Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională
Realitatea.md, 29 octombrie 2025 13:10
Cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum (MSF) va avea loc la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, reunind lideri politici, diplomați, oficiali internaționali, experți în securitate și reprezentanți ai societății civile. Evenimentul se va concentra pe consolidarea rezilienței democratice și pe identificarea soluțiilor comune pentru contracararea amenințărilor hibride în regiunea Mării Negre. Tema […] Articolul Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:20
Moldova caută alternative pentru compania rusă Lukoil, care deține o poziție dominantă pe piața carburanților # Realitatea.md
Republica Moldova analizează posibile alternative la compania rusă Lukoil, după ce Statele Unite au impus sancțiuni severe împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, în cadrul unui nou pachet menit să limiteze finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere cu […] Articolul Moldova caută alternative pentru compania rusă Lukoil, care deține o poziție dominantă pe piața carburanților apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:10
Oficial! Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat pe 7 noiembrie de Roberta Metsola # Realitatea.md
Biroul Parlamentului European din Republica Moldova va fi inaugurat pe 7 noiembrie. Pentru a participa la ceremonie, în Republica Moldova vine președinta Parlamentului UE, Roberta Metsola. Declarațiile au fost făcute de vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul a declarat într-un interviu acordat pentru ziua.md că subiectul a fost […] Articolul Oficial! Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat pe 7 noiembrie de Roberta Metsola apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Consultările premierului desemnat cu fracțiunile parlamentare • Prioritățile programului […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Dinu Plîngău și Olga Ursu, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională # Realitatea.md
Cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum (MSF) va avea loc la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, reunind lideri politici, diplomați, oficiali internaționali, experți în securitate și reprezentanți ai societății civile. Evenimentul se va concentra pe consolidarea rezilienței democratice și pe identificarea soluțiilor comune pentru contracararea amenințărilor hibride în regiunea Mării Negre. Tema […] Articolul Moldova Security Forum 2025: Chișinăul devine, din nou, centrul dezbaterilor despre securitatea regională apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
VIDEO Impact violent între două mașini pe bulevardul Ștefan cel Mare. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
O persoană a fost preluată de ambulanță și transportată la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident produs astăzi dimineața, 29 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Potrivit poliției, un automobil Mazda, condus de un șofer în vârstă de 43 de ani, s-a tamponat cu […] Articolul VIDEO Impact violent între două mașini pe bulevardul Ștefan cel Mare. Unul dintre șoferi a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președintele SUA, Donald Trump, a fost primit cu onoruri deosebite în Coreea de Sud, în ultima etapă a turneului său asiatic. Autoritățile sud-coreene i-au oferit lui Trump o replică a unei coroane regale din aur și „Marele Ordin Mugunghwa” – cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru contribuțiile sale la promovarea […] Articolul Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: coroană de aur și distincție de stat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare noi reguli privind taxa pentru salubrizare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), măsura urmărește îmbunătățirea mecanismului de colectare a taxei, o sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat. Potrivit noilor reguli, autoritățile locale vor decide dacă taxa va fi aplicată persoanelor […] Articolul De la 1 ianuarie, SFS introduce noi reguli pentru colectarea taxei de salubrizare apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Voronin și Caraman au ajuns din curiozitate la consultări cu Munteanu: O formalitate mai interesantă # Realitatea.md
Comuniștii au mers la consultările cu Alexandru Munteanu din curiozitate. Declarația a fost căută de Vladimir Voronin, după discuțiile cu premierul desemnat. Caraman a menționat că fracțiunea pe care o reprezintă nu își face iluzii, iar deputații comuniști nu consideră că vor exista îmbunătățiri majore pentru cetățeni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Voronin și Caraman au ajuns din curiozitate la consultări cu Munteanu: O formalitate mai interesantă apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
