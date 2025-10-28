Actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani
Ziua, 28 octombrie 2025 14:10
Actorul rus Roman Popov, celebru pentru rolul lui Muhici din popularul serial „Polițistul din Rubliovka" și pentru aparițiile sale în Comedy Club, a murit la vârsta de 40 de ani, relatează publicația Izvestia. În august 2025, Popov a anunțat public că boala gravă de care suferea a revenit. Într-un videoclip postat pe canalul său de
• • •
Acum 30 minute
14:10
Actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani # Ziua
14:10
Viitorul guvern va avea 10 membri noi și 8 vechi. Premierul desemnat a prezentat lista nominală finală a noului cabinet # Ziua
Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a făcut publică lista integrală a guvernului pe care ar urma să-l conducă. Astfel, viitorul cabinet va fi schimbat doar parțial, în el regăsindu-se șapte membri din vechiul guvern, care-și păstrează portofoliile, în timp ce opt ministere, dar și funcția de vicepremier pentru Reintegrare vor fi preluate de
Acum o oră
13:50
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii
Acum 2 ore
13:30
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" anunță că închide principală pistă de aterizare din cauza unor lucrări de mentenanță, care prevăd și modernizarea sistemului de semnalizare prin balizaj luminos, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Lucrările vor dura două săptămâni: de miercuri, 29 octombrie, și până pe 12 noiembrie. În această perioadă va fi folosită pista alternativă
13:10
Accident tragic la Briceni. Un șofer, în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a intrat cu camionul pe care îl conducea într-un copac. Impactul violent a avut loc în seara de luni, în jurul orei 20:00, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni, la intersecția cu drumul național M5. Potrivit tvn.md, șoferul camionului
12:40
Politico: Ungaria vrea să formeze un bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia în cadrul UE # Ziua
Guvernul condus de Viktor Orban intenționează să creeze, alături de Cehia și Slovacia, o alianță sceptică față de Ucraina în interiorul Uniunii Europene, potrivit unei declarații făcute pentru POLITICO de Balazs Orban, directorul politic al premierului ungar. Budapesta speră să coopereze cu liderul ceh Andrej Babis, al cărui partid de a câștigat recent alegerile parlamentare,
Acum 4 ore
12:20
Vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul va aborda subiectul deschiderii negocierilor de aderare # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului Uniunii Europene, Victor Negrescu, se aflăz astăzi într-o nouă vizită la Chișinău. În cadrul mai multor întâlniri oficiale, demnitarul UE va aborda repetat subiectul deschiderii cât mai urgente a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Victor Negrescu a avut deja o întrevedere cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Cei doi au discutat despre
12:00
SUA și Japonia anunță începutul unui „nou secol de aur”. Sanae Takaichi îl propune pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace # Ziua
Statele Unite și Japonia au semnat marți, la Tokyo, un acord-cadru privind furnizarea de metale rare și minerale strategice, în cadrul unei ceremonii care marchează, potrivit liderilor celor două țări, începutul unui „nou secol de aur al alianței americano-japoneze", relatează AP. Documentul a fost semnat la Palatul Akasaka, în prezența președintelui american Donald Trump și
11:40
Tragedie în Chișinău! Un adolescent de 16 ani a murit în timpul unui antrenament la sala de forță # Ziua
Un adolescent a murit subit în timpul unui antrenament la sala de forță. Tragedia a avut loc luni seara, în jurul orei 20:00, la o sală de fitness de pe strada Sarmisegetuza din sectorul Botanica al Chișinăului, potrivit PulsMedia.MD, care citează Poliția Capitalei. Potrivit sursei citate, victima este un adolescent în vârstă de 16 ani,
11:30
Igor Corman, în cardul audierilor pe dosarul „Frauda Bancară”: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc # Ziua
Fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, care a fost audiat din nou în dosarul „Frauda Bancară" după reluarea procesului, a oferit judecătorilor detalii despre modul în care a aflat despre ceea ce urma să se întâmple în sistemul bancar. În cadrul audierilor a fost adusă în discuție o ședință informală de la Reședința președintelui Nicolae
11:10
Viorel Cernăuțeanu a devenit chestor-șef. Maia Sandu îl avansează, din nou, în grad pe șeful IGP # Ziua
De la chestor, la chestor-șef. Viorel Cernăuțeanu a fost din nou avansat în grad de șefa statului, Maia Sandu. La aproape trei ani, de când a primit gradul de chestor, președintele a semnat un nou decret prin care șeful Poliției Naționale devine chestor-șef, echivalent cu gradul de general-locotenent. Decretul Maiei Sandu a fost semnat luni,
10:50
Ungaria „promite” să blocheze negocierile de aderare UE-Ucraina. Peter Szijjarto: „Un pericol pentru Europa” # Ziua
