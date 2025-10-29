Percheziții în toată țara într-un dosar privind activitatea mercenarilor
Albasat, 29 octombrie 2025 10:30
Oamenii legii efectuează astăzi percheziții în toată țara, într-un dosar penal privind activitatea mercenarilor, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General al Poliției. Acțiunile sunt desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La descinderi participă și mascații de la... The post Percheziții în toată țara într-un dosar privind activitatea mercenarilor appeared first on ALBASAT.
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 30 minute
10:30
Oamenii legii efectuează astăzi percheziții în toată țara, într-un dosar penal privind activitatea mercenarilor, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General al Poliției. Acțiunile sunt desfășurate de angajații Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. La descinderi participă și mascații de la... The post Percheziții în toată țara într-un dosar privind activitatea mercenarilor appeared first on ALBASAT.
Acum o oră
10:00
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a început astăzi rundele de consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea formării noului Guvern. Întrevederile au loc la Parlament, conform programului stabilit, transmite IPN. Primele discuții urmau să înceapă la ora 08:00 cu reprezentanții Fracțiunii Partidului Democrația Acasă, urmată de întâlnirea cu Partidul Politic Partidul Nostru... The post Premierul desemnat, la consultări cu fracțiunile parlamentare appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
15:10
La data de 30 octombrie, ora 13:30, publicul din Nisporeni este invitat la o proiecție de film deosebită – „Două goluri”, o producție regizată de Adriana Vasilcov, care promite să emoționeze și să inspire. Evenimentul va avea loc la Palatul de Cultură „Luceafărul”, iar intrarea este liberă. Filmul spune povestea... The post Bulingul și curajul, teme centrale într-un film proiectat la Nisporeni. Află detalii appeared first on ALBASAT.
14:50
Recrutarea obligatorie în armata Rusiei va fi organizată pe tot parcursul anului, și nu de două ori pe an – toamna și primăvara, cum se făcea până acum. O lege în acest sens a fost votată în Duma de stat, transmite IPN. Autorul noului proiect normativ, Andrei Kartapolov, care conduce... The post Recrutarea obligatorie în armata rusă se va face anul împrejur, conform unei legi noi appeared first on ALBASAT.
14:40
Sute de moldoveni au rămas fără cărțile de identitate românești din cauza domiciliului fictiv # Albasat
De la începutul anului curent, ofițerii poliției de frontieră Iași au ridicat cărțile de identitate românești a circa 870 de persoane cu cetățenie dublă moldovenească și română. Motivul a fost domiciliul fictiv al acestora în România, scrie presa română, citată de IPN. Potrivit sursei, de la începutul anului 2025, în... The post Sute de moldoveni au rămas fără cărțile de identitate românești din cauza domiciliului fictiv appeared first on ALBASAT.
14:20
Vasile Vacari, directorul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni, subliniază importanța implicării profesorilor în formarea și incluziunea copiilor de etnie romă:„Este greu, dar rezultatele merită. Fiecare copil are nevoie de atenție, de un plan individual și de sprijin — pentru că doar așa putem construi o școală pentru toți.” Acest... The post Vasile Vacari: „Copiii romi din Nisporeni merită atenție și încredere” appeared first on ALBASAT.
13:10
Informația care circulă pe rețele sociale despre abonamente gratuite pentru 6 luni este falsă și nu are legătură cu instituția sau cu Primăria Chișinău. Dezmințirea a fost publicată de Regia Transport Electric Chișinău (RTEC), transmite IPN. RTEC subliniază că nu a lansat niciun program sau campanie de acest tip și... The post Abonamente gratuite în transport public – informație falsă, avertizează RTEC appeared first on ALBASAT.
13:00
Moldova înregistrează anual 12 mii de accidente vasculare cerebrale. O treime din pacienți mor # Albasat
În Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere... The post Moldova înregistrează anual 12 mii de accidente vasculare cerebrale. O treime din pacienți mor appeared first on ALBASAT.
Ieri
20:20
Reuniune de nivel înalt la Chișinău, cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare # Albasat
Înalți oficiali ai autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți în domeniul economic se vor reuni joi, 30 octombrie, la Chișinău, în cadrul unui atelier de dialog la nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei. Cu un discurs special va interveni Maria Luís Albuquerque, comisar... The post Reuniune de nivel înalt la Chișinău, cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare appeared first on ALBASAT.
20:10
Lituania își închide frontiera cu Belarus pentru o perioadă nedeterminată de timp, pe fondul mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul de la Vilnius, Inga Ruginienė, după ședința de luni a Comisiei pentru securitate națională, transmite IPN.... The post Lituania închide hotarul cu Belarus, din cauza baloanelor care au invadat spațiul aerian appeared first on ALBASAT.
