105 ani de la semnarea la Paris a tratatului privind recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România

14:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că noile sancțiuni impuse de președintele american Donald Trump vor lovi „mașina de război rusă”, însă pentru a-l forța pe Vladimir Putin să accepte pacea, Ucraina are nevoie și de rachete cu rază lungă de acțiune. „Președintele Trump se teme de o escaladare. Dar dacă nu există negocieri, escaladarea […] Articolul Zelenski îl îndeamnă pe Trump să continue presiunea asupra Rusiei: „Sancțiunile ajută, dar avem nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune” apare prima dată în ZIUA.md.