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul "guvern național" rămâne la putere, avertizând că inițierea procesului ar aduce un "pericol pentru Europa". Potrivit MTI, Szijjarto a remarcat că Ungaria rămâne singurul stat membru al UE care
Acum 6 ore
10:30
Rocadă la Guvern. Alexei Buzu pleacă de la Ministerul Muncii și preia funcția de secretar al Cancelariei de Stat # Ziua
Alexei Buzu pleacă de la șefia Ministerului Muncii și va prelua postul de secretar general al Cancelariei de Stat. Anunțul a fost făcut de premierul desemnat Alexandru Munteanu, care, într-o nouă postare publică, susține că Alexei Buzu va fi înlocuit de Natalia Plugaru, expert în domeniul politicilor sociale. De asemenea, de la Ministerul Mediului pleacă
10:10
Kievul amenință cu „extinderea geografică” a atacurilor împotriva Rusiei. Zelenski anunță noi măsuri și contracte de înarmare # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că Ucraina se pregătește să lărgească geografia loviturilor de mare durată pe teritoriul Rusiei, descriind aceste operațiuni drept „sancțiuni pe distanță-lungă" menite să lovească economia de război a Moscovei. Anunțul a fost făcut după o reuniune a comitetului de conducere al operațiunilor militare, convocată pe 27 octombrie, în
09:50
Sindicaliștii și membri ai asociațiilor de agricultori au mers la Parlament la întâlnire cu premierul desemnat # Ziua
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut, la Parlament, și o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de agricultori. Printre principalele subiecte abordate s-au numărat accesul la fonduri europene pentru investiții și îmbunătățirea sectorului prin achiziții de tehnică modernă. „Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model
09:20
VIDEO | Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit vestul Turciei. Zeci de răniți, mai multe clădiri s-au prăbușit # Ziua
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a zguduit luni seară vestul Turciei, provocând prăbușirea mai multor clădiri deja avariate în urma unui seism anterior. Potrivit autorităților, nu au fost raportate decese, însă 22 de persoane au fost rănite, majoritatea în urma căderilor cauzate de panică. Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD)
08:40
Republica Moldova a obținut o nouă medalie la Campionatul Mondial de Lupte Libere rezervat sportivilor sub 23 de ani. Eugen Mihălcean a devenit campion mondial la competiția internațională, desfășurată la Novi Sad, Serbia. Sportivul moldovean a obținut argintul în categoria de greutate de până la 86 de kilograme. El a cedat în ultimul act în
Acum 8 ore
08:30
Lukoil anunță vânzarea activelor externe și a început închiderea benzinăriilor din Europa, după sancțiunile impuse de SUA # Ziua
Compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat că va vinde toate activele sale din străinătate ca urmare a sancțiunilor americane impuse împotriva sa și a altor companii energetice ruse. Decizia marchează începutul unei retrageri rapide a Lukoil de pe piețele europene, unde grupul deținea rafinării și mii de stații de alimentare. Într-un comunicat publicat luni, compania
Acum 24 ore
21:40
Doi foști demnitari au fost audiați în dosarul în care este vizat Plahotniuc. Aceștia neagă că au primit indicații de la fostul lider democrat # Ziua
Igor Corman, fost șef de legislativ, și Ion Păduraru, fost secretar general la Președinție, au fost audiați azi în instanță în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Avocații politicianului au declarat după ședință că cei doi demnitari au afirmat în fața magistraților că nu au avut nicio legătură cu fostul lider al PDM și
19:40
Cea mai fidelă dublură a lui Stalin, Felix Dadaev, a murit la 102 ani: „Mulți erau șocați de asemănare” # Ziua
Felix Dadaev, cunoscut drept cea mai fidelă dublură a dictatorului sovietic Iosif Stalin, a murit la vârsta de 102 ani, a informat Daily Star. Considerat „omul din umbra" liderului URSS, Dadaev a apărut în locul acestuia la parade, evenimente oficiale și chiar la Conferința de la Ialta, pentru a-i proteja viața. Stalin trăia cu frica de
19:20
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău a dat în folosință un aparat RMN de ultimă generație # Ziua
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman" (INN) a inaugurat astăzi, 27 octombrie 2025, Cabinetul de Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN). Aparatul Canon Vantage Galan 3 Tesla, în valoare de 34,7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de consolidare a serviciilor medicale strategice, potrivit unui comunicat
19:00
Serviciul de informații militare al Norvegiei a confirmat luni că testul efectuat săptămâna trecută de Rusia cu racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik (9M730) a avut loc din arhipelagul Novaia Zemlea, situat în Marea Barents, în zona arctică. „Putem confirma că Rusia a efectuat un nou test de lansare a rachetei de croazieră cu
18:40
