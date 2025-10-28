(video) Ion Suruceanu, despre starea lui de sănătate „Cumpăna aceea pe care am avut-o nici la dușmani nu le-o doresc”. Ce i-au zis medicii din Germania
UNIMEDIA, 28 octombrie 2025 19:40
Interpretul Ion Suruceanu se simte mult mai bine, după ce anterior a fost spitalizat atât în Republica Moldova, cât și în Germania. Artistul a mărturisit că a urmează recomandările medicilor, care i-au sugerat să acorde mai multă atenție sănătății și să facă plimbări zilnice. „Cumpăna aceea pe care am avut-o nici la dușmani nu le doresc să o aibă, nemaivorbind de prieteni”, a spus acesta la PRO TV.
Băutura i-a luat mințile... și libertatea: O femeie, condamnată, după ce a încercat să-și omoare concubinul cu un cuțit # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, după ce a încercat să-și omoare concubinul.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA, scrie protv.ro.
(foto) Medalii pe bandă rulantă la Mondialele din Serbia: Luptătorul Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion # UNIMEDIA
Luptătorul Eugeniu Mihălcean a devenit a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din orașul Novi Sad. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, moldoveanul a cedat în ultimul act în fața lui Arsen Balaian, care a evoluat la competiția din Serbia sub drapel neutru.
Trump, servit cu orez american de Sanae Takaichi. Ofensiva de farmec a primei femei premier a Japoniei la întâlnirea cu liderul SUA # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a fost servit la prânz cu orez și carne de vită din America preparată cu ingrediente japoneze, într-o combinație delicioasă, se arată într-un comunicat al Casei Albe, marți, relatează New York Times. Trump și-a încheiat miercuri vizita în Japonia, unde a fost primit de noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, despre care liderul american a spus că este „o femeie incredibilă”, scrie adevărul.ro.
Noi detalii despre accidentul produs la RTEC, în urma căruia un angajat de 31 de ani a murit: Poliția a inițiat o anchetă # UNIMEDIA
Poliția a inițiat o anchetă pe accidentul produs la Î.M. „Regia Transport Electric”, în urma căruia un angajat de 31 de ani a murit. Tragedia s-a produs astăzi, 28 octombrie, în jurul orei 14:40.
Momeala care te lasă fără bani: Un fals despre „abonamentul gratuit pentru 6 luni” la troleibuz a împânzit internetul # UNIMEDIA
Regia Transport Electric Chișinău atenționează opinia publică despre un fals care circulă în spațiul informațional. Este vorba despre un anunț online precum că autoritățile ar fi lansat o campanie în cadru căreia ar oferi „abonamente gratuite pentru 6 luni”. În acest context, RTEC îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu acceseze linkurile sau paginile neoficiale care promit carduri, abonamente sau reduceri.
Accident la Botanica: O minoră, transportată la spital după ce a fost lovită de un troleibuz # UNIMEDIA
O minoră de 15 ani a fost lovită de un troleibuz, pe strada Burebista din capitală. Potrivit Poliției, adolescenta traversa neregulamentar strada.
„Tot ce este al meu devine al ei”. O badantă moldoveancă a falsificat testamentul unui bătrân dintr-un azil din Italia. Fratele bărbatului i-a spulberat „visul” # UNIMEDIA
O femeie de 49 de ani, originară din Republica Moldova și care lucra ca badantă într-o clinică din Italia, a fost condamnată la un an de închisoare, cu suspendare, după ce instanța a stabilit că testamentul unui bătrân de 90 de ani pe care îl îngrijea era fals, scrie rotalianul.com.
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat # UNIMEDIA
Bărbatul acuzat de uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat în prima zi a procesului său. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit în fața unui tribunal din Tokyo că „totul este adevărat”, conform presei locale, relatează BBC, citată de digi24.ro.
Un angajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a murit la locul de muncă. Despre aceasta a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.
Franța a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarine. Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2), scrie adevarul.ro.
Doliu la Colegiul de Informatică din capitală: Cine este elevul de 16 ani, care a murit subit în sala de sport # UNIMEDIA
Doliu la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din capitală. Reprezentanții instituției îl deplâng pe Dorin Popa, elevul de 16 ani, care a murit subit pe 27 octombrie în sala de sport. „Ne este greu să acceptăm pierderea lui Dorin...”, se arată într-un mesaj de condoleanțe din partea Colegiului.
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa: Imagini uluitoare din ochiul uraganului # UNIMEDIA
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa, scrie digi24.ro.
