Consiliul European a prelungit cu un an sancțiunile împotriva liderilor autoproclamați de la Tiraspol
Radio Moldova, 28 octombrie 2025 15:40
Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea pentru încă un an, până la 31 octombrie 2026, a măsurilor restrictive impuse așa-zișilor lideri ai regiunii separatiste din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru Moldova 1 de serviciul de presă al Consiliului European.
• • •
Acum 30 minute
15:40
Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților europeni încă „doi sau trei ani”, afirmă Zelenski # Radio Moldova
Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace, însă nu își va retrage trupele din teritoriile recâștigate, așa cum solicită Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută presei și publicată marți, liderul ucrainean a subliniat că este deschis la dialog, dar nu acceptă condiții care ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a precizat că este dispus ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusia și Belarus, aliatul apropiat al Kremlinului.
15:40
Acum o oră
15:20
Fermierii mici sunt ajutați să facă față efectelor schimbărilor climatice: program de granturi IFAD în 166 de localități # Radio Moldova
Gospodăriile țărănești, femeile care gestionează o întreprindere agricolă și alte categorii de persoane din mediul rural pot beneficia de granturi în cadrul unui proiect desfășurat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).
Acum 2 ore
15:00
Performanță impresionantă a baschetbalistului finlandez Lauri Markkanen în NBA. Acesta a devenit primul jucător al echipei Utah Jazz cu cel puțin 50 de puncte acumulate într-un meci după Karl Malone, care a reușit să o facă în anul 1998.
14:50
Vid electoral în Găgăuzia: un deputat local propune crearea unei comisii temporare, iar Cancelaria de Stat acuză o manevră politică # Radio Moldova
Autonomia Găgăuză nu are în continuare un consiliul electoral, fapt ce face imposibilă organizarea alegerilor pentru noua Adunare Populară (AP) de la Comrat. Mandatul actualei legislaturi locale expiră în noiembrie, iar instanțele judecătorești examinează două decizii contradictorii ale Adunării Populare: una privind dizolvarea fostei comisii electorale a Găgăuziei și alta referitoare la crearea unei comisii noi, permanente.
14:50
Programul pieței gazelor naturale în R. Moldova se prelungește și în week-end, din 1 noiembrie # Radio Moldova
Companiile participante la piața angro a gazelor naturale, prin intermediul platformelor Bursei Române de Mărfuri EST din Republica Moldova, vor putea să tranzacționeze gazele necesare șapte zile din șapte, adică și în week-end, potrivit unui program extins care se va aplica din 1 noiembrie.
14:50
Panică în Chișinău: un bărbat, documentat de polițiști, după ce s-ar fi îmbătat și a efectuat mai multe împușcături într-un apartament # Radio Moldova
Ar fi consumat băuturi alcoolice și a efectuat mai multe împușcături într-un apartament de pe strada Constantin Vârnav din sectorul Centru al capitalei, speriind vecinii și trecătorii. Incidentul a avut loc pe 27 octombrie, iar oamenii legii îl documentează pe un bărbat de 48 de ani.
14:30
Cheltuielile regiunilor ruse pentru recrutarea militarilor prin contract se apropie de nivelul fondurilor alocate pentru programele sociale – relatează publicația independentă „Vajnîe istorii” (Istorii Importante). Până în octombrie 2025, aproximativ o treime dintre regiunile Federației Ruse au introdus plăți pentru „asistența în atragerea cetățenilor la semnarea contractelor de serviciu militar”. Potrivit investigației, 11 regiuni care au raportat aceste cheltuieli au alocat în total cel puțin 2 miliarde de ruble pentru plăți către recrutorii militari, sumele provenind adesea din fondurile de rezervă.
Acum 4 ore
14:00
IGSU a recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești # Radio Moldova
Un copil a fost scos mort luni, 28 octombrie, dintr-o fântână din raionul Florești. Circumstanțele în care a ajuns în apă urmează să fie stabilite de organele de drept.
13:50
Un elev de 16 ani a murit subit luni, 27 octombrie, în sala sportivă a Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău.
13:40
În noul Parlament vor funcționa 12 sau 13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, adică Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să păstreze conducerea celor mai importante dintre ele. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. Deciziile finale urmează să fie aprobate prin vot în plenul Parlamentului.
13:30
Lista integrală a membrilor viitorului Guvern: Mai mult de jumătate din miniștrii Cabinetului Recean rămân în funcții # Radio Moldova
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Noul Cabinet păstrează o mare parte din componența guvernului condus anterior de Dorin Recean, mai mult de jumătate dintre miniștri își mențin funcțiile.
13:30
Selecționerul Lilian Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Italia și Israel # Radio Moldova
Lilian Popescu, selecționerul echipei naționale a Republicii Moldova, a început să-și pregătească lotul pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cele cu Italia și Israel. Pentru început, Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
13:10
FC Botoșani continuă prestațiile de excepție în Superliga românească de fotbal! Echipa a obținut a șasea victorie consecutivă # Radio Moldova
FC Botoșani, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a obținut a șasea victorie consecutivă și se menține pe primul loc în clasament. FC Botoșani a învins de această dată pe Hermannstadt Sibiu cu scorul de 2:0.