România are la dispoziție 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, bani pentru apărare. Deocamdată, nu se știe ce vor face autoritățile vecine cu banii, dar un proiect trebuie definitivat și trimis la Bruxelles până pe 30 noiembrie. Generalul decorat pe front de SUA, NATO și ONU, azi șeful generalilor români pensionari, explică, pentru […] Articolul România cheltuie aproape jumătate din banii europeni pentru apărare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:20
Xi Jinping și Donald Trump își dau întâlnire joi. Întrevederea urmează să aibă loc în Coreea de Sud, conform unui anunț al diplomației Chineze. Discuțiile celor doi lider se vor desfășura în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), notează news.ro, cu referire la presa internațională. Convorbirea este planificată pe fundalul unor tensiuni comerciale între cele […] Articolul Anunț de la Beijing: Xi și Trump se întâlnesc joi în Coreea de Sud apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare noi reguli privind taxa pentru salubrizare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), măsura urmărește îmbunătățirea mecanismului de colectare a taxei, o sursă importantă de finanțare pentru gestionarea deșeurilor și menținerea unui mediu curat. Potrivit noilor reguli, autoritățile locale vor decide dacă taxa va fi aplicată persoanelor […] Articolul De la 1 noiembrie, SFS introduce noi reguli pentru colectarea taxei de salubrizare apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Elevii moldoveni câștigă locul I mondial la Intel AI Global Impact Festival, depășind echipe din SUA și Singapore # Realitatea.md
Republica Moldova a obținut locul I la nivel global în cadrul competiției Intel AI Global Impact Festival 2025, depășind 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13-17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor […] Articolul Elevii moldoveni câștigă locul I mondial la Intel AI Global Impact Festival, depășind echipe din SUA și Singapore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Stoianoglo, întrebat ce se va întâmpla cu dosarele pe numele său, după ce a devenit deputat: Nu am nevoie de imunitate # Realitatea.md
Alexandr Stoianoglo susține că nu are nevoie de imunitate parlamentară. Declarația a fost făcută după ce jurnaliștii l-au întrebat pe fostul procuror ce se va întâmpla cu dosarele sale, după ce a devenit deputat. „Examinarea dosarelor va fi continuată. Este un proces legal. Din acest punct de vedere, nu am nevoie de imunitate”, a răspuns […] Articolul Stoianoglo, întrebat ce se va întâmpla cu dosarele pe numele său, după ce a devenit deputat: Nu am nevoie de imunitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pavel Voicu trece din Consiliul Municipal Bălți în Parlament, în cadrul fracțiunii socialiștilor. Ex-ministrul de Interne susține că a discutat despre decizia de a renunța la mandatul de ales local cu formațiunea. Voicu a fost candidatul nr. 15 pe listele Blocului Electoral Patriotic. Ulterior, formațiunea s-a divizat în Parlament, formând fracțiunea socialiștilor și fracțiunea comuniștilor, […] Articolul Pavel Voicu se mută din Consiliul Municipal Bălți la Parlament: „Rămân același om…” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
A cerut mită ca să „închidă ochii” la o faptă ilegală: 3 ani de pușcărie pentru un fost polițist # Realitatea.md
Un fost ofițer de sector al unui Inspectorat de poliție din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Sentința a fost pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite Procuratura municipiului Chișinău. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța […] Articolul A cerut mită ca să „închidă ochii” la o faptă ilegală: 3 ani de pușcărie pentru un fost polițist apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat inadmisibilă acțiunea depusă de Oxana Childescu, fosta soție a ex-liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, prin care aceasta solicita scoaterea sechestrului de pe o serie de bunuri aflate pe numele său, transmite Anticoruptie.md. Potrivit procurorilor, beneficiarul efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, aflat în prezent în Penitenciarul nr. 13 […] Articolul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ceban, după consultările fracțiunii Alternativa cu Munteanu: „Mi-aș dori ca problemele oamenilor să fie soluționate” # Realitatea.md
După consultările fracțiunii blocului Alternativa cu Alexandru Munteanu, Ion Ceban a menționat că își dorește ca problemele oamenilor să fie soluționate și să fie aplicată o abordare pragmatică. La rândul său, Alexandr Stoianoglo a menționat că s-a discutat și despre evaluarea procurorilor și judecătorilor. Stoianoglo a mai făcut referire la problemele Găgăuziei, dar și la […] Articolul Ceban, după consultările fracțiunii Alternativa cu Munteanu: „Mi-aș dori ca problemele oamenilor să fie soluționate” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
