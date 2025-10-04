Mesajul Președintei Maia Sandu la Gala laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”
Președinția Republicii Moldova, 4 octombrie 2025 12:10
Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. În fața sutelor de cadre didactice prezente aici, dar și cu gândul la miile de dascăli din toată țara, vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi.
• • •
Alte ştiri de Președinția Republicii Moldova
Acum 30 minute
12:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la Gala laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025” # Președinția Republicii Moldova
Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. În fața sutelor de cadre didactice prezente aici, dar și cu gândul la miile de dascăli din toată țara, vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o asumați zi de zi.
Ieri
18:20
Președinta Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Președinta Maia Sandu de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice: „Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită” # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.
08:10
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga.
30 septembrie 2025
15:20
15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de Președinta Maia Sandu # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova.
29 septembrie 2025
15:40
Președinta Maia Sandu după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni” # Președinția Republicii Moldova
După încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a mulțumit cetățenilor pentru participarea activă la scrutin.
14:50
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă, după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. # Președinția Republicii Moldova
Mulțumesc frumos tuturor cetățenilor care au mers la vot, în țară sau peste hotare. În satele mici sau în orașele mari. Fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem o țară de oameni curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Vă mulțumesc din suflet.
09:50
În atenția mass-media! Președinta Maia Sandu va susține, astăzi, o conferință de presă # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, va susține, astăzi, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul va avea loc la sediul Președinției, ora 14.00.
26 septembrie 2025
16:30
Președinta Maia Sandu, către europarlamentarii veniți să observe alegerile: „Ne confruntăm cu ingerințe externe în scrutinul parlamentar” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu un grup de membri ai Parlamentului European, aflați în țara noastră pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie.
15:10
Președinta Maia Sandu: „Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot pentru voi și pentru Moldova” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat cetățenilor, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care a reamintit că, acum zece ani, împreună cu sute de mii de oameni, a pornit lupta împotriva regimului oligarhic și a corupției, iar această luptă a adus schimbări importante pentru țară.
14:50
Mesajul Președintei Maia Sandu către cetățeni înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Președinția Republicii Moldova
Dragi cetățeni - azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de Președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care acum zece ani a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic.
24 septembrie 2025
14:10
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit ieri la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene a țării noastre.
22 septembrie 2025
18:10
Adresarea președintei Maia Sandu în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Președinția Republicii Moldova
Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea - mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol.
18:10
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat tuturor cetățenilor înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare.” # Președinția Republicii Moldova
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore.
12:30
Președinta Maia Sandu se va adresa astăzi, la ora 18:00, cetățenilor Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
21 septembrie 2025
16:30
Președinta Maia Sandu la Festivalul Etniilor 2025: „Pacea nu se împarte pe comunități sau regiuni. Ea este a tuturor sau nu este deloc.” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Festivalul Etniilor 2025, care a adunat în centrul capitalei sute de reprezentanți ai comunităților etnice din țara noastră.
13:50
Stimați prieteni din toate comunitățile Moldovei, Dragi cetățeni, Festivalul Etniilor este un eveniment care ne arată cât de frumoasă, cât de puternică este țara noastră atunci când fiecare comunitate își aduce contribuția.
20 septembrie 2025
13:50
Președinta Maia Sandu a avut întrevederi cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a primit la Chișinău pe François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Franței, și pe Gabriel Attal, fost Prim-ministru al Franței și actual lider al partidului Renaissance.
10:40
Șefa statului i-a felicitat pe silvicultori cu ocazia zilei lor profesionale # Președinția Republicii Moldova
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din acest domeniu care, prin munca lor, fac Moldova mai verde.
18 septembrie 2025
15:10
Președinta Maia Sandu la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”: „Numai prin colaborare putem să atragem mai multe investiții și să transformăm granițele în punți de dezvoltare” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană” care a adunat la Chișinău peste 200 de autorități publice locale din Republica Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia.
17 septembrie 2025
17:50
Șefa statului, Maia Sandu, la Forumul economic România - Republica Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la Forumul economic România - Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinăuantreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului.
15 septembrie 2025
15:10
Președinta Maia Sandu a vizitat Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, renovat cu sprijinul partenerilor europeni # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unde au fost inaugurate atelierele modernizate ale instituției. În urma lucrărilor de reconstrucție, elevii beneficiază acum de un spațiu modern de învățare, iar profesorii dispun de echipamente și instrumente care le fac activitatea mai eficientă.
14 septembrie 2025
08:20
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor.
13 septembrie 2025
11:20
Președinta Maia Sandu participă la un eveniment dedicat diasporei la Potsdam, Germania # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor.
12 septembrie 2025
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea.
10 septembrie 2025
16:40
Președinta Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi la Roma, unde a avut întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa.
10:00
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun.
08:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
9 septembrie 2025
19:40
Președinta Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și apărarea democrației # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și grupul Verzilor.
16:10
Maia Sandu în Parlamentul European: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă țara noastră în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:00
Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola, Onorați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru această invitație. Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova. Astăzi, aș vrea să mă axez pe amenințările în creștere la adresa democrațiilor noastre - și pe cum le putem apăra împreună. Pentru că niciuna nu se poate apăra singură. O voi face prin prisma experienței Moldovei. Pentru că stabilitatea noastră este stabilitatea Dumneavoastră. Pacea noastră este pacea Europei.
8 septembrie 2025
13:00
Președinta Republicii Moldova a participat la ceremonia dedicată aniversării a XXXIV-a de la crearea organelor securității statului # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
11:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).
5 septembrie 2025
15:00
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați.
4 septembrie 2025
16:40
Președinta Maia Sandu îndeamnă misiunile internaționale de observare a alegerilor la vigilență pentru a expune ingerințele străine # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO).
14:50
Președinta Maia Sandu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre procesul de aderare la UE și proiectele care se realizează prin Planul de Creștere # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită oficială la Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.