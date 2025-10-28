Pledoariile finale în dosarul lui Țuțu. Procurorii îl acuză de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită

12:00

Diplomația moldovenească traversează o perioadă de responsabilitate istorică, iar Republica Moldova „este gata” pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), asumându-și angajamentul de a implementa reforme interne esențiale pentru acest proces. Vicepremierul și ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că portofoliul instituției pe care ar putea s-o conducă și în următorul Guvern „are în prim-plan dialogul politic și de securitate cu UE”.