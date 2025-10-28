Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților europeni încă „doi sau trei ani”, afirmă Zelenski

Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace, însă nu își va retrage trupele din teritoriile recâștigate, așa cum solicită Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută presei și publicată marți, liderul ucrainean a subliniat că este deschis la dialog, dar nu acceptă condiții care ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a precizat că este dispus ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusia și Belarus, aliatul apropiat al Kremlinului.

