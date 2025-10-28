Alexandru Munteanu și-a anunțat întreaga echipă guvernamentală. Mai mult de jumătate dintre miniștrii Cabinetului Recean rămân în funcții
Moldova1, 28 octombrie 2025 13:40
Nouă vicepremieri și miniștri din fostul Guvern Recean și opt miniștri noi, dintre care trei au deținut alte funcții în fostul Executiv. Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat marți, 28 octombrie, echipa cu care va merge în Parlament pentru a solicita vot de încredere din partea deputaților.
• • •
În noul Parlament vor funcționa 12 sau 13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, adică Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să păstreze conducerea celor mai importante dintre ele. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. Deciziile finale urmează să fie aprobate prin vot în plenul Parlamentului.
Selecționerul Lilian Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Italia și Israel # Moldova1
Lilian Popescu, selecționerul echipei naționale a Republicii Moldova, a început să-și pregătească lotul pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cele cu Italia și Israel. Pentru început, Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
FC Botoșani continuă prestațiile de excepție în Superliga românească de fotbal! Echipa a obținut a șasea victorie consecutivă # Moldova1
FC Botoșani, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a obținut a șasea victorie consecutivă și se menține pe primul loc în clasament. FC Botoșani a învins de această dată pe Hermannstadt Sibiu cu scorul de 2:0.
R. Moldova mizează pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere # Moldova1
Republica Moldova mizează pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere și continuarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE). Mesajul i-a fost transmis de viceprim-ministrul, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău pe 28 octombrie.
Solicitările fermierilor pentru premierul desemnat, Alexandru Munteanu: ministru numit „transparent” și consilier special pe lângă prim-ministru # Moldova1
Fermierii cer transparență în procesul de selectare a viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și desemnarea unui consilier pe lângă prim-ministru, responsabil de acest domeniu. Solicitările au fost făcute de reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” la consultările avute cu Alexandru Munteanu, candidat desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
Semne de redresare și stabilizare. Doina Nistor: „Motoarele economiei s-au reaprins. Avem antreprenori încrezători și parteneri europeni care cred în noi” # Moldova1
Transformările economice din ultimul an demonstrează că Republica Moldova are potențialul de a deveni un pol regional de investiții și inovație, ancorat în piața europeană și deschis către parteneriate internaționale. Economia țării trece de la o perioadă de fragilitate și incertitudine la o etapă de reziliență și creștere durabilă, a declarat ministra în exercițiu a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, prezentând marți, 28 octombrie, raportul de activitate la conducerea instituției.
DECRETE | Grad special de chestor-șef pentru Viorel Cernăuțeanu și ordin pentru adjunctul acestuia, acordate de președinta Maia Sandu # Moldova1
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul special de chestor-șef, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu pe 27 octombrie.
Tragedie la Briceni: un șofer de 38 de ani a murit după ce s-a izbit cu camionul de un copac # Moldova1
Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Tragedia s-a produs în seara zilei de 27 octombrie, la ieșirea din satul Tabani din raionul Briceni.
Zelenski: Negocieri privind livrarea de avioane Ucrainei au loc simultan cu Suedia, SUA și Franța # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, poartă negocieri paralele cu Suedia, Franța și Statele Unite privind livrarea de avioane către Kiev, transmite BBC News. Potrivit lui Zelenski, cererea generală pentru Forțele Aeriene Ucrainene vizează, pe viitor, 250 de avioane militare moderne, inclusiv aparate suedeze Gripen, americane F-16 și franceze Rafale.
Mihai Popșoi: Reformele pe care ni le-am asumat în procesul de aderare la UE nu sunt „de dragul Bruxelles-ului”, ci în interesul cetățenilor R. Moldova # Moldova1
Diplomația moldovenească traversează o perioadă de responsabilitate istorică, iar Republica Moldova „este gata” pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), asumându-și angajamentul de a implementa reforme interne esențiale pentru acest proces. Vicepremierul și ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că portofoliul instituției pe care ar putea s-o conducă și în următorul Guvern „are în prim-plan dialogul politic și de securitate cu UE”.
Informațiile răspândite pe rețelele sociale, despre pretinse abonamente gratuite pentru șase luni în transportul public din capitală, sunt false. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) atenționează călătorii să nu se lase induși în eroare de aceste mesaje.
Lucrări de mentenanță la pista principală din Chișinău: Avioanele vor decola și ateriza pe pista alternativă # Moldova1
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Lucrările se vor desfășura în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie.
Peste 10 mii de cetățeni ai R. Moldova suferă anual accidente vasculare cerebrale: AVC, principala cauză de dizabilitate la adulți # Moldova1
Accidentul vascular cerebral (AVC) este principala cauză de dizabilitate la adulții cu vârste între 25 și 65 de ani din R. Moldova. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anual, între 10 și 12 mii de persoane suferă AVC, iar mortalitatea este de trei-patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene.
