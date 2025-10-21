Ministrul Prodan: Îmi închei mandatul împlinit și cu mândrie

20:30

Incluziunea socială este un subiect tot mai prezent în discursul public, însă la nivel local, în comunități precum Nisporeni, conceptul capătă o dimensiune mult mai umană și mai concretă. Aici, oamenii se cunosc între ei, se văd zilnic pe stradă, iar diferențele – fie de statut social, origine, dizabilitate sau...