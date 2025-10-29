Maia Sandu, la Paris: Pacea nu va supraviețui fără integritate digitală; libertatea de exprimare nu e pentru roboți

11:10

Două persoane au murit într-un accident rutier grav produs în județul Iași, în care a fost implicat și un cetățean moldovean. Tragedia s-a produs în urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR. Potrivit autorităților din România, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din Rediu, a decedat pe loc, iar o tânără de […] Articolul O tânără de 19 ani și șoferul care o luase la ocazie au murit într-un accident cumplit cu un TIR condus de un moldovean apare prima dată în Realitatea.md.