Inspector fiscal, reținut. Ar fi cerut bani de la agenți economici pentru a trece cu vederea neregulile depistate # Moldova1
Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție și procurori. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru trafic de influență și corupere pasivă.
Reglementarea rețelelor sociale – prioritatea noii guvernări. Igor Grosu: „Nu vorbim de un Like, ci de propagandă plătită” # Moldova1
Reglementarea rețelelor sociale este una dintre prioritățile noii guvernări. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, vor fi stabilite norme clare pentru platformele digitale, astfel încât să poată fi combătute campaniile de dezinformare, fără a restricționa însă libertatea de exprimare. Necesitatea unor reglementări unitare a fost menționată și de președinta țării, Maia Sandu.
R. Moldova, rol-cheie în transportul de gaze către Ucraina prin „Ruta 1”: „Creăm oportunități pentru operatorii din R. Moldova” # Moldova1
R. Moldova intră în iarnă cu stocuri de gaze suficiente pentru a satisface cerințele consumatorilor. Totodată, prin integrarea în Coridorul Vertical, R. Moldova are acces direct la gazele din Marea Caspică și din terminalele LNG din Grecia, consolidând nu doar securitatea energetică a țării, ci și stabilitatea regiunii, afirmă ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu.
ULTIMA ORĂ | Premierul desemnat anunță încă trei nume din viitorul Guvern: Un actual ministru preia funcția de secretar general al Cancelariei de Stat # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale, precum și viitorul secretar general al Cancelariei de Stat.
Una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, „Lukoil”, a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, invocând „introducerea de către unele state a măsurilor restrictive” împotriva sa și a filialelor sale.
Peste 100 de milioane de dolari pierderi după atacurile la o farmacie și o cafenea din Kiev # Moldova1
Atacurile cu rachete rusești asupra Kievului din weekend au distrus depozitul unuia dintre cei mai mari distribuitori farmaceutici și o unitate de producție a unui lanț de cafenele, provocând pierderi de peste 100 de milioane de dolari, potrivit rapoartelor.
Cutremur cu magnitudinea 6,1 în vestul Turciei: Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră # Moldova1
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni-sear-, 27 octombrie, în orașul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunțat agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Autoritățile nu au raportat victime.
Douăzeci de chitare, ascunse în mașini importate de peste hotare: captură la vama Leușeni # Moldova1
Angajații postului vamal Leușeni anunță că au dejucat o tentativă de a aduce ilegal în R. Moldova 20 de chitare. Instrumentele muzicale erau ascunse în mașini importate de peste hotare.
Jamaica se pregătește să înfrunte un dezastru natural fără precedent, odată cu sosirea uraganului Melissa, o furtună de categoria 5, cea mai puternică înregistrată în istoria țării din ultimii 174 de ani. Furtuna urmează să atingă uscatul în cursul zilei de marți, 28 octombrie traversând insula de la sud la nord, potrivit prognozelor meteorologice.
Corespondență Dan Alexe // După eșecul ultimului summit UE, ce se va întâmpla cu împrumutul către Ucraina # Moldova1
Încă o dată, Ucraina a fost în centrul dezbaterilor unui summit european, atunci când, joi, 23 octombrie, șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) s-au reunit la Bruxelles pentru un Consiliu European de toamnă foarte aglomerat.
Numărul posesorilor de mașini electrice crește constant în R. Moldova. Experții susțin că acum ne aflăm într-o perioadă de tranziție și că majoritatea mașinilor vor fi electrificate într-un viitor previzibil. Mai exact, până în 2030-2035, nu vor mai fi mașini cu motoare cu ardere internă și toți vor trece toți exclusiv la mașini electrice, s-a arătat sigur expertul auto Constantin Mihalachi, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Comisia ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității în Ucraina: atacurile cu drone au vizat civili, spitale și echipe de urgență # Moldova1
Atacurile cu drone efectuate de armata rusă asupra civililor ucraineni constituie crime împotriva umanității, se arată în raportul publicat luni, 27 octombrie, de Comisia Internațională Independentă de Investigare a Încălcărilor Drepturilor Omului în Ucraina, creată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2022. Potrivit documentului, acțiunile forțelor ruse echivalează cu două tipuri de crime împotriva umanității: „omoruri și strămutări forțate ale populației civile”, precum și „deportări” ale locuitorilor din zonele ocupate, uneori însoțite de tortură și tratamente inumane.
