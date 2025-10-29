FOTO, VIDEO Explozie puternică într-un apartament din Capitală. Pompierii sunt la fața locului
Realitatea.md, 29 octombrie 2025 17:50
O explozie puternică s-a produs astăzi seara, 29 octombrie, în baia unui apartament de la etajul trei al unui bloc cu 16 nivele de pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit șase echipaje de salvatori și pompieri. Pompierii au evacuat două persoane din apartamentul afectat. „O minoră în vârstă de 16 ani, […] Articolul FOTO, VIDEO Explozie puternică într-un apartament din Capitală. Pompierii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
18:10
Președintele raionului Rîșcani, arestat 30 de zile în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă # Realitatea.md
Președintele Consiliului Raional Rîșcani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul privind instruirile în Serbia pentru organizarea unor acțiuni de destabilizare. Informația a fost confirmată de PCCOCS, care precizează că funcționarul public este cercetat penal pentru implicare într-un grup […] Articolul Președintele raionului Rîșcani, arestat 30 de zile în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
17:50
FOTO, VIDEO Explozie puternică într-un apartament din Capitală. Pompierii sunt la fața locului # Realitatea.md
O explozie puternică s-a produs astăzi seara, 29 octombrie, în baia unui apartament de la etajul trei al unui bloc cu 16 nivele de pe strada Albișoara din Capitală. La fața locului au intervenit șase echipaje de salvatori și pompieri. Pompierii au evacuat două persoane din apartamentul afectat. „O minoră în vârstă de 16 ani, […] Articolul FOTO, VIDEO Explozie puternică într-un apartament din Capitală. Pompierii sunt la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Una dintre premierele toamnei: „Ultimul rol. Spectacol despre Constanța Târțău”, se joacă la Teatrul „Mihai Eminescu” # Realitatea.md
„Ultimul rol. Spectacol despre Constanța Târțău” de regizoarea Luminița Țâcu și interpretat de Cătălina Varanita marchează lista premierelor din această toamnă. Monospectacolul reconstituie destinul personalității emblematice a scenei și televiziunii din Moldova. Actrița Constanța Târțău este prima prezentatoare a Televiziunii Naționale, o artistă de o sensibilitate și forță interpretativă remarcabile, ale cărei trăiri și vocație […] Articolul Una dintre premierele toamnei: „Ultimul rol. Spectacol despre Constanța Târțău”, se joacă la Teatrul „Mihai Eminescu” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:30
La Chișinău a fost lansată Academia GreenFields Moldova – un program dedicat fermierilor care vor să învețe cum să facă agricultură adaptată la schimbările climatice și mai prietenoasă cu natura. Evenimentul a avut loc astăzi, cu participarea secretarului general Sergiu Gherciu și a reprezentanților din domeniul agricol și financiar. „Fermierii se confruntă cu multe provocări […] Articolul La Chișinău s-a lansat o academie pentru fermieri: instruire și vizite la ferme apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
17:10
VIDEO Munteanu răspunde criticilor despre programul de guvernare: Îl puteam face de 300 de pagini. Nu cred că era cazul # Realitatea.md
Alexandru Munteanu precizează că programul de guvernare a fost elaborat în baza celui prezentat de PAS în campania electorală. Conform lui, este vorba despre un document-cadru, care va fi ajustat. Premierul desemnat a precizat că proiectul a fost elaborat în termeni restrânși, ca toată lumea să îl poată accesa. În același timp, potrivit lui, nu […] Articolul VIDEO Munteanu răspunde criticilor despre programul de guvernare: Îl puteam face de 300 de pagini. Nu cred că era cazul apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Afacerea din Drochia TUDNORD-LUX a trecut la energie verde prin programul „FACEM Investiții Sustenabile BGK” # Realitatea.md
Compania TUDNORD-LUX SRL din raionul Drochia, cunoscută pentru mobilierul său elegant destinat birourilor și magazinelor, a făcut un pas important spre sustenabilitate. În urma accesării produsului „FACEM Investiții Sustenabile BGK”, afacerea beneficiază astăzi de un sistem fotovoltaic de 24,6 kW, care reduce semnificativ costurile la energie și contribuie la protejarea mediului. Investiția a fost posibilă […] Articolul Afacerea din Drochia TUDNORD-LUX a trecut la energie verde prin programul „FACEM Investiții Sustenabile BGK” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
VIDEO Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în componența Guvernului: Nu mi se pare idee rațională # Realitatea.md
