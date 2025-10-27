Doi foști demnitari au fost audiați în dosarul în care este vizat Plahotniuc. Aceștia neagă că au primit indicații de la fostul lider democrat

17:50

Lucrările avansează la Podul peste Prut de la Ungheni, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova. Pe șantierele de pe ambele maluri sunt puse bazele viitorilor piloni ce vor susține construcția și se lucrează asupra planșeelor de beton. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, a […]