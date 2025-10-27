Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament
Ziarul National, 27 octombrie 2025 22:15
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
• • •
Acum o oră
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament # Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
Acum 2 ore
21:15
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție # Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri # Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
Acum 4 ore
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă # Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare # Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
20:15
Kaja Kallas: Ordinea juridică internațională sub asediu – UE caută soluții pentru a sprijini Curtea Penală Internațională, chiar și cu posibila retragere a Ungariei # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat luni că ordinea juridică internaţională se află sub „atac” şi că Uniunea European...
19:15
Comunitatea de mediu solicită un ministru al mediului desemnat pe criterii de competență și integritate, fără influențe politice # Ziarul National
Comunitatea de mediu cere ca numirea viitorului ministru sau viitoarei ministre a mediului să fie realizată pe baza criteriilor de competență, inte...
19:15
David Popovici se alătură unei campanii globale pentru adaptarea sportului la schimbările climatice, înaintea COP30 din Brazilia # Ziarul National
Schimbările climatice reprezintă unul dintre cei mai serioși adversari pentru sportivi, avertizează Tamires Dias, fotbalista braziliană. Alături de...
Acum 6 ore
18:15
Operațiunea de contraspionaj: cetățeni ucraineni arestați în Polonia pentru spionaj militar și infiltrare în infrastructura critică # Ziarul National
Polonia a arestat doi cetățeni ucraineni acuzați de colectarea de informații despre soldați și infrastructura critică pentru servicii de informații...
17:15
Ucraina pregătită să reziste în fața Rusiei încă doi, trei ani, afirmă Tusk după o discuție cu Zelenski # Ziarul National
Ucraina este hotărâtă să continue lupta împotriva Rusiei încă "doi, trei ani", afirmă premierul polonez Donald Tusk într-un interviu acordat unei p...
17:15
Neutralitatea activă și modernizarea apărării: provocările strategice ale noului Parlament al Republicii Moldova, dezbătute la „Eurosecuritate” # Ziarul National
Radu Burduja, fost secretar de stat general al Ministerului Apărării și director executiv al Institutului Euro-Atlantic, subliniază că noul Parlame...
Acum 8 ore
16:15
Alexandru Munteanu își prezintă echipa guvernamentală și cere votul de încredere în Parlament vineri # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, urmează să meargă vineri, 31 octombrie, în Parlament pentru a prezenta programul său de guvernare și ech...
16:15
Italia aprobă extrădarea lui Serghii Kuznieţov în Germania, dar avocatul său luptă pentru blocare, invocând imunitate și context politic # Ziarul National
Curtea de Apel din Bologna a aprobat extrădarea către Germania a unui ucrainean suspectat de justiţia germană că ar fi fost implicat în sabotarea g...
16:00
Mentorat pentru integrarea de succes: Sprijin pentru cei 426 de tineri profesori în școlile și grădinițele din țară # Ziarul National
Toate cele 426 de tinеri specialiști angajați anul acesta în școli și grădinițe din țară vor beneficia de un program de mentorat pentru perfecționa...
15:15
Alexandru Munteanu dezbate reforma administrației publice cu autoritățile locale din Moldova # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a continuat seria consultărilor publice pentru evaluarea programului de guvernare și a avut o întâlnire cu ...
15:15
Europa spune stop șantajului energetic al lui Putin: Plan pentru interconectare și scăderea prețurilor propus la București # Ziarul National
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a declarat, luni, în Bucureşti, că doreşte să se pună capăt posibilității preşedintel...
15:15
Igor Grosu discută cu liderii parlamentari despre formarea Biroului permanent și a comisiilor legislative # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a organizat o întâlnire cu liderii fracțiunilor. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presă al Legi...
15:15
ULTIMA ORĂ // Guvernul Munteanu urmează să fie VOTAT în Parlament vineri, 31 octombrie # Ziarul National
Noul Guvern al R. Moldova, în frunte cu Alexandru Munteanu, ar urma să fie votat în Parlament vineri, 31 octombrie curent. Despre acest lucru a...
Acum 12 ore
14:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile TAIE din elanul lui Ceban de a deveni MEMBRU al Guvernului Alaxandru Munteanu: „Nu sunt posturi vacante de membru al Executivului, dar amintim că în Chișinău se caută ordine și curățenie” # Ziarul National
„Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului, dar amintește că în Chișinău se caută ordine și curățenie”. Acest comentariu a fos...
13:45
S-a autopropus PREMIER, iar acum vrea să fie parte a Guvernului condus de Alexandru Munteanu # Ziarul National
Primarul capitalei Ion Ceban, care în campania electorală s-a autopropus în calitate de premier, își dorește să fie membru al Executivului cond...
13:45
Profesori din UTA Găgăuzia, instruiți pentru cultivarea toleranței și valorilor istorice prin cursuri speciale # Ziarul National
30 de profesori de istorie și educație pentru societate din UTA Găgăuzia au luat parte la un atelier de formare, axat pe utilizarea resurselor digi...
13:00
Well-being-ul profesorilor, prioritate națională: ateliere de sprijin emoțional în școlile din Moldova cu elevi refugiați din Ucraina # Ziarul National
Cadre didactice din diverse licee din țară, cu un număr semnificativ de elevi refugiați din Ucraina, iau parte, între 20 octombrie și 7 noiembrie, ...
