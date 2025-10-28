Viitorul guvern va avea 10 membri noi și 8 vechi. Premierul desemnat a prezentat lista nominală finală a noului cabinet

11:10

Proprietarul apartamentului din Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie provocată, cel mai probabil, de o centrală pe gaz, a murit la spital, după ce bărbatul, în vârstă de 68 de ani, suferise mai multe arsuri la față. Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești. „Poliția […] Articolul Proprietarul apartamentului din Florești distrus de o explozie a murit la spital. Bărbatul suferise mai multe arsuri la față apare prima dată în ZIUA.md.