BANI.MD: Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” # Realitatea.md
Programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, include o serie de măsuri pentru modernizarea agriculturii, descrisă drept „un pilon strategic al economiei și o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană”. Totuși, una dintre cele mai importante promisiuni, extinderea rețelelor de irigare pe 50.000 de hectare, ridică semne de întrebare în privința impactului […] Articolul BANI.MD: Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
Autoritățile din România confirmă: Sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă # Realitatea.md
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a confirmat, într-un răspuns oficial, că mai multe documente de identitate ale persoanelor cu dublă cetățenie româno-moldovenească au fost oprite la frontieră, transmite BANI.MD. Este vorba despre cetățeni care călătoreau din Republica Moldova în România și care au prezentat acte românești pentru a intra în Uniunea Europeană. În […] Articolul Autoritățile din România confirmă: Sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără buletine la vamă apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
O tânără de 19 ani și șoferul care o luase la ocazie au murit într-un accident cumplit cu un TIR condus de un moldovean # Realitatea.md
Două persoane au murit într-un accident rutier grav produs în județul Iași, în care a fost implicat și un cetățean moldovean. Tragedia s-a produs în urma coliziunii dintre un autoturism și un TIR. Potrivit autorităților din România, șoferul autoturismului, un bărbat de 36 de ani din Rediu, a decedat pe loc, iar o tânără de […] Articolul O tânără de 19 ani și șoferul care o luase la ocazie au murit într-un accident cumplit cu un TIR condus de un moldovean apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Mama copilului din Florești, înecat într-o fântână, răpusă de durere: „Cinci minute, cât frământam pâine” # Realitatea.md
Tragedia din satul Japca, raionul Florești, unde un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână, a lăsat comunitatea în stare de șoc. Mama micuțului a povestit că totul s-a întâmplat într-o clipă, în timp ce cocea pâine. „Am intrat în casă și frământam pâinea și el a ieșit […] Articolul Mama copilului din Florești, înecat într-o fântână, răpusă de durere: „Cinci minute, cât frământam pâine” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
SUA își retrage jumătate dintre militarii dislocați în România. MApN: Efect al noilor priorități # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii își retrag aproximativ jumătate din militarii pe care îi au în România. Mai exact, dintre cei circa 2000 de militar, doar aproximativ 1000 vor rămâne peste Prut. Ministerul Apărării de la București susține că decizia ține de redimensionarea trupelor americane din Europa, informează hotnews.ro. Conform oficialilor române, hotărârea ale legătură cu […] Articolul SUA își retrage jumătate dintre militarii dislocați în România. MApN: Efect al noilor priorități apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Alexandr Slusari critică noul Program de Guvernare: „Scris pe genunchi, fără soluții concrete” # Realitatea.md
Fostul deputat Alexandr Slusari critică dur proiectul noului Program de Guvernare, pe care îl consideră lipsit de coerență și soluții reale. Într-o postare publicată pe Facebook, Slusari afirmă că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară”. „Nu este niciun cuvânt despre sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, […] Articolul Alexandr Slusari critică noul Program de Guvernare: „Scris pe genunchi, fără soluții concrete” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Și Usatîi cere amânarea ședinței la care trebuie să fie votat Guvernul Munteanu: „Să nu vă lăsați îmbrobodit” # Realitatea.md
După „Democrația Acasă”, și „Partidul Nostru” cere amânarea cu o săptămână a ședinței la care va fi dezbătut programul de guvernare propus de Alexandru Munteanu. Potrivit lui Renato Usatîi, fracțiunea sa a avut puțin timp ca să analizeze documentul și afirmă că au fost identificate mai multe vulnerabilități. Mai exact, Usatîi s-a referit la lipsa […] Articolul VIDEO Și Usatîi cere amânarea ședinței la care trebuie să fie votat Guvernul Munteanu: „Să nu vă lăsați îmbrobodit” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Dmitri Voloșin, după incendiul de la sauna din Durlești: „Taiga a ars complet. Vom construi alta nouă” # Realitatea.md
