responsabilitatea și libertatea politică într-o lume în care banii, tehnologia și dezinformarea se mișcă mai repede decât legea."
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă, mai complexă și mai urgentă - a fost mesajul central al Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul care marchează 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, instituție dedicată consolidării statului de drept și a democrației în Europa.
Discursul Președintei Maia Sandu la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția
Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice. Pentru Republica Moldova, rolul dumneavoastră a fost esențial.
10 octombrie 2025
Președinta Maia Sandu a înmânat Premiul Național laureaților anului 2025
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a înmânat astăzi, în cadrul unei ceremonii festive, Premiul Național.
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 10 octombrie, un decret privind conferirea distincțiilor de stat unor cetățeni care s-au remarcat prin activitatea de excepție în diverse domenii precum cultură, sport, educație, administrație publică, medicină, economie și știință.
Președinta Maia Sandu va participa la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția.
4 octombrie 2025
Președinta Maia Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025": „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor.
Mesajul Președintei Maia Sandu la Gala laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025"
Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. În fața sutelor de cadre didactice prezente aici, dar și cu gândul la miile de dascăli din toată țara, vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi.
2 octombrie 2025
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
1 octombrie 2025
Președinta Maia Sandu de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită"
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga.
30 septembrie 2025
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova.
29 septembrie 2025
Președinta Maia Sandu după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni"
După încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutin.
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Vă mulțumesc din suflet.
În atenția mass-media! Președinta Maia Sandu va susține, astăzi, o conferință de presă
Șefa statului, Maia Sandu, va susține, astăzi, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul va avea loc la sediul Președinției, ora 14.00.
26 septembrie 2025
Președinta Maia Sandu, către europarlamentarii veniți să observe alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Președinta Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova"
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări importante pentru țară.
Mesajul Președintei Maia Sandu către cetățeni înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Dragi cetățeni - azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de Președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care acum zece ani a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic.
24 septembrie 2025
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit ieri la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene a țării noastre.
22 septembrie 2025
Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea - mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol.
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat tuturor cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare."
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore.
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
