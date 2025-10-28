Politico: Ungaria vrea să formeze un bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia în cadrul UE

11:30

Președintele american Donald Trump a reacționat luni la anunțul Moscovei privind testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, afirmând că liderul rus Vladimir Putin ar trebui să se ocupe de oprirea războiului din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, „în loc să testeze arme”. „Ei știu că noi avem un […] Articolul Trump îl critică pe Putin pentru testul cu rachetă nucleară Burevestnik: „Ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului, nu pe lansarea de rachete” apare prima dată în ZIUA.md.