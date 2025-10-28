Uniunea Europeană prelungește cu un an sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste din stânga Nistrului

21:20

Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii - despre aceasta a discutat premierul desemnat Alexandru Munteanu, luni, 27 octombrie, cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Tot pe parcursul zilei de astăzi, premierul desemnat a mai purtat discuții cu societatea civilă, precum și cu specialiștii de la mai multe asociații din domeniul agriculturii.