Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții

Ziarul National, 28 octombrie 2025 12:15

Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...

Acum 15 minute
12:15
Acum o oră
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
Acum 2 ore
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
Acum 4 ore
09:45
Deputatul PAS Lilian Carp confirmă menținerea aceluiași număr de ministere în noul guvern, concentrat pe profil economic Ziarul National
În viitorul cabinet de miniștri, numărul actual de ministere va fi păstrat, a declarat deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe ...
09:45
Igor Grosu propune întărirea reglementărilor online pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, subliniază faptul că Republica Moldova se confruntă din ce în ce mai mult cu problema propagandei și a dezi...
08:45
Horoscopul zilei 28.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecAventura îți bate la ușă, iar energia de astăzi este perfectă pentru a explora noi oportunități. Abilitățile și entuziasmul tău te vor gh...
08:45
Mihai Popșoi deschide ușa către viitorul guvern condus de Munteanu și anunță dezvăluirea listei complete a cabinetului în curând Ziarul National
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, care ocupă funcția de ministru al Afacerilor Externe, nu exclude posibilitatea de a face parte din viitor...
Acum 6 ore
07:45
Ungaria își propune să formeze o alianță sceptică față de Ucraina cu Cehia și Slovacia în cadrul UE Ziarul National
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să manifeste scepticism față de Ucraina în cadrul Un...
07:45
Cele OPT obiceiuri care indică nivelul scăzut de inteligență al unei persoane Ziarul National
Inteligența include abilitățile de a învăța, de a gândi, de a rezolva probleme și de a se adapta la situații noi, manifestate în comportamentul ...
06:45
ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității și transfer forțat de civili în conflictul cu Ucraina Ziarul National
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității. Aceste acuzații sunt legate de atacuri împot...
06:45
Ucraina își extinde atacurile strategice asupra Rusiei: Zelenski convoacă Statul Major pentru coordonare decizională Ziarul National
În cadrul unei ședințe a Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit sarcini pentru extinderea razei geografice a atacurilor cu rază lung...
Acum 12 ore
00:45
Banda de români condamnată în Scoția pentru exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile, urmează să fie expulzată după ispășirea pedepselor Ziarul National
Membrii unei bande formate din români au fost condamnați luni la pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vino...
00:45
Lukoil își vinde activele internaționale în contextul sancțiunilor SUA și Marii Britanii Ziarul National
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse unor state, a anunțat c...
Acum 24 ore
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
21:15
Schimbări meteo în Moldova - 28 Octombrie 2025 Ziarul National
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
20:15
Kaja Kallas: Ordinea juridică internațională sub asediu – UE caută soluții pentru a sprijini Curtea Penală Internațională, chiar și cu posibila retragere a Ungariei Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat luni că ordinea juridică internaţională se află sub „atac” şi că Uniunea European...
19:15
Comunitatea de mediu solicită un ministru al mediului desemnat pe criterii de competență și integritate, fără influențe politice Ziarul National
Comunitatea de mediu cere ca numirea viitorului ministru sau viitoarei ministre a mediului să fie realizată pe baza criteriilor de competență, inte...
19:15
David Popovici se alătură unei campanii globale pentru adaptarea sportului la schimbările climatice, înaintea COP30 din Brazilia Ziarul National
Schimbările climatice reprezintă unul dintre cei mai serioși adversari pentru sportivi, avertizează Tamires Dias, fotbalista braziliană. Alături de...
18:15
Operațiunea de contraspionaj: cetățeni ucraineni arestați în Polonia pentru spionaj militar și infiltrare în infrastructura critică Ziarul National
Polonia a arestat doi cetățeni ucraineni acuzați de colectarea de informații despre soldați și infrastructura critică pentru servicii de informații...
17:15
Ucraina pregătită să reziste în fața Rusiei încă doi, trei ani, afirmă Tusk după o discuție cu Zelenski Ziarul National
Ucraina este hotărâtă să continue lupta împotriva Rusiei încă "doi, trei ani", afirmă premierul polonez Donald Tusk într-un interviu acordat unei p...
17:15
Neutralitatea activă și modernizarea apărării: provocările strategice ale noului Parlament al Republicii Moldova, dezbătute la „Eurosecuritate” Ziarul National
Radu Burduja, fost secretar de stat general al Ministerului Apărării și director executiv al Institutului Euro-Atlantic, subliniază că noul Parlame...
16:15
