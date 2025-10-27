Cursul valutar oficial la 27.10.2025
Albasat, 27 octombrie 2025 08:30
Cursul valutar oficial la 27.10.2025

Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8508 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0936 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4070 Leu romanesc 946 RON 1 3.9057 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2114 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8158 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6575 Coroana islandeza 352 ISK...
• • •
Acum 30 minute
08:30
Acum 24 ore
11:00
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv # Albasat
Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității – Emisiune tv

Incluziunea romilor în societate – depășirea prejudecăților și promovarea egalității Comunitatea romă se confruntă zilnic cu provocări legate de discriminare, acces la educație, locuri de muncă și servicii sociale. În această emisiune discutăm despre soluții reale, politici incluzive și exemple de bune practici care contribuie la o societate mai echitabilă...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Televiziunea ALBASAT din Nisporeni caută un expert editorial care să ofere mentorat echipei redacționale în procesul de îmbunătățire a aspectului, coerenței și relevanței conținutului publicat pe pagina web, pe rețelele sociale și pe canalul YouTube. Responsabilități: Cerințe: Procesul de aplicare: Documente necesare: Perioada de desfășurare: Noiembrie – Decembrie 2025 Termen limită...
21:20
La final de mandat ministerial, Veronica Mihailov-Moraru a fost numită consilier prezidențial în justiție. Ea își va începe activitatea pe 11 noiembrie, după cum este indicat în decretului Maiei Sandu. Veronica Mihailov-Moraru are experiență în domeniul dreptului și al justiției, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la...
20:50
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda" – alianță politică pro-rusă fondată de oligarhul fugar Ilan Șor și de partidele afiliate acestuia – a fost reținut în cadrul unei anchete care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Suspectul, un bărbat de 56 de ani, originar...
15:50
Primele două clustere teritoriale au parcurs toate etapele procesului de amalgamare voluntară, potrivit Raportului intermediar privind consolidarea autorităților publice locale, publicat de Cancelaria de Stat. Este vorba despre clusterul Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și clusterul Călinești, Chetriș, Hîncești, Sărata-Răzeși, transmite IPN. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se...
14:40
UE ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor # Albasat
Guvernul Spaniei propune Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei. Astfel este readusă în discuție problema abordată în anul 2018 în Parlamentul European. Negociatorul-șef din legislativul comunitar, social-democrat suedez Johan Danielsson, a aprobat subiectul, cu precizarea că astăzi nu mai au sens toate motivele istorice pentru schimbările sezoniere de oră,...
09:20
23 octombrie 2025
23:20
Nisporeni: Rolul autorităților locale în asigurarea șanselor egale – responsabilitate și soluții pentru incluziunea educațională # Albasat
În raionul Nisporeni, autoritățile locale demonstrează un angajament clar față de asigurarea șanselor egale pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale (CES). Discuția recentă desfășurată în cadrul emisiunii cu tema „Incluziunea socială – șanse egale pentru toți în comunitatea noastră", în studioul Televiziunii ALBASAT, a adus în...
15:00
Cadrele didactice vor trece un ciclu de cursuri pentru formarea profesională dedicată organizării examenelor naționale # Albasat
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care organizează cursurile, consideră că acestea vor contribui la formarea unei rețele de profesioniști, care să asigure evaluări echitabile și standardizate după nivelul național. „Cursurile vor include instruiri teoretice și practice pentru perfecționarea abilităților de notare și dezvoltarea culturii...
10:30
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la invazia militară a acesteia în Ucraina. Noile măsuri includ, printre altele, interdicția importului de gaz natural lichefiat provenit din Rusia, transmite IPN. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al Uniunii Europene,...
10:20
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a impus sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Federația Rusă – Rosneft și Lukoil – ca reacție la agresiunea militară a acesteia din urmă împotriva Ucrainei, transmite IPN. Măsurile reprezintă primele sancțiuni impuse de președintele Donald Trump împotriva Moscovei de...
10:10
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, vizita oficialei europene reprezintă un moment important pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, iar pe agenda discuțiilor va figura cu prioritate subiectul deschiderii negocierilor de...
09:10
22 octombrie 2025
20:30
Ambasadorul Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, își încheie mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate. Anunțul a fost făcut de diplomatul moldovean într-un mesaj public, în care a vorbit despre provocările și experiențele din această perioadă, marcată de război în statul vecin, transmite IPN. „A fost o...
20:20
PE votează majorarea cu 25 mln euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Moldova # Albasat
Parlamentul European a votat miercuri un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care se propune majorarea cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, transmite IPN. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, coautor al amendamentului. „Considerăm această majorare...
19:40
Igor Grosu a fost ales din nou președinte al Parlamentului, cu voturile deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, fracțiune care l-a și propus pentru această funcție. El a ocupat aceeași poziție și în legislatura trecută, transmite IPN. La ședința de constituire a Parlamentului, au fost propus două candidaturi pentru funcția de...