(video) „Familia mea a crezut că sunt nebun.” Un turist britanic, impresionat după ce a vizitat Transnistria: Se vând și magneți cu Vladimir Putin # UNIMEDIA
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, relatează Euronews. Harry Tully, un turist britanic, spune că Transnistria e perfectă pentru pasionații de istorie sovietică.
„S-a stins opaițul... s-a stins”. Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Orhei, petrecut pe ultimul drum: Fie iertat de Dumnezeu și neuitat de oameni! # UNIMEDIA
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă”, Sergiu Opaeț, a fost condus astăzi, 28 octombrie, pe ultimul drum. Profesorul, apreciat pentru „devotamentul și sufletul său luminos”, a fost petrecut de colegi, elevi și localnici care i-au adus un ultim omagiu plin de recunoștință. „S-a stins opaițul... s-a stins... În plină zi, nemiluită. Și lumea parcă-a-nebunit. Tăcută și neliniștită”, se artă într-o poezie în memoria profesorului.
Un microbuz burdușit cu lemne fără acte de proveniență, tras pe dreapta de polițiști: Șoferul, sancționat. Ce „planuri” avea # UNIMEDIA
Un microbuz de model Mercedes Sprinter, încărcat cu lemne fără documente de proveniență, a fost oprit de polițiști pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni. Potrivit oamenilor legii, vehiculul, înmatriculat în Republica Moldova, era condus de un bărbat de 35 de ani din raionul Ungheni.
(video) „Grosu nu trebuie să ne arate locul nostru, noi știm unde e”. Costiuc, după ce a primit un alt birou, nu cel de lângă WC: „Invidioșilor” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a lăudat pe rețele că a reușit să obțină un alt birou în Parlament, nu cel de lângă WC. „Așa arată sediul , invidioșilor! Nu să-mi arate Grosu unde e locul nostru, noi știm unde e”, a declarat Costiuc.
„Vrea doar să ne scuipe”: Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia # UNIMEDIA
Ucraina nu va face paşi înapoi şi nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, faţă de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo şansă să producă un rezultat şi dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de digi24.ro.
Bătaie la un liceu din Bălți: Un copil de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost atacat de alți doi elevi # UNIMEDIA
Un elev din clasa a V-a, de la un liceu din Bălți, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc pe data de 22 octombrie.
„Zilele îi sunt numărate”. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, avertizat de un influent senator american să se refugieze în Rusia sau China # UNIMEDIA
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat în mod violent pe preşedintele venezuelean Nicoas Maduro în emisiunea CBS „60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară „în Rusia sau China” şi ameninţând că „zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe, scrie news.ro.
Cobîleanski: Plahotniuc ne-a inspirat, însă lumea trebuie să știe că producția „Plaha” este o pură ficțiune și un joc al fanteziilor # UNIMEDIA
Igor Cobîleanski, regizorul serialului „Plaha”, a cărui premieră a avut loc chiar în prima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, reiterează că producția nu are nicio valoare documentară și că toată povestea din serial este o ficțiune și un joc al fanteziilor. Deși în perioada campaniei electorale, cât au fost difuzate cele 10 episoade ale filmului, regizorul a evitat să facă aceste precizări, acum Cobîleanski face clarificările de rigoare și susține că la baza scenariului au stat unele realități ale Republicii Moldova, însă fără a face similitudini directe, iar personajele, în niciun caz, nu trebuie contrapuse cu cele reale.
Durere fără margini într-o familie din Florești: Un copilaș de 2 ani a murit, după ce a căzut într-o fântână de 8 metri, din satul Japca # UNIMEDIA
Tragedie fără margini într-o familie de la Florești: un băiețel de doar 2 ani a decedat după ce a căzut într-o fântână de 8 metri, în satul Japca, anunță IGSU.
„Мухич” a pierdut lupta pentru viață: Roman Popov, actorul cunoscut din „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani # UNIMEDIA
Actorul rus Roman Popov, cunoscut pentru rolul său „Мухич” din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a decedat la vârsta de 40 de ani. Popov se lupta de mai mulți ani cu o formă agresivă de cancer cerebral, iar astăzi, 28 octombrie, s-a stins dn viață, scrie presa rusă.
(video) Cine a decis componența noului Guvern - Alexandru Munteanu, PAS sau Maia Sandu? Grosu: Nu o să mă credeți # UNIMEDIA
Liderul PAS Igor Grosu, președintele Parlamentului, a dezvăluit cine a decis componența noului Guvern, făcută publică acum câteva clipe de Alexandru Munteanu. „În Republica Moldova nu e atât de simplu să găsești candidați buni, disponibili, oameni care să-și asume, nu care să bifeze în CV că au fost miniștri, premieri etc.”, a precizat Grosu, într-un „Podcast ZdCe”.