Act de vandalism pe calea ferată în sud-estul Franței. Circulația trenurilor de mare viteză grav perturbată # Ziua
Circulația trenurilor de mare viteză (TGV) a fost grav perturbată luni dimineață în sud-estul Franței, în urma unui act de vandalism produs în noaptea de duminică spre luni. Potrivit companiei feroviare SNCF, persoane necunoscute au incendiat cablurile de semnalizare pe o porțiune a liniei dintre Lyon și Avignon, provocând blocarea traficului feroviar în plin sezon
18:20
Șoferii își pot verifica online abaterile în trafic, prin aplicația MCabinet în secțiunea „contravenții". Autentificarea în cabinetul personal se face cu semnătura electronică. În cazul în care este emis un proces-verbal contravențional, amenda poate fi achitată prin aplicația EVO, transmite IPN. Accesând pagina mcabinet.gov.md. orice conducător auto poate vizualiza abaterile înregistrate de camerele de supraveghere, poate obține
18:00
O bandă de români, condamnată la zeci de ani de închisoare în Scoția pentru viol și exploatare sexuală # Ziua
Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați în Scoția la pedepse cuprinse între 8 și 24 de ani de închisoare pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le drogau și le exploatau în apartamente din orașul Dundee din Scoția, relatează BBC. Potrivit poliției scoțiene, gruparea a oferit victimelor alcool
17:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a organizat noi consultări în procesul de elaborare a programului de guvernare. Astăzi, candidatul a avut o întâlnire cu un grup de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și cu aleși și funcționari din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. „Am discutat cu reprezentanții societății civile (…) teme importante precum reforma justiției și
17:40
Viktor Orban va discuta la Washington cu Donald Trump despre sancțiunile petroliere impuse Rusiei # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, va efectua săptămâna viitoare o vizită la Washington, unde se va întâlni cu președintele american Donald Trump pentru a discuta, printre altele, noile sancțiuni ale SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite Reuters. Administrația Trump a impus săptămâna trecută primele sancțiuni economice împotriva
17:00
VIDEO | Percheziții în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă de către grupul de moldoveni instruiți în Serbia # Ziua
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger", au efectuat astăzi percheziții în șapte locații din nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unui dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin
16:30
Viorel Morari, fost șef al Procuraturii Anticorupție, condamnat de instanță. Acesta scapă însă de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție # Ziua
Viorel Morari, care în perioada 2016 – 2019 a fost șef al Procuraturii Anticorupție, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău în dosarul privind imixtiune în actul justiției. Acesta scapă însă de pedeapsă din cauza expirării ter
16:10
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European. În lista de […] Articolul UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, va primi o distincție din partea președintelui României, Nicușor Dan, într-o ceremonie care va avea loc la Palatul Cotroceni de la ora 18.30, a anunțat Administrația Prezidențială de la București. Bartolomeu a ajuns vineri în România și a participat duminică la slujba de sfințire a Catedralei Naționale, alături de Patriarhul Daniel. […] Articolul Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, decorat de președintele României, Nicușor Dan apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Noul Guvern va fi învestit, cel mai probabil, la ședința de vineri a Parlamentului, anunță Igor Grosu # Ziua
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu, după discuțiile cu șefii fracțiunilor. Și tot vineri ar putea fi învestit noul Guvern. „După consultările care au loc acum cu societatea civilă, cu mediul de afaceri și fracțiunile parlamentare, mâine-poimâine, dacă totul merge bine și sper […] Articolul VIDEO | Noul Guvern va fi învestit, cel mai probabil, la ședința de vineri a Parlamentului, anunță Igor Grosu apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Doi foști demnitari au fost audiați în dosarul în care este vizat Plahotniuc. Aceștia neagă că au primit indicații de la fostul lider democrat # Ziua
15:00
„Zilele lui Nicolas Maduro sunt numărate”. Senatorul american Rick Scott sugerează că liderul venezuelean ar trebui să fugă „în Rusia sau China” # Ziua
Senatorul republican american Rick Scott a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar trebui să părăsească țara „cât mai curând posibil”, avertizând că timpul său la putere se apropie de sfârșit. „Dacă aș fi în locul lui Maduro, m-aș îndrepta chiar acum spre Rusia sau China”, a spus Scott într-un interviu acordat postului CBS, publicat […] Articolul „Zilele lui Nicolas Maduro sunt numărate”. Senatorul american Rick Scott sugerează că liderul venezuelean ar trebui să fugă „în Rusia sau China” apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Doi reprezentanți ai socialiștilor ar fi vizați în perchezițiile de azi de la nord. PSRM: Toate acuzațiile sunt fabricate și sunt o comandă politică # Ziua