15:20
Comisia Electorală Centrală a introdus o nouă funcție în structura administrativă – secretar general al CEC, care va avea rolul de a coordona activitatea aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei, transmite IPN. Contactată de IPN, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media la...
14:30
„Regatul Unit este și va rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova", a declarat vicepremierul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al afacerilor externe, în cadrul unei întrevederi cu membrii Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului britanic, aflați în vizită la Chișinău. Oficialii au discutat despre combaterea dezinformării, securitatea cibernetică,...
09:40
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ministrul a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. Cetățenii se pot înregistra...
08:50
21 octombrie 2025
20:20
Ministrul culturii în exercițiu, Sergiu Prodan, susține că își încheie mandatul împlinit și cu mândrie pentru realizările echipei sale. În cadrul unei conferințe de presă, la care a prezentat reușitele din cei patru ani de activitate, ministrul a spus că revine la munca sa de creație, transmite IPN. Sergiu Prodan...
14:30
Nisporeni: aproape 400 de copii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de educație incluzivă – povești, statistici și perspective # Albasat
În raionul Nisporeni, aproape 400 de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) sunt integrați în sistemul școlar, beneficiind de programe adaptate nevoilor lor și de sprijin constant din partea cadrelor didactice și a autorităților locale. Această incluziune reprezintă un pas important în construirea unei comunități educaționale echitabile și deschise pentru...
13:30
Liderii mondiali susțin apelul lui Donald Trump pentru oprirea imediată a luptelor din Ucraina # Albasat
Mai mulți lideri europeni, alături de președinții Consiliului și Comisiei Europene, au semnat o declarație comună prin care își exprimă sprijinul față de apelul președintelui SUA, Donald Trump, pentru încetarea imediată a luptelor din Ucraina. Documentul este susținut de liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței, Finlandei, Danemarcei, Italiei, Poloniei și Germaniei,...
12:30
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a concluzionat că nu există abateri de integritate în activitatea acestuia, transmite IPN. În raportul Comisiei se menționează că toate neclaritățile...
09:40
Peste trei sferturi dintre locuitorii țării – aproape 77% se declară moldoveni, în creștere cu 3% față de recensământul de acum 10 ani. Între timp, 8% dintre cetățeni se identifică români, iar comunitățile ucraineană, rusă, găgăuză și bulgară înregistrează scăderi ușoare, formând împreună sub 15% din populație. Sunt datele prezentate...
09:30
Echipa guvernamentală va fi gata până la finalul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut de candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. El a precizat că în procesul de selecție a viitorilor miniștri se bazează exclusiv pe criterii de profesionalism și integritate, transmite IPN. Alexandru Munteanu...
08:50
20 octombrie 2025
18:10
Rodica Marian, Șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, vorbește despre una dintre cele mai eficiente practici din sistemul educațional local: dezvoltarea centrelor de resurse educaționale incluzive. În prezent, în raion funcționează 19 astfel de centre dotate și cu specialiști pregătiți special pentru a sprijini elevii în timpul lecțiilor și...
16:50
De la începutul anului, pe drumurile din raionul Nisporeni au fost înregistrate 18 accidente rutiere. În urma acestora, 19 persoane au fost rănite, iar o persoană și-a pierdut viața. Șase dintre accidente au implicat motocicliști, două au fost provocate de transport hipomobil, iar un caz a implicat bicicliști. Șase pietoni...
16:20
Deputata Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc miercuri, 22 octombrie. Ședința marchează începutul activității legislaturii a XII-a și va fi deschisă de parlamentară în calitate de decan supleant de vârstă. La eveniment va participa și președinta Maia Sandu, care va adresa un...
16:20
Discuții la Bruxelles despre următorii pași de aderare la UE. Urmează evaluarea progreselor # Albasat
Vicepremierul moldovean Mihai Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a Moldovei, cu accent pe politică externă, securitate și apărare. Oficialii au avut o întrevedere în marja reuniunii miniștrilor de externe, pe tema securității și conectivității interregionale, transmite...
14:40
Uniunea Europeană analizează posibilitatea modificării condițiilor de aderare, astfel încât extinderea să poată avea loc chiar și în cazul în care un stat membru își exercită dreptul de veto. Potrivit unor surse oficiale și diplomatice citate de publicația Politico, propunerea se află într-un stadiu incipient și ar necesita aprobarea unanimă...
10:50
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit titlul de campioană mondială la lupte pe plajă, clasându-se pe locul întâi în categoria de până la 70 de kilograme, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării mențion
08:50
17 octombrie 2025
14:10
The post LIVE: Inaugurarea oficială a Școlii de Muzică din Nisporeni – după reparația capitală appeared first on ALBASAT.
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru... The post Președinta Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales appeared first on ALBASAT.
