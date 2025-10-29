Oficial! Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat pe 7 noiembrie de Roberta Metsola

12:00

Alexandr Stoianoglo susține că nu are nevoie de imunitate parlamentară. Declarația a fost făcută după ce jurnaliștii l-au întrebat pe fostul procuror ce se va întâmpla cu dosarele sale, după ce a devenit deputat. „Examinarea dosarelor va fi continuată. Este un proces legal. Din acest punct de vedere, nu am nevoie de imunitate", a răspuns