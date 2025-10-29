BANI.MD: Guvernul Munteanu promite irigare pe 0,02% din terenurile Moldovei! Restul – „la mila ploii”

17:20

Amazon va concedia aproximativ 14.000 de angajați de birou din întreaga lume. Compania spune că decizia face parte din adaptarea la inteligența artificială și eficientizarea activității. Potrivit unui comunicat emis de Amazon, disponibilizările afectează în principal angajații din birouri, nu și personalul din depozite, şi încep chiar de astăzi, 28 octombrie. Persoanele concediate vor avea 90 […]