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, s-ar număra printre persoanele vizate în cadrul perchezițiilor efectuate de polițiști și procurori în nordul R. Moldova, într-un dosar cu privire la organizarea dezordinilor în masă. Urmare a descinderilor, Partidul Socialiștilor a venit cu o reacție publică în care acuză partidul de […] Articolul Doi reprezentanți ai socialiștilor ar fi vizați în perchezițiile de azi de la nord. PSRM: Toate acuzațiile sunt fabricate și sunt o comandă politică apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:10
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să continue presiunea asupra Rusiei: „Sancțiunile ajută, dar avem nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că noile sancțiuni impuse de președintele american Donald Trump vor lovi „mașina de război rusă”, însă pentru a-l forța pe Vladimir Putin să accepte pacea, Ucraina are nevoie și de rachete cu rază lungă de acțiune. „Președintele Trump se teme de o escaladare. Dar dacă nu există negocieri, escaladarea […] Articolul Zelenski îl îndeamnă pe Trump să continue presiunea asupra Rusiei: „Sancțiunile ajută, dar avem nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final în partid, marți # Ziua
Partidul Social Democrat îl propune oficial pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, drept candidat pentru Primăria Generală a Municipiului București la alegerile locale din 7 decembrie. Anunțul a fost făcut de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o declarație de presă susținută la Parlament. Decizia urmează să fie validată marți, în ședința Comitetului […] Articolul Daniel Băluță, propunerea PSD de candidat în alegerile pentru București. Votul final în partid, marți apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul, pasagerul norocos a primit cadou – două bilete […] Articolul FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000! apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Usatîi propune repartizarea inițiativelor parlamentare: 55% de la guvernare, 45% de la opoziție # Ziua
Liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, propune ca 55% din inițiativele legislative să fie ale guvernării, iar 45% – din partea opoziției, conform mandatelor obținute după alegeri. Potrivit politicianului, aceasta va fi o adevărată punte de conexiune cu opoziția, despre care anunțase anterior majoritatea parlamentară. „Noi le transmitem un mesaj clar: dacă nu ați […] Articolul Usatîi propune repartizarea inițiativelor parlamentare: 55% de la guvernare, 45% de la opoziție apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Lituania închide pe termen nedeterminat frontiera cu Belarus și propune restricții la tranzitul spre Kaliningrad # Ziua
Lituania a decis să închidă pe termen nedeterminat punctele terestre de trecere a frontierei cu Belarus, invocând motive de securitate națională, după ce mai multe baloane cu contrabandă au fost depistate trecând granița. Potrivit Serviciului de Protecție a Frontierei de Stat, punctele de control Medininkai și Salcininkai sunt închise atât pentru transportul de mărfuri, cât […] Articolul Lituania închide pe termen nedeterminat frontiera cu Belarus și propune restricții la tranzitul spre Kaliningrad apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să fie membru de Guvern: Capitala formează cea mai mare parte a bugetului național # Ziua
Ion Ceban propune ca primarul general al municipiului Chișinău să facă parte din Guvern, din moment ce Capitala contribuie în cea mai mare măsură la formarea bugetului național. De asemenea, edilul subliniază că viitorul cabinet de miniștri ar trebui să ia în considerare majorarea salariilor pentru angajații administrațiilor publice locale. Ion Ceban a menționat în […] Articolul Ion Ceban propune ca primarul Chișinăului să fie membru de Guvern: Capitala formează cea mai mare parte a bugetului național apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Partidul președintelui argentinian Javier Milei înregistrează o victorie majoră în alegerile parlamentare intermediare # Ziua
Partidul președintelui Javier Milei, La Libertad Avanza (Libertatea Înainte), a obținut un succes semnificativ în alegerile intermediare pentru parlamentul Argentinei, câștigând 40,6% din voturi, relatează Reuters și publicația argentiniană Infobae. Partidul peronist clasat pe poziția a doua a înregistrat 31,7% din voturi, iar Provincials Unidas a obținut 6,9%. În aceste alegeri au fost puse în […] Articolul VIDEO | Partidul președintelui argentinian Javier Milei înregistrează o victorie majoră în alegerile parlamentare intermediare apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Trump îl critică pe Putin pentru testul cu rachetă nucleară Burevestnik: „Ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului, nu pe lansarea de rachete” # Ziua