Alexandru Munteanu își prezintă echipa guvernamentală și cere votul de încredere în Parlament vineri Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, urmează să meargă vineri, 31 octombrie, în Parlament pentru a prezenta programul său de guvernare și ech...
16:15
Italia aprobă extrădarea lui Serghii Kuznieţov în Germania, dar avocatul său luptă pentru blocare, invocând imunitate și context politic Ziarul National
Curtea de Apel din Bologna a aprobat extrădarea către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană că ar fi fost implicat în sabotarea g...
16:00
Mentorat pentru integrarea de succes: Sprijin pentru cei 426 de tineri profesori în școlile și grădinițele din țară Ziarul National
Toate cele 426 de tinеri specialiști angajați anul acesta în școli și grădinițe din țară vor beneficia de un program de mentorat pentru perfecționa...
15:15
Alexandru Munteanu dezbate reforma administrației publice cu autoritățile locale din Moldova Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a continuat seria consultărilor publice pentru evaluarea programului de guvernare și a avut o întâlnire cu ...
15:15
Europa spune stop șantajului energetic al lui Putin: Plan pentru interconectare și scăderea prețurilor propus la București Ziarul National
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a declarat, luni, în Bucureşti, că doreşte să se pună capăt posibilității preşedintel...
15:15
Igor Grosu discută cu liderii parlamentari despre formarea Biroului permanent și a comisiilor legislative Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a organizat o întâlnire cu liderii fracțiunilor. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Legi...
15:15
ULTIMA ORĂ // Guvernul Munteanu urmează să fie VOTAT în Parlament vineri, 31 octombrie Ziarul National
Noul Guvern al R. Moldova, în frunte cu Alexandru Munteanu, ar urma să fie votat în Parlament vineri, 31 octombrie curent. Despre acest lucru a...
14:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile TAIE din elanul lui Ceban de a deveni MEMBRU al Guvernului Alaxandru Munteanu: „Nu sunt posturi vacante de membru al Executivului, dar amintim că în Chișinău se caută ordine și curățenie” Ziarul National
„Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului, dar amintește că în Chișinău se caută ordine și curățenie”. Acest comentariu a fos...
13:45
S-a autopropus PREMIER, iar acum vrea să fie parte a Guvernului condus de Alexandru Munteanu Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, care în campania electorală s-a autopropus în calitate de premier, își dorește să fie membru al Executivului cond...
13:45
Profesori din UTA Găgăuzia, instruiți pentru cultivarea toleranței și valorilor istorice prin cursuri speciale Ziarul National
30 de profesori de istorie și educație pentru societate din UTA Găgăuzia au luat parte la un atelier de formare, axat pe utilizarea resurselor digi...
13:00
Well-being-ul profesorilor, prioritate națională: ateliere de sprijin emoțional în școlile din Moldova cu elevi refugiați din Ucraina Ziarul National
Cadre didactice din diverse licee din țară, cu un număr semnificativ de elevi refugiați din Ucraina, iau parte, între 20 octombrie și 7 noiembrie, ...
13:00
Ministerul Educației transformă cantinele școlare din Chișinău cu investiții de peste 98 de milioane de lei Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a realizat prin proceduri de achiziție publică utilizarea a 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de...
13:00
Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să devină membru în Guvern pentru o mai bună comunicare cu autoritățile centrale Ziarul National
Ion Ceban își propune ca primarul general al municipiului Chișinău să fie parte integrantă din Guvern. El subliniază necesitatea ca viitorul cabine...
13:00
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupție și fals în acte publice, cerând condamnare și pedeapsă mai aspră Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a depus, în data de 23 octombrie, un apel la Curtea de Apel Centru. Aceasta a contestat sentința emisă de Judec...
13:00
Un tânăr din Fălești, condamnat la închisoare pentru huliganism în Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul ...
Ieri
11:00
Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă cu digitalizarea, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European...
10:45
Susținere agricolă: 5,6 milioane lei alocați săptămâna trecută pentru proiecte rurale în dezvoltare Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - Fondurile publice continuă să fie direcționate către producătorii și inițiativele agricole, având un impact semnifica...
10:30
Alexandru Munteanu dezvăluie noi nume pentru viitorul cabinet de miniștri: Chiveri, Osmochescu și Gavrilita își ocupă pozițiile cheie Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvaluit numele a trei noi membri ai cabinetului sau de ministri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eug...