Dmitri Voloșin, fondatorul complexului „Woloshin Banya”, a venit cu o reacție publică după ce sauna „Taiga” din Durlești a fost distrusă complet de un incendiu. Potrivit acestuia, flăcările au izbucnit în timpul unui test tehnic, iar cauza exactă urmează să fie stabilită. „A ars un an din viața noastră. Am pus suflet în fiecare detaliu, […] Articolul Dmitri Voloșin, după incendiul de la sauna din Durlești: „Taiga a ars complet. Vom construi alta nouă” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă # Realitatea.md
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un […] Articolul Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Percheziții matinale pe întreg teritoriul țării într-un dosar penal privind „activitatea mercenarilor” # Realitatea.md
Oamenii legii desfășoară, în aceste momente, mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării, pe o cauză penală pornită în baza semnelor compenenței de infracțiune „Activitatea mercenarilor”. Poliția va reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor procesuale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Percheziții matinale pe întreg teritoriul țării într-un dosar penal privind „activitatea mercenarilor” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Șefa MAI, despre drogurile din școli: Orice caz sesizat este investigat corespunzător de poliție # Realitatea.md
Consumul și traficul de droguri în instituțiile de învățământ continuă să fie o problemă sensibilă. În cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a fost întrebată dacă poliția este sesizată în astfel de cazuri. „Poliția, când este sezizată, bineînțeles că ea investigează absolut toate cazurile de trafic de droguri sau de […] Articolul VIDEO Șefa MAI, despre drogurile din școli: Orice caz sesizat este investigat corespunzător de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
„Nu mai vin extratereștrii. Nu vă grăbiți!” – Democrația Acasă cere amânarea votului Guvernului # Realitatea.md
Fracțiunea Democrația Acasă a anunțat că nu va susține investirea noului Guvern, considerând că acesta este un executiv „neasumat politic” și subordonat direct Președinției, nu Parlamentului. Declarațiile au fost făcute miercuri dimineață, 9 octombrie, după consultările purtate cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Dorin Munteanu. Potrivit liderilor formațiunii, discuția cu premierul desemnat a durat […] Articolul „Nu mai vin extratereștrii. Nu vă grăbiți!” – Democrația Acasă cere amânarea votului Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Accident în plină noapte la Ungheni: șofer de 37 de ani, scos dintre fiare de salvatori # Realitatea.md
Un șofer în vârstă de 37 de ani a fost descarcerat de salvatori în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit violent de un copac, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni, pe traseul R-1. Potrivit IGSU, accidentul a fost raportat la ora 04:24, iar la fața […] Articolul Accident în plină noapte la Ungheni: șofer de 37 de ani, scos dintre fiare de salvatori apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
Cel puțin 50 de palestinieni, între care 22 de copii, uciși în urma unor atacuri israeliene în Gaza # Realitatea.md
Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a transmis miercuri pentru AFP că cel puțin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marți spre miercuri, relatează AFP. „Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, dintre care 22 copii și mai multe femei […] Articolul Cel puțin 50 de palestinieni, între care 22 de copii, uciși în urma unor atacuri israeliene în Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Detalii despre incendiul devastator la o saună din Durlești: Construcția a ars complet # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit ieri seară la o saună din Durlești. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate la fața locului pentru a lichida flăcările. Contactată de realitatea.md, purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat că nu au fost înregistrate victime. „În municipiul Chișinău, orașul Durlești, pe str. la 1 Codrilor 52, a […] Articolul VIDEO Detalii despre incendiul devastator la o saună din Durlești: Construcția a ars complet apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Atacuri cu drone asupra Moscovei: Rusia susţine că Ucraina a vizat capitala pentru a treia noapte consecutiv # Realitatea.md
