Lukoil își vinde activele internaționale în contextul sancțiunilor SUA și Marii Britanii
Ziarul National, 28 octombrie 2025 00:45
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse unor state, a anunțat c...
• • •
Acum o oră
00:45
Banda de români condamnată în Scoția pentru exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile, urmează să fie expulzată după ispășirea pedepselor # Ziarul National
Membrii unei bande formate din români au fost condamnați luni la pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vino...
00:45
Acum 4 ore
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament # Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
Acum 6 ore
21:15
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție # Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri # Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă # Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare # Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
20:15
Kaja Kallas: Ordinea juridică internațională sub asediu – UE caută soluții pentru a sprijini Curtea Penală Internațională, chiar și cu posibila retragere a Ungariei # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat luni că ordinea juridică internaţională se află sub „atac” şi că Uniunea European...
Acum 8 ore
19:15
Comunitatea de mediu solicită un ministru al mediului desemnat pe criterii de competență și integritate, fără influențe politice # Ziarul National
Comunitatea de mediu cere ca numirea viitorului ministru sau viitoarei ministre a mediului să fie realizată pe baza criteriilor de competență, inte...
19:15
David Popovici se alătură unei campanii globale pentru adaptarea sportului la schimbările climatice, înaintea COP30 din Brazilia # Ziarul National
Schimbările climatice reprezintă unul dintre cei mai serioși adversari pentru sportivi, avertizează Tamires Dias, fotbalista braziliană. Alături de...
18:15
Operațiunea de contraspionaj: cetățeni ucraineni arestați în Polonia pentru spionaj militar și infiltrare în infrastructura critică # Ziarul National
Polonia a arestat doi cetățeni ucraineni acuzați de colectarea de informații despre soldați și infrastructura critică pentru servicii de informații...
Acum 12 ore
17:15
Ucraina pregătită să reziste în fața Rusiei încă doi, trei ani, afirmă Tusk după o discuție cu Zelenski # Ziarul National
Ucraina este hotărâtă să continue lupta împotriva Rusiei încă "doi, trei ani", afirmă premierul polonez Donald Tusk într-un interviu acordat unei p...
17:15
Neutralitatea activă și modernizarea apărării: provocările strategice ale noului Parlament al Republicii Moldova, dezbătute la „Eurosecuritate” # Ziarul National
Radu Burduja, fost secretar de stat general al Ministerului Apărării și director executiv al Institutului Euro-Atlantic, subliniază că noul Parlame...
16:15
Alexandru Munteanu își prezintă echipa guvernamentală și cere votul de încredere în Parlament vineri # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, urmează să meargă vineri, 31 octombrie, în Parlament pentru a prezenta programul său de guvernare și ech...
16:15
Italia aprobă extrădarea lui Serghii Kuznieţov în Germania, dar avocatul său luptă pentru blocare, invocând imunitate și context politic # Ziarul National
Curtea de Apel din Bologna a aprobat extrădarea către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană că ar fi fost implicat în sabotarea g...
16:00
Mentorat pentru integrarea de succes: Sprijin pentru cei 426 de tineri profesori în școlile și grădinițele din țară # Ziarul National
Toate cele 426 de tinеri specialiști angajați anul acesta în școli și grădinițe din țară vor beneficia de un program de mentorat pentru perfecționa...
15:15
Alexandru Munteanu dezbate reforma administrației publice cu autoritățile locale din Moldova # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a continuat seria consultărilor publice pentru evaluarea programului de guvernare și a avut o întâlnire cu ...
15:15
Europa spune stop șantajului energetic al lui Putin: Plan pentru interconectare și scăderea prețurilor propus la București # Ziarul National
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a declarat, luni, în Bucureşti, că doreşte să se pună capăt posibilității preşedintel...
15:15
Igor Grosu discută cu liderii parlamentari despre formarea Biroului permanent și a comisiilor legislative # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a organizat o întâlnire cu liderii fracțiunilor. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Legi...
15:15
ULTIMA ORĂ // Guvernul Munteanu urmează să fie VOTAT în Parlament vineri, 31 octombrie # Ziarul National
Noul Guvern al R. Moldova, în frunte cu Alexandru Munteanu, ar urma să fie votat în Parlament vineri, 31 octombrie curent. Despre acest lucru a...
14:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile TAIE din elanul lui Ceban de a deveni MEMBRU al Guvernului Alaxandru Munteanu: „Nu sunt posturi vacante de membru al Executivului, dar amintim că în Chișinău se caută ordine și curățenie” # Ziarul National
„Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului, dar amintește că în Chișinău se caută ordine și curățenie”. Acest comentariu a fos...
13:45
S-a autopropus PREMIER, iar acum vrea să fie parte a Guvernului condus de Alexandru Munteanu # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, care în campania electorală s-a autopropus în calitate de premier, își dorește să fie membru al Executivului cond...
13:45
Profesori din UTA Găgăuzia, instruiți pentru cultivarea toleranței și valorilor istorice prin cursuri speciale # Ziarul National
30 de profesori de istorie și educație pentru societate din UTA Găgăuzia au luat parte la un atelier de formare, axat pe utilizarea resurselor digi...
