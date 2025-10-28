Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: Discurs despre integritatea informației și mass-media independentă la invitația lui Macron
Ziarul National, 28 octombrie 2025 18:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris. Ea participă la acest eveniment la invitaț...
• • •
Acum o oră
18:30
MEC și Banca Mondială sprijină debutanții din educație prin noi tabere de formare profesională # Ziarul National
În perioada vacanței de toamnă a elevilor, un număr de 165 de profesori cu experiență didactică de până la doi ani participă la o tabără de formare...
18:30
SUA scutesc operațiunile Rosneft din Germania de noile sancțiuni energetice împotriva Rusiei # Ziarul National
Guvernul Statelor Unite a oferit o asigurare oficială că activitățile companiei ruse Rosneft din Germania vor fi exceptate de la noile sancțiuni en...
18:30
Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris la invitația lui Emmanuel Macron # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va lua parte mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron, Preș...
18:30
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: Discurs despre integritatea informației și mass-media independentă la invitația lui Macron # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris. Ea participă la acest eveniment la invitaț...
Acum 2 ore
17:30
Vladimir Bolea discută cu oficialii români despre proiecte de infrastructură și cooperare regională # Ziarul National
Obiectivul principal al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este să asigure condiții decente de trai pentru cetățenii Republicii ...
17:30
Transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională, prioritate în planul guvernului pentru soluționarea conflictului transnistrean # Ziarul National
Programul noului guvern include o prioritate prezentă și în mandatele anterioare în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean: tran...
17:30
Vladimir Bolea subliniază rolul esențial al proiectelor cu România în dezvoltarea localităților din Moldova # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, s-a întâlnit astăzi, 28 octombrie, cu o delegație oficială din ...
Acum 4 ore
16:30
Mihai Popșoi explică situația ambasadorului rus Oleg Ozerov: „Aprobat, dar neacreditat la Chișinău” # Ziarul National
Amânarea acordării acreditării ambasadorului rus în Republica Moldova, Oleg Ozerov, este determinată de „comportamentul neconform cu normele diplom...
16:30
ANSA intensifică eforturile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană în sectorul sanitar și fitosanitar # Ziarul National
28 octombrie 2025, Chișinău - Astăzi, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a organizat a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Mă...
15:30
Israel cere acțiuni ferme după preluarea rămășițelor lui Ofir Tzarfati de la Hamas în Fâșia Gaza # Ziarul National
Biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informează marți că rămășițele umane predate luni de către Hamas în Fâșia Gaza aparțin unui ostat...
15:30
Echipe mobile duc sprijinul psihopedagogic direct în școlile rurale pentru copii cu cerințe speciale # Ziarul National
Copiii care au cerințe educaționale speciale și locuiesc în zonele rurale vor beneficia de sprijin specializat în propriile instituții de învățămân...
Acum 6 ore
14:30
Zelenski cere Europei sprijin financiar pentru încă trei ani și refuză negocierile cu Rusia și Belarus # Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de susținere financiară din partea Europei pentru încă "doi sau trei ani" în contextul invaziei Rusiei, estimează președinte...
14:30
Peste 8.200 de adulți beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind așteptările Programului Național al MEC # Ziarul National
În anul 2025, mai mult de 8.200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limbă română, depășind cu mult planul...
14:30
Economia Moldovei face pasul spre inovație și productivitate: bilanțul mandatului Doinei Nistor # Ziarul National
După ani dificili marcați de pandemie, război și crize energetice, economia Republicii Moldova dă semne clare de stabilizare și trece într-o nouă e...
14:30
Alexandru Munteanu, candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, a dezvăluit structura viitorului Guvern, precum și programul de activitate a...
14:30
Alexandru Munteanu dezvăluie planurile Guvernului pentru dezvoltare și securitate națională în perspectiva integrării europene # Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va urma angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare. De asem...
13:30
Doina Nistor, posibilă viitoare conducătoare a „Moldova Proiect”! Discuții și planuri pentru viitorul investițional al țării. # Ziarul National
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a sugerat că ar putea ocupa o nouă funcție publică după ce va părăsi actualul Guvern. În cadrul un...