Ucraina a lansat drone spre Moscova pentru a treia noapte consecutiv, vizând totodată și alte regiuni ale Rusiei. Atacurile au provocat perturbări în traficul aerian la nivel național și au pus în pericol o fabrică industrială situată în sudul țării. Unităţile ruseşti de apărare aeriană au distrus peste noapte un total de 100 de drone […] Articolul Atacuri cu drone asupra Moscovei: Rusia susţine că Ucraina a vizat capitala pentru a treia noapte consecutiv apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Detalii despre incendiul devastator la o saună din Durlești: Construcția de 15×7 metri a ars complet # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit ieri seară la o saună din Durlești. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate la fața locului pentru a lichida flăcările. Contactată de realitatea.md, purtătoarea de cuvânt a IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat că nu au fost înregistrate victime. „În municipiul Chișinău, orașul Durlești, pe str. la 1 Codrilor 52, a […] Articolul VIDEO Detalii despre incendiul devastator la o saună din Durlești: Construcția de 15×7 metri a ars complet apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Uraganul Melissa se îndreaptă spre al doilea oraș ca mărime din Cuba, cu puterea unei furtuni intense de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit direct Jamaica, transmite Reuters. Este cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată care a ajuns în această țară insulară din Caraibe. Melissa a atins uscatul în apropierea orașului New […] Articolul VIDEO Uraganul Melissa se îndreaptă spre Cuba, după ce a făcut ravagii în Jamaica apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Panică înainte de Halloween în Texas: Părinți au găsit ace de cusut ascunse în bomboanele copiilor # Realitatea.md
Pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor […] Articolul Panică înainte de Halloween în Texas: Părinți au găsit ace de cusut ascunse în bomboanele copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Victor Nistorică este brutar, un om care a ales să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova, prin muncă și prin respect față de tradițiile care unesc comunitățile. Acesta povestește că zi de zi frământă aluat și coace plăcinte – o muncă grea, dar plină de satisfacție, pentru că știe că rezultatul ajunge pe mesele oamenilor […] Articolul Victor Nistorică: „Moldova este Europa – pâinea, tradiția și viitorul” apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Peste un milion de utilizatori discută despre sinucidere cu ChatGPT, potrivit OpenAI # Realitatea.md
Compania californiană de inteligență artificială OpenAI estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au „conversații care arată semne explicite de planificare sau intenție suicidară potențială”. Potrivit acestor estimări, peste un milion de utilizatori discută cu asistentul IA generativ despre gânduri legate de sinucidere. Compania californiană de inteligenţă artificială estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT […] Articolul Peste un milion de utilizatori discută despre sinucidere cu ChatGPT, potrivit OpenAI apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare. Urmărește declarațiile pe RLIVE TV # Realitatea.md
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, va începe astăzi consultările cu fracțiunile parlamentare privind formarea unui nou Guvern. Întâlnirile vor avea loc la Parlament, conform programului stabilit pentru miercuri, 29 octombrie. Orarul consultărilor: 08:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 09:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru” 10:00 – Blocul Politic […] Articolul Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare. Urmărește declarațiile pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Horoscopul zilei – 29 octombrie 2025: Săgetătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate # Realitatea.md
Astăzi, astrele ne încurajează să comunicăm cu sinceritate și să fim atenți la modul în care împărtășim informațiile. Luna se află într-un moment de liniște, iar mulți dintre noi simt nevoia de introspecție, de a petrece timp singuri și de a descoperi ce ne aduce cu adevărat plăcere. Este o zi potrivită pentru planuri vizionare […] Articolul Horoscopul zilei – 29 octombrie 2025: Săgetătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:20
Leul moldovenesc se apreciază: Euro și Dolarul în scădere – Curs valutar 29 octombrie # Realitatea.md
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei pentru data de 29 octombrie. Cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,8181 lei, în scădere cu 0,03 lei; Dolarul american – 16,9996 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc – 3,8983 lei, în scădere cu […] Articolul Leul moldovenesc se apreciază: Euro și Dolarul în scădere – Curs valutar 29 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Casa Albă concediază întreaga comisie care supraveghează proiectele de construcţie ale lui Trump în Washington # Realitatea.md
Casa Albă a demis toți cei șase membri ai unei agenții independente care evalua proiectele de construcție din Washington, desființând astfel unul dintre organismele ce aveau rolul de a supraveghea planurile imobiliare ale președintelui Trump, inclusiv construcția noii săli de bal. Comisia pentru Arte Plastice, înfiinţată de Congres în 1910, are sarcina de a oferi […] Articolul Casa Albă concediază întreaga comisie care supraveghează proiectele de construcţie ale lui Trump în Washington apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Vreme plăcută de toamnă pe 29 octombrie: cer variabil și temperaturi de până la +19°C în țară # Realitatea.md