12:40
Un alpinist francez și altul sud-coreean și-au pierdut viața în Nepal, în timpul unor expediții separate pe muntele Ama Dablam, unul dintre cel mai dificil versant din lanțul munților Himalaya, transmite IPN. Francezul Hugo Lucio Colonia Lazaro, în vârstă de 65 de ani, a decedat după ce a fost lovit... The post Doi alpiniști au murit în munții Himalaya appeared first on ALBASAT.
11:00
The post LIVE Nisporeni: Noi oportunități de finanțare pentru dezvoltarea locală! appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026–2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN. Potrivit documentului, acest obiectiv va fi atins... The post Producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028 appeared first on ALBASAT.
08:50
Condițiile de aderare la UE reflectă așteptările cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadoarea UE # Albasat
Cetățenii Republicii Moldova și Uniunea Europeană împărtășesc aceleași așteptări: un sistem judiciar de încredere, o administrație publică eficientă și o dezvoltare economică durabilă, a declarat noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu acordat IPN. Potrivit diplomatei, condițiile pentru aderarea Republicii Moldova la UE coincid, în mare... The post Condițiile de aderare la UE reflectă așteptările cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadoarea UE appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8508 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0936 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4070 Leu romanesc 946 RON 1 3.9057 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2114 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6575 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 27.10.2025 appeared first on ALBASAT.
26 octombrie 2025
11:00
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv # Albasat
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității Comunitatea romă se confruntă zilnic cu provocări legate de discriminare, acces la educație, locuri de muncă și servicii sociale. În această emisiune discutăm despre soluții reale, politici incluzive și exemple de bune practici care contribuie la o societate mai echitabilă... The post Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv appeared first on ALBASAT.
24 octombrie 2025
21:50
Televiziunea ALBASAT din Nisporeni caută un expert editorial care să ofere mentorat echipei redacționale în procesul de îmbunătățire a aspectului, coerenței și relevanței conținutului publicat pe pagina web, pe rețelele sociale și pe canalul YouTube. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare: Documente necesare: Perioada de desfășurare: Noiembrie – Decembrie 2025 Termen limită... The post Televiziunea ALBASAT angajează: Expert editorial appeared first on ALBASAT.
21:20
La final de mandat ministerial, Veronica Mihailov-Moraru a fost numită consilier prezidențial în justiție. Ea își va începe activitatea pe 11 noiembrie, după cum este indicat în decretului Maiei Sandu. Veronica Mihailov-Moraru are experiență în domeniul dreptului și al justiției, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la... The post Veronica Mihailov-Moraru, de la minister la consilier prezidențial în justiție appeared first on ALBASAT.
20:50
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” – alianță politică pro-rusă fondată de oligarhul fugar Ilan Șor și de partidele afiliate acestuia – a fost reținut în cadrul unei anchete care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Suspectul, un bărbat de 56 de ani, originar... The post Poliția a reținut un nou figurant în ancheta privind coruperea alegătorilor appeared first on ALBASAT.
15:50
Primele două clustere teritoriale au parcurs toate etapele procesului de amalgamare voluntară, potrivit Raportului intermediar privind consolidarea autorităților publice locale, publicat de Cancelaria de Stat. Este vorba despre clusterul Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și clusterul Călinești, Chetriș, Hîncești, transmite IPN. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se... The post Primele două clustere teritoriale au încheiat amalgamarea voluntară appeared first on ALBASAT.
14:40
UE ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor # Albasat
Guvernul Spaniei propune Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei. Astfel este readusă în discuție problema abordată în anul 2018 în Parlamentul European. Negociatorul-șef din legislativul comunitar, social-democrat suedez Johan Danielsson, a aprobat subiectul, cu precizarea că astăzi nu mai au sens toate motivele istorice pentru schimbările sezoniere de oră,... The post UE ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor appeared first on ALBASAT.
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8290 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1102 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4085 Leu romanesc 946 RON 1 3.9017 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2104 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6547 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 24.10.2025 appeared first on ALBASAT.
23 octombrie 2025
23:20
Nisporeni: Rolul autorităților locale în asigurarea șanselor egale – responsabilitate și soluții pentru incluziunea educațională # Albasat
În raionul Nisporeni, autoritățile locale demonstrează un angajament clar față de asigurarea șanselor egale pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale (CES). Discuția recentă desfășurată în cadrul emisiunii cu tema „Incluziunea socială – șanse egale pentru toți în comunitatea noastră”, în studioul Televiziunii ALBASAT, a adus în... The post Nisporeni: Rolul autorităților locale în asigurarea șanselor egale – responsabilitate și soluții pentru incluziunea educațională appeared first on ALBASAT.