Premierul desemnat, consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale: „Să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor” # Moldova1
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii au fost principalele subiecte de la discuțiile premierului desemnat Alexandru Munteanu purtate luni, 27 octombrie, cu reprezentanții confederațiilor sindicale din R. Moldova. Tot pe parcursul zilei de astăzi, premierul desemnat a discutat cu societatea civilă, precum și cu specialiștii de la mai multe asociații din domeniul agriculturii.
Oficial | Noul Guvern al R. Moldova va definitiva problema închiderii Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău „în primele ședințe” # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.
Locuitorii orașului Ialoveni au sărbătorit hramul cu muzică, dansuri și bucate tradiționale. Unii au revenit de peste hotare pentru a petrece alături de rude și prieteni. Gospodinele au recunoscut că au stat ore bune la bucătărie, pentru a-i primi pe oaspeți cum se cuvine.
Luptătorul moldovean de stil liber Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme.
Șeful diplomației R. Moldova nu exclude că se va regăsi în viitorul Guvern: „Lista întregului Cabinet va fi făcută publică în următoarele zile” # Moldova1
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, nu exclude că va face parte din componența Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Nu exclud un asemenea scenariu”, a declarat șeful diplomației moldovenești luni-seară, 27 octombrie, la emisiunea „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1.
Deputații PSRM nu vor vota Guvernul Munteanu, dar cei ai Blocului „Alternativa” cer programul de guvernare # Moldova1
Viitorul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, candidatura formațiunii majoritare din Parlament la funcția de premier, ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor anunță că nu va vota viitorul Cabinet de miniștri, în timp ce deputații Blocului „Alternativa” nu au decis deocamdată cum vor proceda la ședința de vineri a Parlamentului.
Frontiera Lituania–Belarus, închisă temporar: operatorii de transport internațional, avertizați să-și replanifice rutele # Moldova1
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus.
Guvernul, învestit pe 31 octombrie. Igor Grosu: Joi, vor fi numiți vicepreședinții Parlamentului, iar vineri, va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vicepreședinții Legislativului și membrii Biroului permanent vor fi numiți în ședința de joi, 30 octombrie, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de premier și programul de guvernare al viitorului Cabinet de miniștri.
Moldova este UE! Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” # Moldova1
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi.
Majoritatea instituțiilor și blocurilor de locuințe din Chișinău au fost conectate la agentul termic: în școli căldura va fi pornită după vacanță # Moldova1
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri de apartamente, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
După cinci ani de examinări, fostul șef PA, Viorel Morari, este achitat pe două capete de acuzare, dar recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției # Moldova1
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare: abuz în serviciu și fals în acte. Totodată, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, decizia fiind pronunțată luni, 27 octombrie, după cinci ani de examinare a dosarului în prima instanță. În condițiile în care termenul de prescripție a expirat, Morari a fost eliberat de pedeapsă penală.
Banii concurenților electorali: între un milion și 34 de mii de lei pentru un mandat de deputat și donații de la 10 la 200.000 de lei # Moldova1
Alegerile parlamentare din 2025 au însemnat costuri diferite pentru concurenții electorali. În timp ce unele formațiuni au investit milioane de lei pentru a convinge alegătorii să le voteze, altele au ajuns în Parlament cu puțin peste 200 de mii de lei.
Dosarul „furtul miliardului”: Ministerul Finanțelor va cere în instanță despăgubiri de peste 39 de milioane de dolari de la Vlad Plahotniuc # Moldova1
Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la fostul deputat Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului". Potrivit procurorului pe caz Alexandru Cernei, Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, a început audierea martorilor acuzării. În instanță au venit luni, 27 octombrie, fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, și fostul consilier prezidențial, Ion Păduraru.
Tabere de gherilă în Serbia: două persoane, inclusiv președintele raionului Râșcani, reținute pentru pregătirea destabilizărilor pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Două persoane, printre care președintele raionului Râșcani, au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, după instruiri în tabere de gherilă din Serbia.
Tarifele pentru asigurarea obligatorie RCA se majorează semnificativ, după decizia Băncii Naționale de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi majorarea va fi de până la 85%.
Două persoane au fost reținute în nordul țării, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Moldova1
Două persoane au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova, în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost efectuate percheziții în șapte locații vizând șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani.
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2.800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
DECLARAȚIE | „Racheta rusească Burevestnik nu este o armă-minune. S-a dovedit a fi ineficientă” # Moldova1
Racheta rusească Burevestnik cu propulsie nucleară subsonică, testată de Federația Rusă, nu reprezintă o inovație revoluționară. Aceasta reia unele concepte depășite, fapt ce subliniază ineficiența tehnologiei și absurditatea integrării unui motor nuclear într-o rachetă de croazieră, a declarat expertul în securitate Artur Leșcu, la Moldova 1.
