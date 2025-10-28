Moldova este UE! Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă”

17:30

Republica Moldova a obținut o medalie de argint, două de bronz și mai multe mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată la Piatra Neamț, România. Țara noastră a participat pentru prima dată cu două echipe complete. Despre experiența acestei competiții și provocările prin care au trecut elevii a relatat Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova, care a stat de vorbă cu Daria Boguș, medaliată cu argint.