Ultima oră! Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa guvernamentală: 8 miniștri din fostul Executiv trec în actualul # UNIMEDIA
Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat lista cabinetulului de miniștri cu care va merge în parlament.
(video) „A fost o mică dezamăgire.” Cum a reușit Marina Cârnaț să țină în secret ultima sarcină, timp de 2 luni: Pe soț chiar l-am mințit # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a dezvăluit cum i-a reușit, timp de două luni, să țină în secret faptul că este însărcinată cu cel de-al 10-lea copil. „Pe soț chiar l-am mințit, i-am spus că nu sunt gravidă. Apoi el deja nu credea”, a relatat bloggerița la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben.
Pătrundeți în universul intim al lui Helen: Teatrul „Eugène Ionesco” vă invită la o monodramă captivantă # UNIMEDIA
Joi, 30 octombrie, la ora 18.30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la „O zi din viața lui Helen”, un spectacol despre viață, singurătate și bucuria de a fi ascultat.
Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA # UNIMEDIA
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei, scrie digi24.ro.
Când va putea fi eliberat P. Diddy, condamnat la 4 ani după gratii. Decizia Biroului închisorilor din SUA # UNIMEDIA
Fostul star hip-hop american P. Diddy, condamnat la începutul lunii octombrie la patru ani şi două luni de închisoare la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, potrivit unui document publicat luni de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, informează AFP, citat de observatornews.ro.
(galerie foto) Carambol pe șoseua Muncești: Mai multe mașini, boțite după ce s-au lovit într-o intersecție # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc cu puțin timp în urmă pe șoseaua Muncești intersecție cu Pandurilor.
(video) Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare a stârnit curiozitatea îngrijitorilor de câini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986, scrie adevarul.ro.
Prețurile la carburanți vor „frige” buzunarele șoferilor: ANRE anunță scumpiri simțitoare mâine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 29 octombrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 6 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 13 de bani mai mult decât astăzi.
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni” # UNIMEDIA
Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”, scrie digi24.ro.
Decretul pe desemnarea lui Munteanu la funcţia de Prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Decretul privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 544-546, apărut astăzi.
CNA a descins cu percheziții la FISC: Un funcționar a fost reținut pentru mită, alte 3 persoane, cercetate în stare de libertate # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică.
Tragedie la un colegiu de la Botanica: Un băiat de 16 ani s-a prăbușit la podea în sala de sport și a murit. Medicii nu l-au mai putut salva # UNIMEDIA
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala sportivă a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Medicii sosiți la fața locului nu l-au mai putut salva, informează oamenii legii.
Individul din Florești care a bătut, violat și omorât o femeie în plină stradă, trimis după gratii: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Bărbatul care a bătut, violat și omorât o femeie pe o stradă din Florești a fost condamnat. Potrivit sentinței, acesta va petrece următorii 23 de ani după gratii.
(foto) Contrabandă cu „acorduri” la Leușeni: 20 de chitare, ascunse în mașini importate, au fost depistate de vameși # UNIMEDIA
Un nerezident în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import, informează Serviciul Vamal.
„Energia ei transformă fiecare cântec într-o poveste”: Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi # UNIMEDIA
Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău, îi adresează urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia, scrie digi24.ro.
Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești: Documenele, oprite de polițiștii de frontieră # UNIMEDIA
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24iasi.ro.
De la vinietă, la taxă pe distanța parcursă: România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară # UNIMEDIA
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, vor fi printre cele mai mici, comparat chiar și cu vecinii direcți, scrie presa română.
Rotații de fotolii în noul Guvern: Alexei Buzu, retrogradat din funcție, iar un secretar de stat al ministerul Mediului, propus ministru # UNIMEDIA
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă formarea echipei guvernamentale. Pe rețelele sociale, acesta a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder – pentru conducerea Ministerului Mediului. Totodată, Alexei Buzu, care a numit „bîdle”, în campanie pe cei care nu vor vota PAS la alegeri parlamentare, a fost retrogradat.
(doc) Viorel Cernăuțeanu, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor-șef: Cu ce ordin s-a ales Lilian Carabeț # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. Totodată, șeful adjunct al Poliției Naționale, Lilian Carabeț, s-a ales cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