09:10
16 octombrie 2025
22:10
Educația incluzivă a devenit în ultimii ani o prioritate strategică pentru autoritățile din Raionul Nisporeni. Scopul este clar: fiecare copil, indiferent de abilități, origini sau situație socială, trebuie să aibă acces la o educație de calitate și să se poată dezvolta armonios în comunitate. Dar cât de departe am ajuns... The post Educația incluzivă în școlile din Nisporeni – unde suntem și ce progrese s-au făcut appeared first on ALBASAT.
18:10
Deși în timpul campaniei electorale au fost înregistrate abateri, acestea nu au avut un impact decisiv asupra rezultatului final al alegerilor parlamentare. Declarația a fost făcută de președinta Curții Constituționale, după ședința CC, în cadrul căreia au fost confirmate rezultatele scrutinului din 28 septembrie și validate mandatele celor 101 deputați... The post CC: Abaterile constatate în campanie nu au afectat rezultatul alegerilor parlamentare appeared first on ALBASAT.
16:20
Peste 200 de companii din Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile internaționale Moldagrotech și Farmer, deschise astăzi la Moldexpo. Evenimentele prezintă produse și tehnologii agro-industriale, demonstrații, dar și oportunități de networking cu specialiști din domeniu. Expozițiile vor fi deschise publicului până la sfârșitul săptămânii, transmite IPN.... The post Peste 200 de companii agroindustriale prezente la Moldagrotech și Farmer appeared first on ALBASAT.
14:50
Țigările cu filtru și electronice ar putea fi interzise în UE. Proiectul de lege ajunge la OMS # Albasat
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, transmite... The post Țigările cu filtru și electronice ar putea fi interzise în UE. Proiectul de lege ajunge la OMS appeared first on ALBASAT.
14:10
Pentru ca fiecare copil să aibă șanse reale la educație, avem nevoie de psihologi, logopezi și psihopedagogi în fiecare școală. Olga Dumea, șefa SAP Nisporeni, spune clar: fără personal de suport, formare continuă pentru profesori și infrastructură accesibilă, incluziunea rămâne doar pe hârtie. Ascultă mesajul ei despre ce lipsește încă... The post Olga Dumea: „Fără psihologi și logopezi în școli, nu putem vorbi despre progres real” appeared first on ALBASAT.
13:50
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată oficial până la sfârșitul acestui an, a anunțat ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, după o întrevedere cu noul ambasador irlandez la Chișinău, Myles Geiran. Potrivit vicepremierului, deschiderea ambasadei reprezintă un pas important pentru consolidarea prezenței diplomatice și pentru aprofundarea dialogului economic și... The post Ambasada Irlandei va fi inaugurată oficial la Chișinău până la sfârșitul anului appeared first on ALBASAT.
13:20
Ziua mondială a alimentației este marcată anual pe 16 octombrie. Republica Moldova se confruntă, potrivit datelor oficiale, cu un nivel alarmant de supraponderabilitate și obezitate, transmite IPN. În timp ce 673 de milioane de oameni suferă de foame în lume, peste un miliard de tone de mâncare este irosit anual,... The post Ziua Mondială a Alimentației. 64% dintre adulți sunt supraponderali în Moldova appeared first on ALBASAT.
10:00
La fel ca anul trecut, Zilele Filmului Românesc (ZFR) își continuă traseul prin Republica Moldova, aducând cinema de calitate mai aproape de comunitățile din țară. După succesul ediției de la Chișinău, evenimentul se extinde și în alte orașe, iar pe 17 octombrie, ZFR poposește la Nisporeni, la Casa Națională Nisporeni,... The post ZFR ajunge la Nisporeni! Filme românești pe marele ecran la Casa Națională appeared first on ALBASAT.
09:00
15 octombrie 2025
22:20
Educația incluzivă nu mai este doar un concept, ci o necesitate stringentă în Raionul Nisporeni, unde comunitatea locală își propune să asigure fiecărui copil șansa de a se dezvolta, indiferent de abilități, statut social, etnie sau situație familială. În cadrul emisiunii „Incluziunea socială – șanse egale pentru toți în comunitatea... The post Incluziunea socială în Raionul Nisporeni – șanse egale pentru toți copiii prin educație appeared first on ALBASAT.
17:10
Nisporeniul se pregătește pentru un eveniment cultural deosebit. Pe 17 octombrie 2025, la ora 14:00, Casa Națională Nisporeni va găzdui vernisajul expoziției de fotografie semnate de Lucia Pădurariu, fondatoarea Asociației „Simfonia Florilor” și creatoarea conceptului cultural-artistic „Rendez-Vous cu flori”. Lucia Pădurariu – artist floral, fotograf și promotor cultural – a... The post Lucia Pădurariu aduce „Simfonia Florilor” la Nisporeni – Află detalii despre eveniment appeared first on ALBASAT.
15:30
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Este vorba despre sprijin pentru implementarea reformei RESTART, prin instruirea lucrătorilor sociali, standardizarea metodologiilor, dotarea cu echipamente IT și acordarea suportului managerial. Astăzi la Chișinău a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale,... The post Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale în Moldova appeared first on ALBASAT.