13:30
Mihai Popșoi și Victor Negrescu discută la Bruxelles despre integrarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Subiectul central al dis...
13:30
Natalia Plugaru, noua propunere pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale - un parcurs impresionant în educație și activism social # Ziarul National
Astăzi, 28 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat nume noi pentru funcțiile de miniștri în echipa sa guvernamentală. Unul dintr...
13:30
Moldova redresată: Reformele economice sub conducerea Doinei Nistor propulsează țara spre creștere și integrare europeană # Ziarul National
Bilanțul activității Doinei Nistor, viceprim-ministră și ministră a Dezvoltării Economice și DigitalizăriiChișinău, 28 octombrie 2025 –...
13:30
Federația Rusă continuă să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a influența procesele politice din statele vecine. Totuși, Republica Moldova ...
Acum 8 ore
12:30
ULTIMA ORĂ // Viceprim-ministra Doina Nistor îi predă ȘTAFETA lui Eugen Osmochescu: „Economia Republicii Moldova este pregătită să CREASCĂ” # Ziarul National
După ani marcați de pandemie, război și crize energetice, economia R. Moldova dă semne clare de stabilizare și intră într-o nouă etapă de creșt...
12:15
Șoferi, faceți plinul! Carburanții continuă să se scumpească. Cât va costa benzina și motorina de la miezul nopții # Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Potrivit prețurilor maxime de comercializ...
11:45
Profesorii din Moldova își perfecționează abilitățile digitale în Coreea de Sud printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Douazeci de profesori din Republica Moldova își dezvoltă competențele digitale prin programul de formare „Digital Education Support – Jeju ICT Trai...
11:45
15 ani de închisoare pentru o femeie care a încercat să-și omoare concubinul după un conflict domestic # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și procesului judiciar, o femeie de 56 de ani a primit o condamnare de 15 ani ...
11:45
ULTIMA ORĂ // Schemă de CORUPȚIE sistemică la Serviciul Fiscal de Stat. Unii funcționari percepeau până la 10 000 de lei pentu a NU documenta unele încălcări depistate la diverși agenți economici # Ziarul National
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziți...
Acum 12 ore
11:00
Transportul interraional din Moldova intră în era digitalizării: modernizări majore cu sprijinul Visa și partenerii locali # Ziarul National
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a găzduit semnarea unui Memorandum de colaborare cu Visa, Î.S. „Căile Ferate din Moldova”, Î.S....
11:00
Republica Moldova își consolidează poziția pe Coridorul Vertical de gaze, asigurând securitatea energetică regională # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Cen...
10:30
ULTIMA ORĂ // O nouă funcție pentru MINISTRUL Alexei Buzu. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a făcut noile nominalizări pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Ministerul Mediului # Ziarul National
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, va rămâne în Guvernbul condus de Alexandru Munteanu, doar că va prelua funcția d...
10:30
Procurorii cer pedeapsa pe viață pentru bărbatul care a comis crime oribile la Florești: a violat și ucis cu brutalitate o femeie, primind inițial 23 de ani închisoare. # Ziarul National
Procuratura a anunțat pronunțarea a două sentințe pentru infracțiuni grave de viol și omor, comise în raionul Florești și în municipiul Chișinău....
10:30
Alexandru Munteanu prezintă echipa guvernamentală completată cu noi nume importante # Ziarul National
Nume noi au fost anunțate de către candidatul propus la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Este vorba despre Natalia Plugaru, care a fos...
09:45
Deputatul PAS Lilian Carp confirmă menținerea aceluiași număr de ministere în noul guvern, concentrat pe profil economic # Ziarul National
În viitorul cabinet de miniștri, numărul actual de ministere va fi păstrat, a declarat deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe ...
09:45
Igor Grosu propune întărirea reglementărilor online pentru a combate dezinformarea în Republica Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, subliniază faptul că Republica Moldova se confruntă din ce în ce mai mult cu problema propagandei și a dezi...
