Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții
Ziarul National, 28 octombrie 2025 12:15
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
• • •
Acum 15 minute
12:15
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții # Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
Acum o oră
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
Acum 2 ore
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului # Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. # Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante # Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
Acum 4 ore
09:45
Deputatul PAS Lilian Carp confirmă menținerea aceluiași număr de ministere în noul guvern, concentrat pe profil economic # Ziarul National
În viitorul cabinet de miniștri, numărul actual de ministere va fi păstrat, a declarat deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe ...
09:45
Igor Grosu propune întărirea reglementărilor online pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, subliniază faptul că Republica Moldova se confruntă din ce în ce mai mult cu problema propagandei și a dezi...
08:45
♈️ BerbecAventura îți bate la ușă, iar energia de astăzi este perfectă pentru a explora noi oportunități. Abilitățile și entuziasmul tău te vor gh...
08:45
Mihai Popșoi deschide ușa către viitorul guvern condus de Munteanu și anunță dezvăluirea listei complete a cabinetului în curând # Ziarul National
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, care ocupă funcția de ministru al Afacerilor Externe, nu exclude posibilitatea de a face parte din viitor...
Acum 6 ore
07:45
Ungaria își propune să formeze o alianță sceptică față de Ucraina cu Cehia și Slovacia în cadrul UE # Ziarul National
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să manifeste scepticism față de Ucraina în cadrul Un...
07:45
Inteligența include abilitățile de a învăța, de a gândi, de a rezolva probleme și de a se adapta la situații noi, manifestate în comportamentul ...
06:45
ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității și transfer forțat de civili în conflictul cu Ucraina # Ziarul National
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității. Aceste acuzații sunt legate de atacuri împot...
06:45
Ucraina își extinde atacurile strategice asupra Rusiei: Zelenski convoacă Statul Major pentru coordonare decizională # Ziarul National
În cadrul unei ședințe a Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit sarcini pentru extinderea razei geografice a atacurilor cu rază lung...
Acum 12 ore
00:45
Banda de români condamnată în Scoția pentru exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile, urmează să fie expulzată după ispășirea pedepselor # Ziarul National
Membrii unei bande formate din români au fost condamnați luni la pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vino...
00:45
Lukoil își vinde activele internaționale în contextul sancțiunilor SUA și Marii Britanii # Ziarul National
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse unor state, a anunțat c...
Acum 24 ore
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament # Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
21:15
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție # Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri # Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă # Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare # Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
20:15
Kaja Kallas: Ordinea juridică internațională sub asediu – UE caută soluții pentru a sprijini Curtea Penală Internațională, chiar și cu posibila retragere a Ungariei # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat luni că ordinea juridică internaţională se află sub „atac” şi că Uniunea European...
19:15
Comunitatea de mediu solicită un ministru al mediului desemnat pe criterii de competență și integritate, fără influențe politice # Ziarul National
Comunitatea de mediu cere ca numirea viitorului ministru sau viitoarei ministre a mediului să fie realizată pe baza criteriilor de competență, inte...
19:15
David Popovici se alătură unei campanii globale pentru adaptarea sportului la schimbările climatice, înaintea COP30 din Brazilia # Ziarul National
Schimbările climatice reprezintă unul dintre cei mai serioși adversari pentru sportivi, avertizează Tamires Dias, fotbalista braziliană. Alături de...
18:15
Operațiunea de contraspionaj: cetățeni ucraineni arestați în Polonia pentru spionaj militar și infiltrare în infrastructura critică # Ziarul National
Polonia a arestat doi cetățeni ucraineni acuzați de colectarea de informații despre soldați și infrastructura critică pentru servicii de informații...
17:15
Ucraina pregătită să reziste în fața Rusiei încă doi, trei ani, afirmă Tusk după o discuție cu Zelenski # Ziarul National
Ucraina este hotărâtă să continue lupta împotriva Rusiei încă "doi, trei ani", afirmă premierul polonez Donald Tusk într-un interviu acordat unei p...
17:15
Neutralitatea activă și modernizarea apărării: provocările strategice ale noului Parlament al Republicii Moldova, dezbătute la „Eurosecuritate” # Ziarul National
Radu Burduja, fost secretar de stat general al Ministerului Apărării și director executiv al Institutului Euro-Atlantic, subliniază că noul Parlame...