Alexandru Munteanu nu consideră rațională includerea primarului municipiului Chișinău în componența Guvernului. Potrivit lui, 90% dintre hotărârile Executivului nu vizează Capitala. Munteanu a făcut referire la edilii din Paris și București, care nu fac parte din cabinetul de miniștri. De asemenea, premierul desemnat a lăsat de înțeles că și primarii din alte orașe ar putea […] Articolul VIDEO Munteanu, despre includerea primarului Capitalei în componența Guvernului: Nu mi se pare idee rațională apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Medici italieni, acuzați că au blocat programările cu pacienți fictivi pentru a nu munci # Realitatea.md
Zece medici rezidenți de la Spitalul Careggi din Florența sunt acuzați că au înregistrat programări false în sistemul electronic al unității medicale pentru a-și reduce volumul de muncă în lunile de vară, scrie Digi24.ro. Potrivit poliției italiene, în iulie și august 2023, medicii au introdus în mod repetat programări și teste fictive în numele aceluiași […] Articolul Medici italieni, acuzați că au blocat programările cu pacienți fictivi pentru a nu munci apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Președinția: Maia Sandu va transmite un mesaj clar la Forumul Păcii de la Paris – pacea # Realitatea.md
Republica Moldova joacă un rol tot mai important în discuțiile globale despre pace, securitate și protejarea democrațiilor. Potrivit experților, participarea țării noastre la Forumul Păcii de la Paris, care are loc miercuri, 29 octombrie, reprezintă o confirmare a faptului că, deși este un stat mic, R. Moldova a devenit un exemplu de reziliență democratică într-o […] Articolul Președinția: Maia Sandu va transmite un mesaj clar la Forumul Păcii de la Paris – pacea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:10
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, orașul Chișinău va găzdui Campionatul European U23. Țara noastră va fi reprezentată de 18 judocani (9 la masculin și 9 la feminin) pe Arena Chișinău. La masculin vor evolua: Vladimir Iacomi (60 kg), Alexandru Moraru (66 kg), Tudor Guștiuc (66 kg), Vlad Mitru (73 kg), Renat Croitoru […] Articolul Chișinăul găzduiește Campionatul European U23. 18 judocani vor reprezenta Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Complicele killerului care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani va fi extrădat în Moldova # Realitatea.md
Persoana care, în vara anului 2024, a fost complice la omorul unui cetățean străin, comis la o terasă din sectorul Rîșcani al Capitalei, urmează să fie extrădată în Republica Moldova. „La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale […] Articolul Complicele killerului care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani va fi extrădat în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
PAS a discutat cu Munteanu despre buget. Premierul desemnat: Am avut consultări constructive cu toate fracțiunile. # Realitatea.md
PAS a discutat cu Alexandru Munteanu despre programul de guvernare și bugetul care urmează să fie aprobat, a anunțat Igor Grosu. Potrivit liderului PAS, fracțiunea a mai vorbit cu premierul desemnat despre politicile care urmează să fie promovate sau implementare. La rândul său, Alexandru Munteanu a menționat că i s-au părut constructive discuțiile cu membrii […] Articolul PAS a discutat cu Munteanu despre buget. Premierul desemnat: Am avut consultări constructive cu toate fracțiunile. apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Fără cozi și dosare pe hârtie: Moldova lansează platformă online pentru azil și migrație # Realitatea.md
Un sistem electronic modern va fi dezvoltat în Republica Moldova pentru a digitaliza procesele de înregistrare, solicitare și soluționare a cererilor de azil și migrație. Proiectul, cu o valoare estimată de 470 de milioane de lei, va fi implementat în perioada 2026–2030. Platforma digitală va integra o bază de date comună pentru toate structurile Ministerului […] Articolul Fără cozi și dosare pe hârtie: Moldova lansează platformă online pentru azil și migrație apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vladimir Putin anunță o nouă armă nucleară, la cateva zile după Burevestnik. Poseidon poate provoca valuri radioactive # Realitatea.md
Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară de tip Poseidon, a anunțat miercuri președintele Vladimir Putin, citat de AFP. Șeful de la Kremlin a subliniat că arma se numără printre sistemele strategice de ultimă generație dezvoltate de Moscova. „Ieri (marţi), am efectuat încă un test, al altui sistem promiţător – o dronă submarină […] Articolul Vladimir Putin anunță o nouă armă nucleară, la cateva zile după Burevestnik. Poseidon poate provoca valuri radioactive apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Killer-ul care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani urmează să fie extrădat în Moldova # Realitatea.md
