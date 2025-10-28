Schimbări meteorologice în Republica Moldova pe 29 octombrie 2025

Ziarul National, 28 octombrie 2025 21:30

Republica Moldova întâmpină o creștere semnificativă a temperaturilor pentru 29 octombrie 2025. Diferența de temperatură față de ziua precedentă de...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
21:30
Schimbări meteorologice în Republica Moldova pe 29 octombrie 2025 Ziarul National
Republica Moldova întâmpină o creștere semnificativă a temperaturilor pentru 29 octombrie 2025. Diferența de temperatură față de ziua precedentă de...
21:30
Experți civici în Guvern: Vor reuși să facă față sistemului birocratic? Ziarul National
Mai mulți miniștri propuși de premierul desemnat Alexandru Munteanu în noul Guvern sunt experți recunoscuți în domeniile civice. Totuși, atunci cân...
Acum 4 ore
18:30
MEC și Banca Mondială sprijină debutanții din educație prin noi tabere de formare profesională Ziarul National
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, un număr de 165 de profesori cu experiență didactică de până la doi ani participă la o tabără de formare...
18:30
SUA scutesc operațiunile Rosneft din Germania de noile sancțiuni energetice împotriva Rusiei Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a oferit o asigurare oficială că activitățile companiei ruse Rosneft din Germania vor fi exceptate de la noile sancțiuni en...
18:30
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris la invitația lui Emmanuel Macron Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, Preș...
18:30
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: Discurs despre integritatea informației și mass-media independentă la invitația lui Macron Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris. Ea participă la acest eveniment la invitaț...
Acum 6 ore
17:30
Vladimir Bolea discută cu oficialii români despre proiecte de infrastructură și cooperare regională Ziarul National
Obiectivul principal al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este să asigure condiții decente de trai pentru cetățenii Republicii ...
17:30
Transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională, prioritate în planul guvernului pentru soluționarea conflictului transnistrean Ziarul National
Programul noului guvern include o prioritate prezentă și în mandatele anterioare în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean: tran...
17:30
Vladimir Bolea subliniază rolul esențial al proiectelor cu România în dezvoltarea localităților din Moldova Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, s-a întâlnit astăzi, 28 octombrie, cu o delegație oficială din ...
16:30
Mihai Popșoi explică situația ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Aprobat, dar neacreditat la Chișinău” Ziarul National
Amânarea acordării acreditării ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, este determinată de „comportamentul neconform cu normele diplom...
16:30
ANSA intensifică eforturile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în sectorul sanitar și fitosanitar Ziarul National
28 octombrie 2025, Chișinău - Astăzi, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Mă...
Acum 8 ore
15:30
Israel cere acțiuni ferme după preluarea rămășițelor lui Ofir Tzarfati de la Hamas în Fâșia Gaza Ziarul National
Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informează marți că rămășițele umane predate luni de către Hamas în Fâșia Gaza aparțin unui ostat...
15:30
Echipe mobile duc sprijinul psihopedagogic direct în școlile rurale pentru copii cu cerințe speciale Ziarul National
Copiii care au cerințe educaționale speciale și locuiesc în zonele rurale vor beneficia de sprijin specializat în propriile instituții de învățămân...
14:30
Zelenski cere Europei sprijin financiar pentru încă trei ani și refuză negocierile cu Rusia și Belarus Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de susținere financiară din partea Europei pentru încă "doi sau trei ani" în contextul invaziei Rusiei, estimează președinte...
14:30
Peste 8.200 de adulți beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind așteptările Programului Național al MEC Ziarul National
În anul 2025, mai mult de 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind cu mult planul...
14:30
Economia Moldovei face pasul spre inovație și productivitate: bilanțul mandatului Doinei Nistor Ziarul National
După ani dificili marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și trece într-o nouă e...
14:30
Alexandru Munteanu anunță structura și programul noului Guvern Ziarul National
Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, a dezvăluit structura viitorului Guvern, precum și programul de activitate a...