16:15
Alexandru Munteanu își prezintă echipa guvernamentală și cere votul de încredere în Parlament vineri # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, urmează să meargă vineri, 31 octombrie, în Parlament pentru a prezenta programul său de guvernare și ech...
16:15
Italia aprobă extrădarea lui Serghii Kuznieţov în Germania, dar avocatul său luptă pentru blocare, invocând imunitate și context politic # Ziarul National
Curtea de Apel din Bologna a aprobat extrădarea către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană că ar fi fost implicat în sabotarea g...
16:00
Mentorat pentru integrarea de succes: Sprijin pentru cei 426 de tineri profesori în școlile și grădinițele din țară # Ziarul National
Toate cele 426 de tinеri specialiști angajați anul acesta în școli și grădinițe din țară vor beneficia de un program de mentorat pentru perfecționa...
15:15
Alexandru Munteanu dezbate reforma administrației publice cu autoritățile locale din Moldova # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a continuat seria consultărilor publice pentru evaluarea programului de guvernare și a avut o întâlnire cu ...
15:15
Europa spune stop șantajului energetic al lui Putin: Plan pentru interconectare și scăderea prețurilor propus la București # Ziarul National
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a declarat, luni, în Bucureşti, că doreşte să se pună capăt posibilității preşedintel...
15:15
Igor Grosu discută cu liderii parlamentari despre formarea Biroului permanent și a comisiilor legislative # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a organizat o întâlnire cu liderii fracțiunilor. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Legi...
15:15
ULTIMA ORĂ // Guvernul Munteanu urmează să fie VOTAT în Parlament vineri, 31 octombrie # Ziarul National
Noul Guvern al R. Moldova, în frunte cu Alexandru Munteanu, ar urma să fie votat în Parlament vineri, 31 octombrie curent. Despre acest lucru a...
14:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile TAIE din elanul lui Ceban de a deveni MEMBRU al Guvernului Alaxandru Munteanu: „Nu sunt posturi vacante de membru al Executivului, dar amintim că în Chișinău se caută ordine și curățenie” # Ziarul National
„Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului, dar amintește că în Chișinău se caută ordine și curățenie”. Acest comentariu a fos...
13:45
S-a autopropus PREMIER, iar acum vrea să fie parte a Guvernului condus de Alexandru Munteanu # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, care în campania electorală s-a autopropus în calitate de premier, își dorește să fie membru al Executivului cond...
13:45
Profesori din UTA Găgăuzia, instruiți pentru cultivarea toleranței și valorilor istorice prin cursuri speciale # Ziarul National
30 de profesori de istorie și educație pentru societate din UTA Găgăuzia au luat parte la un atelier de formare, axat pe utilizarea resurselor digi...
13:00
Well-being-ul profesorilor, prioritate națională: ateliere de sprijin emoțional în școlile din Moldova cu elevi refugiați din Ucraina # Ziarul National
Cadre didactice din diverse licee din țară, cu un număr semnificativ de elevi refugiați din Ucraina, iau parte, între 20 octombrie și 7 noiembrie, ...
13:00
Ministerul Educației transformă cantinele școlare din Chișinău cu investiții de peste 98 de milioane de lei # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a realizat prin proceduri de achiziție publică utilizarea a 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de...
13:00
Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să devină membru în Guvern pentru o mai bună comunicare cu autoritățile centrale # Ziarul National
Ion Ceban își propune ca primarul general al municipiului Chișinău să fie parte integrantă din Guvern. El subliniază necesitatea ca viitorul cabine...
13:00
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupție și fals în acte publice, cerând condamnare și pedeapsă mai aspră # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a depus, în data de 23 octombrie, un apel la Curtea de Apel Centru. Aceasta a contestat sentința emisă de Judec...
13:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul ...
Ieri
11:00
Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă cu digitalizarea, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European...
10:45
Susținere agricolă: 5,6 milioane lei alocați săptămâna trecută pentru proiecte rurale în dezvoltare # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - Fondurile publice continuă să fie direcționate către producătorii și inițiativele agricole, având un impact semnifica...
10:30
Alexandru Munteanu dezvăluie noi nume pentru viitorul cabinet de miniștri: Chiveri, Osmochescu și Gavrilita își ocupă pozițiile cheie # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvaluit numele a trei noi membri ai cabinetului sau de ministri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eug...