Bărbatul care, în vara anului 2024, a omorât un cetățean străin la o terasă din sectorul Rîșcani al Capitalei urmează să fie extrădat în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală (PG). „La data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis […] Articolul Killer-ul care a ucis un bărbat la o terasă din sectorul Rîșcani urmează să fie extrădat în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Sancțiunile aplicate grupului LUKOIL afectează zborurile din Moldova? Precizarea AAC # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) anunță că a fost notificată oficial cu privire la sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, care vizează entitățile din cadrul grupului LUKOIL și care urmează să intre în vigoare la data de 21 noiembrie 2025. Instituția precizează că monitorizează îndeaproape situația […] Articolul Sancțiunile aplicate grupului LUKOIL afectează zborurile din Moldova? Precizarea AAC apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
A dat foc concubinei după un scandal: femeia a fost stropită cu benzină și incendiată # Realitatea.md
O tânără de 30 de ani a fost victima unui atac violent în localitatea Sturzovca, raionul Glodeni, în noaptea de 28 octombrie. Potrivit PulsMedia.md, între femeie și concubinul ei, un bărbat de 32 de ani, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia acesta ar fi stropit-o cu benzină și i-ar fi dat foc. Sursa […] Articolul A dat foc concubinei după un scandal: femeia a fost stropită cu benzină și incendiată apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
„Ca persoană cu experiență….” Tarlev a mers la consultări, să îi sugereze lui Munteanu cum să restructureze Guvernul # Realitatea.md
Vasile Tarlev, deși a rămas fără fracțiune parlamentară după dizolvarea Blocului Electoral Patriotic, a venit la consultări cu premierul desemnat. Deputatul afirmă că i-a sugerat lui Alexandru Munteanu cum ar putea restructura Guvernul. Tarlev a spus că i se pare grăbită votarea noului Executiv în această săptămână. În opinia sa, chestiunea ar putea fi discutată […] Articolul „Ca persoană cu experiență….” Tarlev a mers la consultări, să îi sugereze lui Munteanu cum să restructureze Guvernul apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Nicușor Dan, după decizia SUA de a-și retrage militarii: Securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată # Realitatea.md
Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Nicușor Dan consideră că prin decizia SUA, de a retrage o parte din militarii staționați […] Articolul Nicușor Dan, după decizia SUA de a-și retrage militarii: Securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Panică într-o familie din Tiraspol: O fetiță a rămas cu mâna blocată în calorifer. Salvatorii au intervenit # Realitatea.md
O fetiță a rămas cu mâna blocată între secțiile caloriferului. Cazul a avut loc pe 29 octombrie, la Tiraspol, informează autoritățile autoproclamate. Mama minorei se afla în altă cameră în momentul incidentului, împreună cu mezinul. Fetița a reușit să bage mâna între secțiunile caloriferului din bucătărie, dar nu a putut să o scoată. Pentru cele […] Articolul Panică într-o familie din Tiraspol: O fetiță a rămas cu mâna blocată în calorifer. Salvatorii au intervenit apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Eveniment social de informare medicală la Shopping MallDova, în perioada 1–2 noiembrie # Realitatea.md
Shopping MallDova găzduiește în perioada 1-2 noiembrie 2025, între orele 10:00 – 20:00, un eveniment social de informare și educație medicală, organizat cu sprijinul centrului comercial. Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind unele probleme de sănătate delicate, dar frecvente, precum incontinența urinară, disfuncția erectilă, prolapsul planșeului pelvin, durerile lombare și recuperarea post-partum. […] Articolul Eveniment social de informare medicală la Shopping MallDova, în perioada 1–2 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Influență pe bani grei? Procuratura cere condamnări după ce instanța i-a achitat pe cei trei inculpați # Realitatea.md
Un avocat în vârstă de aproximativ 40 de ani, un fost ofițer de urmărire penală și un al doilea avocat s-au ales cu achitare într-un dosar de trafic de influență, dar Procuratura Anticorupție nu este de acord cu decizia. Pe 28 octombrie 2025, procurorii au contestat sentința pronunțată pe 13 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul […] Articolul Influență pe bani grei? Procuratura cere condamnări după ce instanța i-a achitat pe cei trei inculpați apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Socialiștii i-au cerut lui Munteanu reducerea numărului de ministere. Vor să fie maxim 10 # Realitatea.md
