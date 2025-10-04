Mesajul Președintei Maia Sandu la Gala laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”

14:00

Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola, Onorați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru această invitație. Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova. Astăzi, aș vrea să mă axez pe amenințările în creștere la adresa democrațiilor noastre - și pe cum le putem apăra împreună. Pentru că niciuna nu se poate apăra singură. O voi face prin prisma experienței Moldovei. Pentru că stabilitatea noastră este stabilitatea Dumneavoastră. Pacea noastră este pacea Europei.