14:30
Alexandru Munteanu dezvăluie planurile Guvernului pentru dezvoltare și securitate națională în perspectiva integrării europene Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va urma angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare. De asem...
Acum 12 ore
13:30
Doina Nistor, posibilă viitoare conducătoare a „Moldova Proiect”! Discuții și planuri pentru viitorul investițional al țării. Ziarul National
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a sugerat că ar putea ocupa o nouă funcție publică după ce va părăsi actualul Guvern. În cadrul un...
13:30
Mihai Popșoi și Victor Negrescu discută la Bruxelles despre integrarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Subiectul central al dis...
13:30
Natalia Plugaru, noua propunere pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale - un parcurs impresionant în educație și activism social Ziarul National
Astăzi, 28 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat nume noi pentru funcțiile de miniștri în echipa sa guvernamentală. Unul dintr...
13:30
Moldova redresată: Reformele economice sub conducerea Doinei Nistor propulsează țara spre creștere și integrare europeană Ziarul National
Bilanțul activității Doinei Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și DigitalizăriiChișinău, 28 octombrie 2025 –...
13:30
Republica Moldova rezistă influențelor ruse și își întărește drumul către Europa Ziarul National
Federația Rusă continuă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a influența procesele politice din statele vecine. Totuși, Republica Moldova ...
12:30
ULTIMA ORĂ // Viceprim-ministra Doina Nistor îi predă ȘTAFETA lui Eugen Osmochescu​: „Economia Republicii Moldova este pregătită să CREASCĂ” Ziarul National
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia R. Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creșt...
12:15
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
09:45
Deputatul PAS Lilian Carp confirmă menținerea aceluiași număr de ministere în noul guvern, concentrat pe profil economic Ziarul National
În viitorul cabinet de miniștri, numărul actual de ministere va fi păstrat, a declarat deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe ...
09:45
Igor Grosu propune întărirea reglementărilor online pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, subliniază faptul că Republica Moldova se confruntă din ce în ce mai mult cu problema propagandei și a dezi...
Acum 24 ore
08:45
Horoscopul zilei 28.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecAventura îți bate la ușă, iar energia de astăzi este perfectă pentru a explora noi oportunități. Abilitățile și entuziasmul tău te vor gh...
08:45
Mihai Popșoi deschide ușa către viitorul guvern condus de Munteanu și anunță dezvăluirea listei complete a cabinetului în curând Ziarul National
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, care ocupă funcția de ministru al Afacerilor Externe, nu exclude posibilitatea de a face parte din viitor...
07:45
Ungaria își propune să formeze o alianță sceptică față de Ucraina cu Cehia și Slovacia în cadrul UE Ziarul National
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să manifeste scepticism față de Ucraina în cadrul Un...
07:45
Cele OPT obiceiuri care indică nivelul scăzut de inteligență al unei persoane Ziarul National
Inteligența include abilitățile de a învăța, de a gândi, de a rezolva probleme și de a se adapta la situații noi, manifestate în comportamentul ...
06:45
ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității și transfer forțat de civili în conflictul cu Ucraina Ziarul National
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității. Aceste acuzații sunt legate de atacuri împot...
06:45
Ucraina își extinde atacurile strategice asupra Rusiei: Zelenski convoacă Statul Major pentru coordonare decizională Ziarul National
În cadrul unei ședințe a Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit sarcini pentru extinderea razei geografice a atacurilor cu rază lung...
00:45
Banda de români condamnată în Scoția pentru exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile, urmează să fie expulzată după ispășirea pedepselor Ziarul National
Membrii unei bande formate din români au fost condamnați luni la pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vino...
00:45
Lukoil își vinde activele internaționale în contextul sancțiunilor SUA și Marii Britanii Ziarul National
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse unor state, a anunțat c...
27 octombrie 2025
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
Ieri
21:15
Schimbări meteo în Moldova - 28 Octombrie 2025 Ziarul National
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.