Socialiștii i-au cerut lui Alexandru Munteanu reducerea numărului de ministere. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, după consultările cu premierul desemnat. Fracțiunea socialiștilor a menționat că vor investirea mijloacelor financiare atrase pentru proiecte naționale, revizuirea politicilor Băncii Naționale, dar „protejarea producătorului autohton. „Numărul de 17 membri ai Guvernului este prea mare. (…) Sperăm ca […] Articolul VIDEO Socialiștii i-au cerut lui Munteanu reducerea numărului de ministere. Vor să fie maxim 10 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ivan Prodan este antrenor de fotbal și crede că sportul are puterea de a forma caractere și de a inspira generații. În cariera sa, a văzut cum investițiile și sprijinul european aduc schimbări vizibile în infrastructură și oferă șanse reale copiilor care visează la performanță. „De-a lungul carierei de antrenor de fotbal, văd zi de […] Articolul Ivan Prodan: „Calea europeană este despre disciplină, echipă și respect” apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
O moldoveancă de 40 de ani a fost găsită decedată marți, 28 octombrie, într-o pensiune din Italia. Corpul neînsuflețit al femeii a fost descoperit după aproximativ zece zile, fiind deja în stare de descompunere. Potrivit presei italiene, la fața locului au intervenit carabinierii și medicii de pe ambulanță, însă, din păcate, aceștia nu au mai […] Articolul Tragic. O moldoveancă a fost găsită fără viață într-o pensiune din Italia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:10
Vicepreședintele PE: Decuplarea Moldovei de Ucraina în procesul de aderare la UE nu se dorește nici măcar la Chișinău # Realitatea.md
Decuplarea Moldovei de Ucraina în procesul de aderare la UE nu se dorește nici măcar la Chișinău, susține vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Conform declarațiilor făcute într-un interviu pentru ziua.md acest aspect poate face mai dificilă începerea efectivă a negocierilor pentru integrare europeană. În opinia oficialului, situația se tensionează și din cauza relațiilor dintre Kiev […] Articolul Vicepreședintele PE: Decuplarea Moldovei de Ucraina în procesul de aderare la UE nu se dorește nici măcar la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Oamenii legii au descins într-un dosar despre mercenari: Moldoveni, suspectați că au luptat pentru bani în Ucraina # Realitatea.md
Oamenii legii au desfășurat astăzi, 29 octombrie, mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal și alte obiecte relevante în cauza penală privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state. Activitatea a fost desfășurată în cooperare cu […] Articolul Oamenii legii au descins într-un dosar despre mercenari: Moldoveni, suspectați că au luptat pentru bani în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters. SUA își retrage jumătate dintre militarii dislocați în România. MApN: Efect al noilor priorități Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât […] Articolul Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
După Paris, Maia Sandu pleacă și la Bruxelles. Președinta va avea un mesaj important pentru UE # Realitatea.md
După participarea la Forumul Păcii de la Paris, Maia Sandu ar avea o vizită planificată și la Bruxelles. Președinta ar urma să ajungă în Belgia pe 4 noiembrie. Dezvăluirea a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, în cadrul unui interviu acordat pentru ziua.md. Conform oficialului, Maia Sandu ar urma să mulțumească instituțiilor Uniunii […] Articolul După Paris, Maia Sandu pleacă și la Bruxelles. Președinta va avea un mesaj important pentru UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Moldova caută alternative pentru compania rusă Lukoil, care deține o poziție dominantă pe piața carburanților # Realitatea.md
Republica Moldova analizează posibile alternative la compania rusă Lukoil, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, în cadrul unui nou pachet menit să limiteze finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere cu […] Articolul Moldova caută alternative pentru compania rusă Lukoil, care deține o poziție dominantă pe piața carburanților apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Oficial! Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat pe 7 noiembrie de Roberta Metsola # Realitatea.md
Biroul Parlamentului European din Republica Moldova va fi inaugurat pe 7 noiembrie. Pentru a participa la ceremonie, în Republica Moldova vine președinta Parlamentului UE, Roberta Metsola. Declarațiile au fost făcute de vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul a declarat într-un interviu acordat pentru ziua.md că subiectul a fost […] Articolul Oficial! Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat pe 7 noiembrie de Roberta Metsola apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Consultările premierului desemnat cu fracțiunile parlamentare • Prioritățile programului […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională # Realitatea.md
Cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum (MSF) va avea loc la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, reunind lideri politici, diplomați, oficiali internaționali, experți în securitate și reprezentanți ai societății civile. Evenimentul se va concentra pe consolidarea rezilienței democratice și pe identificarea soluțiilor comune pentru contracararea amenințărilor hibride în regiunea Mării Negre. Tema […] Articolul Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Impact violent între două mașini pe bulevardul Ștefan cel Mare. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
O persoană a fost preluată de ambulanță și transportată la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident produs astăzi dimineața, 29 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Potrivit poliției, un automobil Mazda, condus de un șofer în vârstă de 43 de ani, s-a tamponat cu […] Articolul VIDEO Impact violent între două mașini pe bulevardul Ștefan cel Mare. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a fost primit cu onoruri deosebite în Coreea de Sud, în ultima etapă a turneului său asiatic. Autoritățile sud-coreene i-au oferit lui Trump o replică a unei coroane regale din aur și „Marele Ordin Mugunghwa” – cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale la promovarea […] Articolul Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: coroană de aur și distincție de stat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare noi reguli privind taxa pentru salubrizare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), măsura urmărește îmbunătățirea mecanismului de colectare a taxei, o sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat. Potrivit noilor reguli, autoritățile locale vor decide dacă taxa va fi aplicată persoanelor […] Articolul De la 1 ianuarie, SFS introduce noi reguli pentru colectarea taxei de salubrizare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Voronin și Caraman au ajuns din curiozitate la consultări cu Munteanu: O formalitate mai interesantă # Realitatea.md
Comuniștii au mers la consultările cu Alexandru Munteanu din curiozitate. Declarația a fost căută de Vladimir Voronin, după discuțiile cu premierul desemnat. Caraman a menționat că fracțiunea pe care o reprezintă nu își face iluzii, iar deputații comuniști nu consideră că vor exista îmbunătățiri majore pentru cetățeni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Voronin și Caraman au ajuns din curiozitate la consultări cu Munteanu: O formalitate mai interesantă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
România are la dispoziție 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, bani pentru apărare. Deocamdată, nu se știe ce vor face autoritățile vecine cu banii, dar un proiect trebuie definitivat și trimis la Bruxelles până pe 30 noiembrie. Generalul decorat pe front de SUA, NATO și ONU, azi șeful generalilor români pensionari, explică, pentru […] Articolul România cheltuie aproape jumătate din banii europeni pentru apărare apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Xi Jinping și Donald Trump își dau întâlnire joi. Întrevederea urmează să aibă loc în Coreea de Sud, conform unui anunț al diplomației Chineze. Discuțiile celor doi lider se vor desfășura în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), notează news.ro, cu referire la presa internațională. Convorbirea este planificată pe fundalul unor tensiuni comerciale între cele […] Articolul Anunț de la Beijing: Xi și Trump se întâlnesc joi în Coreea de Sud apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare noi reguli privind taxa pentru salubrizare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), măsura urmărește îmbunătățirea mecanismului de colectare a taxei, o sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat. Potrivit noilor reguli, autoritățile locale vor decide dacă taxa va fi aplicată persoanelor […] Articolul De la 1 noiembrie, SFS introduce noi reguli pentru colectarea taxei de salubrizare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:00
Elevii moldoveni câștigă locul I mondial la Intel AI Global Impact Festival, depășind echipe din SUA și Singapore # Realitatea.md
