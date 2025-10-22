Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador în Ucraina

13:10

Un camion pretins gol a încercat să treacă punctul de trecere Leușeni-Albița cu aproape un milion de țigări ascunse în tavanul remorcii, dar a fost deconspirat de vameși, transmite IPN. În timpul unor percheziții avansate, în tavanul camionului au fost găsite 991 300 de țigări, care urmau să fie transportate...