08:45
♈️ BerbecAventura îți bate la ușă, iar energia de astăzi este perfectă pentru a explora noi oportunități. Abilitățile și entuziasmul tău te vor gh...
08:45
Mihai Popșoi deschide ușa către viitorul guvern condus de Munteanu și anunță dezvăluirea listei complete a cabinetului în curând # Ziarul National
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, care ocupă funcția de ministru al Afacerilor Externe, nu exclude posibilitatea de a face parte din viitor...
07:45
Ungaria își propune să formeze o alianță sceptică față de Ucraina cu Cehia și Slovacia în cadrul UE # Ziarul National
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să manifeste scepticism față de Ucraina în cadrul Un...
07:45
Inteligența include abilitățile de a învăța, de a gândi, de a rezolva probleme și de a se adapta la situații noi, manifestate în comportamentul ...
06:45
ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității și transfer forțat de civili în conflictul cu Ucraina # Ziarul National
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității. Aceste acuzații sunt legate de atacuri împot...
06:45
Ucraina își extinde atacurile strategice asupra Rusiei: Zelenski convoacă Statul Major pentru coordonare decizională # Ziarul National
În cadrul unei ședințe a Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit sarcini pentru extinderea razei geografice a atacurilor cu rază lung...
Acum 24 ore
00:45
Banda de români condamnată în Scoția pentru exploatarea sexuală a femeilor vulnerabile, urmează să fie expulzată după ispășirea pedepselor # Ziarul National
Membrii unei bande formate din români au fost condamnați luni la pedepse cuprinse între opt și 24 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vino...
00:45
Lukoil își vinde activele internaționale în contextul sancțiunilor SUA și Marii Britanii # Ziarul National
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că intenționează să își vândă activele internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse unor state, a anunțat c...
27 octombrie 2025
22:15
Renato Usatîi devine vicepreședinte la Securitate Națională, iar „Forța Fermierilor” preia conducerea Comisiei Agricultură în Parlament # Ziarul National
„Partidul Nostru” va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține o poziție de vicepreședinte în Comisia pa...
21:15
Meteorologii anunță pentru ziua de 28 octombrie un cer predominant noros în majoritatea regiunilor din Republica Moldova. Observăm o schimbare nota...
21:15
Usatîi propune colaborare echitabilă în Parlament: 55% inițiative de la guvernare, 45% de la opoziție # Ziarul National
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, sugerează ca guvernarea să propună 55% din inițiativele legislative, iar opoziția să vină cu 45%, în conc...
21:15
Găgăuzia: Deputații propun o comisie electorală temporară pentru viitoarele alegeri # Ziarul National
Deputații de la Comrat se pregătesc să analizeze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru desfășurarea alegerilor în Adu...
20:15
Alexandru Munteanu se angajează la un dialog deschis cu ONG-urile și sindicatele pentru o guvernare transparentă și echitabilă # Ziarul National
Consultările pentru formarea noului guvern, conduse de premierul desemnat Alexandru Munteanu, sunt în plină desfășurare. Azi, acesta a avut discuți...
20:15
Viktor Orban se pregătește să discute sancțiunile energetice cu Donald Trump la Washington săptămâna viitoare # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va aduce în discuție sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești, printre alte subiec...
20:15
Chișinău găzduiește un dialog strategic de nivel înalt cu participarea comisarului european pentru servicii financiare # Ziarul National
Oficiali de rang înalt din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, alături de experți...
20:15
Kaja Kallas: Ordinea juridică internațională sub asediu – UE caută soluții pentru a sprijini Curtea Penală Internațională, chiar și cu posibila retragere a Ungariei # Ziarul National
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat luni că ordinea juridică internaţională se află sub „atac” şi că Uniunea European...
19:15
Comunitatea de mediu solicită un ministru al mediului desemnat pe criterii de competență și integritate, fără influențe politice # Ziarul National
Comunitatea de mediu cere ca numirea viitorului ministru sau viitoarei ministre a mediului să fie realizată pe baza criteriilor de competență, inte...
