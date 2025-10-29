Percheziții matinale pe întreg teritoriul țării într-un dosar penal privind „activitatea mercenarilor”

13:50

Durere fără margini într-o familie din raionul Florești. Un băiat a murit după ce a căzut într-o fântână. Salvatorii au intervenit la fața locului și au recuperat corpul neînsuflețit al copilului de la o adâncime de 8 metri. Medicii prezenți au constatat decesul, iar circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele de drept.