Președintele american Donald Trump a reacționat luni la anunțul Moscovei privind testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, afirmând că liderul rus Vladimir Putin ar trebui să se ocupe de oprirea războiului din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, „în loc să testeze arme”. „Ei știu că noi avem un […] Articolul Trump îl critică pe Putin pentru testul cu rachetă nucleară Burevestnik: „Ar trebui să se concentreze pe încheierea războiului, nu pe lansarea de rachete” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar de organizare a dezordinilor în masă # Ziua
Poliția și procurorii desfășoară percheziții în nordul R. Moldova într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, anunță Inspectoratul General al Poliției, într-un comunicat de presă. „Angajații Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS “Fulger”, desfășoară mai multe percheziții în nordul țării, într-o cauzǎ […] Articolul Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții într-un dosar de organizare a dezordinilor în masă apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Proprietarul apartamentului din Florești distrus de o explozie a murit la spital. Bărbatul suferise mai multe arsuri la față # Ziua
Proprietarul apartamentului din Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie provocată, cel mai probabil, de o centrală pe gaz, a murit la spital, după ce bărbatul, în vârstă de 68 de ani, suferise mai multe arsuri la față. Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești. „Poliția […] Articolul Proprietarul apartamentului din Florești distrus de o explozie a murit la spital. Bărbatul suferise mai multe arsuri la față apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Sărbătoare mare pentru români. Creștinii ortodocși de stil nou în cinstesc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor # Ziua
Astăzi, în calendarul îndreptat, este ziua de cinstire a Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei României. Cu acest prilej, la Altarul de Vară a Catedralei Patriarhale din București, are loc Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod, precum şi […] Articolul Sărbătoare mare pentru români. Creștinii ortodocși de stil nou în cinstesc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Evaziune de 6 milioane de lei la companii ce prestau servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României # Ziua
Câteva companii ce prestează servicii de perfectare a actelor necesare pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României sunt vizate într-o anchetă penală privind evaziune fiscală și spălări de bani în valoare de 6 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de procurorii pentru cauze speciale și inspectorii fiscali, care au organizat 12 percheziții în această […] Articolul Evaziune de 6 milioane de lei la companii ce prestau servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniilor R. Moldova și României apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | Muntenegru reintroduce temporar vizele pentru cetățenii turci, după un incident violent la Podgorița # Ziua
Guvernul din Muntenegru a anunțat duminică, 26 octombrie, că va suspenda temporar regimul de călătorie fără viză pentru cetățenii Turciei, în urma unui incident grav produs în capitala Podgorița, în care un bărbat muntenegrean a fost atacat și rănit cu cuțitul de mai mulți migranți turci. Premierul Milojko Spajic a declarat că măsura va fi […] Articolul VIDEO | Muntenegru reintroduce temporar vizele pentru cetățenii turci, după un incident violent la Podgorița apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Ministerul Economiei și cel al Finanțelor vor avea noi șefi, anunță Alexandru Munteanu. Va fi înlocuit și vicepremierul pentru Reintegrare # Ziua
Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, anunță alte trei nume în Guvern. Conducerea Ministerului Dezvoltării Economice va fi preluată de Eugen Osmochescu, care o va înlocui pe Doina Nistor, iar la Finanțe, condus până acum de Victoria Belous, vine Andrian Gavriliță. Într-o nouă postare publică, Alexandru Munteanu susține că Eugen Osmochescu este expert cu peste […] Articolul Ministerul Economiei și cel al Finanțelor vor avea noi șefi, anunță Alexandru Munteanu. Va fi înlocuit și vicepremierul pentru Reintegrare apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Explozii și coloane de fum la Moscova după un atac cu drone ucrainene. Două aeroporturi, închise temporar # Ziua
Moscova a fost din nou ținta unui atac masiv cu drone noaptea trecută. Locuitorii capitalei ruse au relatat explozii puternice și coloane de fum vizibile în mai multe cartiere ale orașului, în timp ce autoritățile au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât toate dronele care se îndreptau spre capitală. Potrivit Ministerului rus al […] Articolul Explozii și coloane de fum la Moscova după un atac cu drone ucrainene. Două aeroporturi, închise temporar apare prima dată în ZIUA.md.