Republica Moldova a obținut locul I la nivel global în cadrul competiției Intel AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13-17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor […] Articolul Elevii moldoveni câștigă locul I mondial la Intel AI Global Impact Festival, depășind echipe din SUA și Singapore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Stoianoglo, întrebat ce se va întâmpla cu dosarele pe numele său, după ce a devenit deputat: Nu am nevoie de imunitate # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo susține că nu are nevoie de imunitate parlamentară. Declarația a fost făcută după ce jurnaliștii l-au întrebat pe fostul procuror ce se va întâmpla cu dosarele sale, după ce a devenit deputat. „Examinarea dosarelor va fi continuată. Este un proces legal. Din acest punct de vedere, nu am nevoie de imunitate”, a răspuns […] Articolul Stoianoglo, întrebat ce se va întâmpla cu dosarele pe numele său, după ce a devenit deputat: Nu am nevoie de imunitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pavel Voicu trece din Consiliul Municipal Bălți în Parlament, în cadrul fracțiunii socialiștilor. Ex-ministrul de Interne susține că a discutat despre decizia de a renunța la mandatul de ales local cu formațiunea. Voicu a fost candidatul nr. 15 pe listele Blocului Electoral Patriotic. Ulterior, formațiunea s-a divizat în Parlament, formând fracțiunea socialiștilor și fracțiunea comuniștilor, […] Articolul Pavel Voicu se mută din Consiliul Municipal Bălți la Parlament: „Rămân același om…” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
A cerut mită ca să „închidă ochii” la o faptă ilegală: 3 ani de pușcărie pentru un fost polițist # Realitatea.md
Un fost ofițer de sector al unui Inspectorat de poliție din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite Procuratura municipiului Chișinău. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța […] Articolul A cerut mită ca să „închidă ochii” la o faptă ilegală: 3 ani de pușcărie pentru un fost polițist apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat inadmisibilă acțiunea depusă de Oxana Childescu, fosta soție a ex-liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, prin care aceasta solicita scoaterea sechestrului de pe o serie de bunuri aflate pe numele său, transmite Anticoruptie.md. Potrivit procurorilor, beneficiarul efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, aflat în prezent în Penitenciarul nr. 13 […] Articolul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ceban, după consultările fracțiunii Alternativa cu Munteanu: „Mi-aș dori ca problemele oamenilor să fie soluționate” # Realitatea.md
După consultările fracțiunii blocului Alternativa cu Alexandru Munteanu, Ion Ceban a menționat că își dorește ca problemele oamenilor să fie soluționate și să fie aplicată o abordare pragmatică. La rândul său, Alexandr Stoianoglo a menționat că s-a discutat și despre evaluarea procurorilor și judecătorilor. Stoianoglo a mai făcut referire la problemele Găgăuziei, dar și la […] Articolul Ceban, după consultările fracțiunii Alternativa cu Munteanu: „Mi-aș dori ca problemele oamenilor să fie soluționate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
BANI.MD: Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” # Realitatea.md
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, include o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Totuși, una dintre cele mai importante promisiuni, extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare, ridică semne de întrebare în privința impactului […] Articolul BANI.MD: Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Autoritățile din România confirmă: Sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă # Realitatea.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a confirmat, într-un răspuns oficial, că mai multe documente de identitate ale persoanelor cu dublă cetățenie româno-moldovenească au fost oprite la frontieră, transmite BANI.MD. Este vorba despre cetățeni care călătoreau din Republica Moldova în România și care au prezentat acte românești pentru a intra în Uniunea Europeană. În […] Articolul Autoritățile din România confirmă: Sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
O tânără de 19 ani și șoferul care o luase la ocazie au murit într-un accident cumplit cu un TIR condus de un moldovean # Realitatea.md
Două persoane au murit într-un accident rutier grav produs în județul Iași, în care a fost implicat și un cetățean moldovean. Tragedia s-a produs în urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR. Potrivit autorităților din România, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din Rediu, a decedat pe loc, iar o tânără de […] Articolul O tânără de 19 ani și șoferul care o luase la ocazie au murit într-un accident cumplit cu un TIR condus de un moldovean apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Mama copilului din Florești, înecat într-o fântână, răpusă de durere: „Cinci minute, cât frământam pâine” # Realitatea.md
Tragedia din satul Japca, raionul Florești, unde un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână, a lăsat comunitatea în stare de șoc. Mama micuțului a povestit că totul s-a întâmplat într-o clipă, în timp ce cocea pâine. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit […] Articolul Mama copilului din Florești, înecat într-o fântână, răpusă de durere: „Cinci minute, cât frământam pâine” apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.