13:00
Ministerul Educației transformă cantinele școlare din Chișinău cu investiții de peste 98 de milioane de lei # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a realizat prin proceduri de achiziție publică utilizarea a 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane de...
13:00
Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să devină membru în Guvern pentru o mai bună comunicare cu autoritățile centrale # Ziarul National
Ion Ceban își propune ca primarul general al municipiului Chișinău să fie parte integrantă din Guvern. El subliniază necesitatea ca viitorul cabine...
13:00
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupție și fals în acte publice, cerând condamnare și pedeapsă mai aspră # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a depus, în data de 23 octombrie, un apel la Curtea de Apel Centru. Aceasta a contestat sentința emisă de Judec...
13:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din raionul ...
11:00
Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă cu digitalizarea, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European...
10:45
Susținere agricolă: 5,6 milioane lei alocați săptămâna trecută pentru proiecte rurale în dezvoltare # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - Fondurile publice continuă să fie direcționate către producătorii și inițiativele agricole, având un impact semnifica...
10:30
Alexandru Munteanu dezvăluie noi nume pentru viitorul cabinet de miniștri: Chiveri, Osmochescu și Gavrilita își ocupă pozițiile cheie # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvaluit numele a trei noi membri ai cabinetului sau de ministri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eug...
10:30
Escrocherie cu scenariul „ruda în accident”: 9 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău care a înșelat bătrâni de peste un milion de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de ...
10:30
A treia tranșă a unui PROIECT rezidențial modern, la un pas de Parcul Grădina Botanică # Ziarul National
Procesul de dezvoltare imobiliară în sectorul Botanica continuă într-un ritm accelerat, odată cu lansarea tranșei a treia a unui ansamblu rezide...
Acum 24 ore
09:45
Republica Moldova servește ca un exemplu de reziliență de la care întreaga Uniune Europeană poate învăța, spune noua ambasadoare a UE la Chișinău, ...
09:45
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” - ediția a IX-a atrage participanți din zece țări la Cimișlia # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - În acest weekend, la Cimișlia, a avut loc deschiderea ediției a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, La...
09:15
♈️ BerbecZiua de astăzi se anunță promițătoare, plină de oportunități neașteptate la locul de muncă. Energia ta debordantă și optimismul te vor aj...
09:15
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI membri ai echipei sale # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI memb...
08:30
Rusia anunță interceptarea a 34 de drone ucrainene ce vizau Moscova în atacuri nocturne # Ziarul National
Sistemele rusești de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova în timpul unei serii de atacuri nocturne, au anunțat autor...
07:30
Panică de proporții la Kremlin: Putin este tot mai izolat și se teme de o posibilă lovitură de stat # Ziarul National
De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economi...
Ieri
20:45
Maia Sandu și Nicușor Dan consolidează parteneriatul strategic moldo-român în București # Ziarul National
În cadrul vizitei în București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președintele României, Nicușor Dan.După întrevederea d...
19:45
În următoarele zile, vremea în Republica Moldova va fi predominant parțial noros, cu temperaturi plăcute pe timp de zi și în ușoară scădere noaptea...
19:45
Maia Sandu și Nicușor Dan, întâlnire la București pentru proiecte de colaborare și sprijin în aderarea la UE a Republicii Moldova # Ziarul National
Proiectele comune destinate cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și progresul în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținut...
18:45
Rusia testează cu succes racheta Burevestnik și informează SUA; Conflictele continuă în Ucraina cu pierderi de vieți omenești # Ziarul National
Rusia a anunțat duminică faptul că a informat Statele Unite despre un test final reușit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Bureves...
17:45
Maia Sandu discută cu Patriarhul Bartolomeu I la București despre rolul Moldovei în promovarea păcii și dialogului între popoare # Ziarul National
Rolul credintei in promovarea pacii, solidaritatii si intelegerii intre oameni, precum si pastrarea valorilor crestine ce apropie comunitatile, au ...
16:45
Maia Sandu acuză Rusia de intimidare a moldovenilor: Alegerea corectă pentru țară este crucială în fața amenințărilor geopolitice # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă a încercat să intimideze cetățenii moldoveni. Aceasta a vrut să le transm...
16:45
Maia Sandu: Alegerile, un avertisment clar pentru cei care visau la întoarcerea oligarhilor și influenței Moscovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că alegerile parlamentare au avut un impact important. Au reprezentat un avertisment pentr...
16:45
Republica Moldova pregătită pentru aderarea la UE, dar Ungaria blochează următorul pas din cauza Ucrainei # Ziarul National
Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedic...
16:45
Maia Sandu: Avem nevoie de reguli internaționale pentru a proteja democrația de manipularea online # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu știm cum să ne apărăm democrația atunci când este atacată de pe platforme. Ea a subli...
16:45
Maia Sandu, întâlnire importantă cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la București: Dialog despre credință și solidaritate în promovarea păcii # Ziarul National
În timpul vizitei sale la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumeni...
15:45
Maia Sandu la București: Participare la sfințirea picturii Catedralei Naționale și întâlniri de rang înalt cu lideri religioși și politici # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat în București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost oficiat...