13:00
Well-being-ul profesorilor, prioritate națională: ateliere de sprijin emoțional în școlile din Moldova cu elevi refugiați din Ucraina # Ziarul National
Cadre didactice din diverse licee din țară, cu un număr semnificativ de elevi refugiați din Ucraina, iau parte, între 20 octombrie și 7 noiembrie, ...
13:00
Ministerul Educației transformă cantinele școlare din Chișinău cu investiții de peste 98 de milioane de lei # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a realizat prin proceduri de achiziție publică utilizarea a 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de...
13:00
Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să devină membru în Guvern pentru o mai bună comunicare cu autoritățile centrale # Ziarul National
Ion Ceban își propune ca primarul general al municipiului Chișinău să fie parte integrantă din Guvern. El subliniază necesitatea ca viitorul cabine...
13:00
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupție și fals în acte publice, cerând condamnare și pedeapsă mai aspră # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a depus, în data de 23 octombrie, un apel la Curtea de Apel Centru. Aceasta a contestat sentința emisă de Judec...
13:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul ...
Acum 24 ore
11:00
Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă cu digitalizarea, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European...
10:45
Susținere agricolă: 5,6 milioane lei alocați săptămâna trecută pentru proiecte rurale în dezvoltare # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - Fondurile publice continuă să fie direcționate către producătorii și inițiativele agricole, având un impact semnifica...
10:30
Alexandru Munteanu dezvăluie noi nume pentru viitorul cabinet de miniștri: Chiveri, Osmochescu și Gavrilita își ocupă pozițiile cheie # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvaluit numele a trei noi membri ai cabinetului sau de ministri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eug...
10:30
Escrocherie cu scenariul „ruda în accident”: 9 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău care a înșelat bătrâni de peste un milion de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de ...
10:30
A treia tranșă a unui PROIECT rezidențial modern, la un pas de Parcul Grădina Botanică # Ziarul National
Procesul de dezvoltare imobiliară în sectorul Botanica continuă într-un ritm accelerat, odată cu lansarea tranșei a treia a unui ansamblu rezide...
09:45
Republica Moldova servește ca un exemplu de reziliență de la care întreaga Uniune Europeană poate învăța, spune noua ambasadoare a UE la Chișinău, ...
09:45
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” - ediția a IX-a atrage participanți din zece țări la Cimișlia # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - În acest weekend, la Cimișlia, a avut loc deschiderea ediției a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, La...
09:15
♈️ BerbecZiua de astăzi se anunță promițătoare, plină de oportunități neașteptate la locul de muncă. Energia ta debordantă și optimismul te vor aj...
09:15
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI membri ai echipei sale # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI memb...
08:30
Rusia anunță interceptarea a 34 de drone ucrainene ce vizau Moscova în atacuri nocturne # Ziarul National
Sistemele rusești de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova în timpul unei serii de atacuri nocturne, au anunțat autor...
07:30
Panică de proporții la Kremlin: Putin este tot mai izolat și se teme de o posibilă lovitură de stat # Ziarul National
De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economi...
Ieri
20:45
Maia Sandu și Nicușor Dan consolidează parteneriatul strategic moldo-român în București # Ziarul National
În cadrul vizitei în București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președintele României, Nicușor Dan.După întrevederea d...
19:45
În următoarele zile, vremea în Republica Moldova va fi predominant parțial noros, cu temperaturi plăcute pe timp de zi și în ușoară scădere noaptea...
19:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, întâlnire la București pentru proiecte de colaborare și sprijin în aderarea la UE a Republicii Moldova # Ziarul National
Proiectele comune destinate cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și progresul în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținut...
18:45
Rusia testează cu succes racheta Burevestnik și informează SUA; Conflictele continuă în Ucraina cu pierderi de vieți omenești # Ziarul National
Rusia a anunțat duminică faptul că a informat Statele Unite despre un test final reușit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Bureves...
17:45
Maia Sandu discută cu Patriarhul Bartolomeu I la București despre rolul Moldovei în promovarea păcii și dialogului între popoare # Ziarul National
Rolul credintei in promovarea pacii, solidaritatii si intelegerii intre oameni, precum si pastrarea valorilor crestine ce apropie comunitatile, au ...
16:45
Maia Sandu acuză Rusia de intimidare a moldovenilor: Alegerea corectă pentru țară este crucială în fața amenințărilor geopolitice # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă a încercat să intimideze cetățenii moldoveni. Aceasta a vrut să le transm...
16:45
Maia Sandu: Alegerile, un avertisment clar pentru cei care visau la întoarcerea oligarhilor și influenței Moscovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că alegerile parlamentare au avut un impact important. Au reprezentat un avertisment pentr...
16:45
Republica Moldova pregătită pentru aderarea la UE, dar Ungaria blochează următorul pas din cauza Ucrainei # Ziarul National
Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedic...
16:45
Maia Sandu: Avem nevoie de reguli internaționale pentru a proteja democrația de manipularea online # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu știm cum să ne apărăm democrația atunci când este atacată de pe platforme. Ea a subli...