15:00
Cadrele didactice vor trece un ciclu de cursuri pentru formarea profesională dedicată organizării examenelor naționale # Albasat
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care organizează cursurile, consideră că acestea vor contribui la formarea unei rețele de profesioniști, care să asigure evaluări echitabile și standardizate după nivelul național. „Cursurile vor include instruiri teoretice și practice pentru perfecționarea abilităților de notare și dezvoltarea culturii... The post Cadrele didactice vor trece un ciclu de cursuri pentru formarea profesională dedicată organizării examenelor naționale appeared first on ALBASAT.
10:30
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la invazia militară a acesteia în Ucraina. Noile măsuri includ, printre altele, interdicția importului de gaz natural lichefiat provenit din Rusia, transmite IPN. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al Uniunii Europene,... The post UE a aprobat cel de-al 19 pachet de sancțiuni împotriva Rusiei appeared first on ALBASAT.
10:20
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Federația Rusă – Rosneft și Lukoil – ca reacție la agresiunea militară a acesteia din urmă împotriva Ucrainei, transmite IPN. Măsurile reprezintă primele sancțiuni impuse de președintele Donald Trump împotriva Moscovei de... The post Trump impune sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia appeared first on ALBASAT.
10:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, vizita oficialei europene reprezintă un moment important pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de... The post Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău pe 6 noiembrie appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Coroana ceha 203 CZK 1 0.8127 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6453 Coroana islandeza 352 ISK 10 1.3946 Coroana norvegiana 578 NOK 1 1.6909 Coroana suedeza 752 SEK 1 1.8035 D.S.T. 960 XDR 1 23.1874 Denar macedonian 807 MKD 10 3.2071 Dinar kuweitian 414 KWD... The post Cursul valutar oficial la 23.10.2025 appeared first on ALBASAT.
22 octombrie 2025
20:30
Ambasadorul Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de război în statul vecin, transmite IPN. „A fost o... The post Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador în Ucraina appeared first on ALBASAT.
20:20
PE votează majorarea cu 25 mln euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova # Albasat
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se propune majorarea cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, coautor al amendamentului. „Considerăm această majorare... The post PE votează majorarea cu 25 mln euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova appeared first on ALBASAT.
19:40
Igor Grosu a fost ales din nou președinte al Parlamentului, cu voturile deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, fracțiune care l-a și propus pentru această funcție. El a ocupat aceeași poziție și în legislatura trecută, transmite IPN. La ședința de constituire a Parlamentului, au fost propus două candidaturi pentru funcția de... The post Igor Grosu revine la șefia Parlamentului appeared first on ALBASAT.
15:20
Comisia Electorală Centrală a introdus o nouă funcție în structura administrativă – secretar general al CEC, care va avea rolul de a coordona activitatea aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei, transmite IPN. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media la... The post O nouă funcție la CEC, cea de secretar general060308762 appeared first on ALBASAT.
14:30
„Regatul Unit este și va rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova”, a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului britanic, aflați în vizită la Chișinău. Oficialii au discutat despre combaterea dezinformării, securitatea cibernetică,... The post Combaterea dezinformării, discutată la MAE cu parlamentari britanici appeared first on ALBASAT.
09:40
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ministrul a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. Cetățenii se pot înregistra... The post Înregistrarea pentru compensații începe pe 3 noiembrie, ministru appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7638 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0128 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4075 Leu romanesc 946 RON 1 3.8881 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2091 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8126 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6461 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 22.10.2025 appeared first on ALBASAT.
21 octombrie 2025
20:20
Ministrul culturii în exercițiu, Sergiu Prodan, susține că își încheie mandatul împlinit și cu mândrie pentru realizările echipei sale. În cadrul unei conferințe de presă, la care a prezentat reușitele din cei patru ani de activitate, ministrul a spus că revine la munca sa de creație, transmite IPN. Sergiu Prodan... The post Ministrul Prodan: Îmi închei mandatul împlinit și cu mândrie appeared first on ALBASAT.
14:30
Nisporeni: aproape 400 de copii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de educație incluzivă – povești, statistici și perspective # Albasat
În raionul Nisporeni, aproape 400 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt integrați în sistemul școlar, beneficiind de programe adaptate nevoilor lor și de sprijin constant din partea cadrelor didactice și a autorităților locale. Această incluziune reprezintă un pas important în construirea unei comunități educaționale echitabile și deschise pentru... The post Nisporeni: aproape 400 de copii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de educație incluzivă – povești, statistici și perspective appeared first on ALBASAT.