Astăzi, 29 octombrie, locuitorii Republicii Moldova vor avea parte de o zi răcoroasă, cu cer variabil, conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Pe întreg teritoriul țării se va menține un vânt slab. Temperaturile diurne vor urca până la +19°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +4°C. În nordul țării, maximele vor […] Articolul Vreme plăcută de toamnă pe 29 octombrie: cer variabil și temperaturi de până la +19°C în țară apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Israelul a reluat bombardamentele asupra orașului Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise # Realitatea.md
Avioanele israeliene au lansat marți, 28 octombrie curent, lovituri în orașul Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea militantă Hamas că a încălcat încetarea focului din teritoriul palestinian și a ordonat armatei să desfășoare „atacuri puternice”, transmite adevărul.ro. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte patru rănite într-un atac asupra unei […] Articolul Israelul a reluat bombardamentele asupra orașului Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Cel mai puternic uragan din acest an a lovit Jamaica. S-au înregistrat deja șapte morți # Realitatea.md
Uraganul Melissa, cel mai puternic de pe planetă din acest an, a ajuns în Jamaica, cu vânt de peste 280 de kilometri pe oră și ploaie ca la potop. Cel puțin 7 oameni au murit, informează știrileprotv.ro. „Uraganul, de categoria 5 – supranumit furtuna secolului – vă pune viața în pericol”, au avertizat, pe toate […] Articolul Cel mai puternic uragan din acest an a lovit Jamaica. S-au înregistrat deja șapte morți apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Telefoane de ultimă generație, descoperite în bagajul unui pasager la Aeroport. Bunurile au fost confiscate # Realitatea.md
Trei telefoane mobile de ultimă generație au fost depistate de funcționarii vamali în valiza unui pasager nerezident, care a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, cetățean al Ucrainei, a sosit în Republica Moldova cu ruta Istanbul–Chișinău și a ales culoarul verde „Nimic de declarat”. Totuși, comportamentul său […] Articolul Telefoane de ultimă generație, descoperite în bagajul unui pasager la Aeroport. Bunurile au fost confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Telefoane de ultimă generație, descoperite în bagajul unui călător la Aeroport. Bunurile au fost confiscate # Realitatea.md
Trei telefoane mobile de ultimă generație au fost depistate de funcționarii vamali în valiza unui pasager nerezident, care a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, cetățean al Ucrainei, a sosit în Republica Moldova cu ruta Istanbul–Chișinău și a ales culoarul verde „Nimic de declarat”. Totuși, comportamentul său […] Articolul Telefoane de ultimă generație, descoperite în bagajul unui călător la Aeroport. Bunurile au fost confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, studenții și angajații care au copii mici nu vor mai trebui să aleagă între studii, muncă și familie. Cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii și Guvernului Elveției au fost inaugurate două spații moderne de îngrijire a copiilor, transmite nordnews.md. „E un spațiu foarte binevenit, pentru că, fiind […] Articolul Sprijin pentru părinții studenți: USARB inaugurează două locuri dedicate copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Daniella Misail-Nichitin: Poliția a întocmit peste 26 de mii de procese pentru corupere electorală # Realitatea.md
Poliția a întocmit peste 26 de mii de procese contravenționale pe subiectul coruperii electorale. Declarația aparține ministrei în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin și a fost făcută în cadrul emiusinii „Rezoomat” de la RLIVE TV. Potrivit acesteia, deși unele cazuri au fost respinse, majoritatea proceselor contravenționale rămân valabile. „Avem și cazuri în care ele […] Articolul Daniella Misail-Nichitin: Poliția a întocmit peste 26 de mii de procese pentru corupere electorală apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile rurale vor primi sprijin psihopedagogic direct în instituțiile lor, prin echipe mobile lansate de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF. Proiectul este pilotat în raioanele Drochia, Soroca și Cahul până la 31 decembrie 2025. Fiecare echipă va include un psiholog, […] Articolul Sprijin pentru elevii din sate: Echipe mobile de psihopedagogi pornesc în teritoriu apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.