13:30
Liderii mondiali susțin apelul lui Donald Trump pentru oprirea imediată a luptelor din Ucraina # Albasat
Mai mulți lideri europeni, alături de președinții Consiliului și Comisiei Europene, au semnat o declarație comună prin care își exprimă sprijinul față de apelul președintelui SUA, Donald Trump, pentru încetarea imediată a luptelor din Ucraina. Documentul este susținut de liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței, Finlandei, Danemarcei, Italiei, Poloniei și Germaniei,... The post Liderii mondiali susțin apelul lui Donald Trump pentru oprirea imediată a luptelor din Ucraina appeared first on ALBASAT.
12:30
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN. În raportul Comisiei se menționează că toate neclaritățile... The post Șeful PCCOCS, Victor Furtuna, a trecut vettingul appeared first on ALBASAT.
09:40
Peste trei sferturi dintre locuitorii țării – aproape 77% se declară moldoveni, în creștere cu 3% față de recensământul de acum 10 ani. Între timp, 8% dintre cetățeni se identifică români, iar comunitățile ucraineană, rusă, găgăuză și bulgară înregistrează scăderi ușoare, formând împreună sub 15% din populație. Sunt datele prezentate... The post BNS: 77% se declară moldoveni. 48% vorbesc moldoveneasca, 32% – româna appeared first on ALBASAT.
09:30
Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. El a precizat că în procesul de selecție a viitorilor miniștri se bazează exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate, transmite IPN. Alexandru Munteanu... The post Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni, Alexandru Munteanu appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7345 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9337 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4056 Leu romanesc 946 RON 1 3.8773 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2091 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8123 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6425 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 21.10.2025 appeared first on ALBASAT.
20 octombrie 2025
18:10
Rodica Marian, Șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, vorbește despre una dintre cele mai eficiente practici din sistemul educațional local: dezvoltarea centrelor de resurse educaționale incluzive. În prezent, în raion funcționează 19 astfel de centre dotate și cu specialiști pregătiți special pentru a sprijini elevii în timpul lecțiilor și... The post Educație incluzivă la Nisporeni – centre de resurse care schimbă vieți appeared first on ALBASAT.
16:50
De la începutul anului, pe drumurile din raionul Nisporeni au fost înregistrate 18 accidente rutiere. În urma acestora, 19 persoane au fost rănite, iar o persoană și-a pierdut viața. Șase dintre accidente au implicat motocicliști, două au fost provocate de transport hipomobil, iar un caz a implicat bicicliști. Șase pietoni... The post Nisporeni: 18 accidente, 19 răniți și un deces – statistica Poliției appeared first on ALBASAT.
16:20
Deputata Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc miercuri, 22 octombrie. Ședința marchează începutul activității legislaturii a XII-a și va fi deschisă de parlamentară în calitate de decan supleant de vârstă. La eveniment va participa și președinta Maia Sandu, care va adresa un... The post Prima ședință a Parlamentului va fi prezidată de Zinaida Greceanîi appeared first on ALBASAT.
16:20
Discuții la Bruxelles despre următorii pași de aderare la UE. Urmează evaluarea progreselor # Albasat
Vicepremierul moldovean Mihai Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a Moldovei, cu accent pe politică externă, securitate și apărare. Oficialii au avut o întrevedere în marja reuniunii miniștrilor de externe, pe tema securității și conectivității interregionale, transmite... The post Discuții la Bruxelles despre următorii pași de aderare la UE. Urmează evaluarea progreselor appeared first on ALBASAT.
14:40
Uniunea Europeană analizează posibilitatea modificării condițiilor de aderare, astfel încât extinderea să poată avea loc chiar și în cazul în care un stat membru își exercită dreptul de veto. Potrivit unor surse oficiale și diplomatice citate de publicația Politico, propunerea se află într-un stadiu incipient și ar necesita aprobarea unanimă... The post Uniunea Europeană discută schimbarea condițiilor pentru aderare appeared first on ALBASAT.
10:50
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit titlul de campioană mondială la lupte pe plajă, clasându-se pe locul întâi în categoria de până la 70 de kilograme, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării menționează că, după ce s-a impus în etapele desfășurate la Poreč, Croația și Katerini, Grecia, sportiva... The post Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6919 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8451 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8699 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2075 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8103 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6364 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 20.10.2025 appeared first on ALBASAT.
17 octombrie 2025
14:10
The post LIVE: Inaugurarea oficială a Școlii de Muzică din Nisporeni – după reparația capitală appeared first on ALBASAT.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.