13:10
Aproape 900 de buletine de identitate românești reținute la frontieră pentru verificări legate de domiciliu # Radio Moldova
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno - moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate au fost preluate de poliția de frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24Iasi.ro.
13:00
Sprijin european pentru Chișinău: Victor Negrescu reafirmă angajamentul Parlamentului European pentru R. Moldova # Radio Moldova
Republica Moldova mizează pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere și continuarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE). Mesajul i-a fost transmis de viceprim-ministrul, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău pe 28 octombrie.
12:50
Fermierii, după consultările cu premierul desemnat: Un prim pas spre reluarea dialogului între Guvern și comunitatea agricolă # Radio Moldova
Fermierii cer transparență în procesul de selectare a viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și desemnarea unui consilier pe lângă prim-ministru, responsabil de acest domeniu. Solicitările au fost făcute de reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” la consultările avute cu Alexandru Munteanu, candidat desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
12:50
Interes crescut al investitorilor străini pentru Republica Moldova. Doina Nistor: „Economia este pregătită să crească” # Radio Moldova
Transformările economice din ultimul an demonstrează că Republica Moldova are potențialul de a deveni un pol regional de investiții și inovație, ancorat în piața europeană și deschis către parteneriate internaționale. Economia țării trece de la o perioadă de fragilitate și incertitudine la o etapă de reziliență și creștere durabilă, a declarat ministra în exercițiu a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, prezentând marți, 28 octombrie, raportul de activitate la conducerea instituției.
12:30
Revista presei internaționale // Ucraina extinde loviturile aeriene asupra Rusiei; Ungaria, presată de SUA să renunțe la petrolul și gazul rusesc # Radio Moldova
Presa internațională analizează intensificarea atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și efectele noilor sancțiuni economice americane împotriva companiilor petroliere rusești. În atenția publicațiilor străine este și situația post-electorală din Cehia, unde președintele țării i-a însărcinat pe câștigătorii populiști ai alegerilor parlamentare să negocieze formarea unui nou guvern.
12:20
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în gradul special de chestor-șef, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu pe 27 octombrie.
12:10
Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Tragedia s-a produs în seara zilei de 27 octombrie, la ieșirea din satul Tabani din raionul Briceni.
12:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, poartă negocieri paralele cu Suedia, Franța și Statele Unite privind livrarea de avioane către Kiev, transmite BBC News. Potrivit lui Zelenski, cererea generală pentru Forțele Aeriene Ucrainene vizează, pe viitor, 250 de avioane militare moderne, inclusiv aparate suedeze Gripen, americane F-16 și franceze Rafale.
Acum 6 ore
12:00
Mihai Popșoi: „Republica Moldova este pregătită pentru următorii pași în procesul de aderare la UE” # Radio Moldova
Diplomația moldovenească traversează o perioadă de responsabilitate istorică, iar Republica Moldova „este gata” pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE), asumându-și angajamentul de a implementa reforme interne esențiale pentru acest proces. Vicepremierul și ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că portofoliul instituției pe care ar putea s-o conducă și în următorul Guvern „are în prim-plan dialogul politic și de securitate cu UE”.
11:50
Informațiile răspândite pe rețelele sociale, despre pretinse abonamente gratuite pentru șase luni în transportul public din capitală, sunt false. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) atenționează călătorii să nu se lase induși în eroare de aceste mesaje.
11:40
Aeroportul din Chișinău anunță lucrări de mentenanță la pista principală: operațiunile de zbor trec pe pista alternativă # Radio Moldova
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Lucrările se vor desfășura în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie.
11:10
„La fiecare oră, un moldovean suferă un accident vascular cerebral”: mortalitate de patru ori mai mare decât în țările UE # Radio Moldova
Accidentul vascular cerebral (AVC) este principala cauză de dizabilitate la adulții cu vârste între 25 și 65 de ani din R. Moldova. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anual, între 10 și 12 mii de persoane suferă AVC, iar mortalitatea este de trei-patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene.
11:10
Schemă de corupție la Fisc: un funcționar a fost reținut, alți trei sunt cercetați în libertate # Radio Moldova
Un inspector al Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii anticorupție și procurori. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale deschise pentru trafic de influență și corupere pasivă.
10:50
Autoritățile vor reglementa platformele sociale. Igor Grosu: „Libertatea de exprimare nu va fi restricționată” # Radio Moldova
Reglementarea rețelelor sociale este una dintre prioritățile noii guvernări. Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, vor fi stabilite norme clare pentru platformele digitale, astfel încât să poată fi combătute campaniile de dezinformare, fără a restricționa însă libertatea de exprimare. Necesitatea unor reglementări unitare a fost menționată și de președinta țării, Maia Sandu.
10:20
Plugaru la Protecție Socială, Hajder la Mediu și Buzu la Cancelaria de Stat: Încă trei membri ai viitorului Guvern, prezentați de Munteanu # Radio Moldova
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale, precum și viitorul secretar general al Cancelariei de Stat.
10:10
Oficial | „R. Moldova intră în iarna 2025/2026 cu peste 90% din necesarul de gaze deja asigurat” # Radio Moldova
R. Moldova intră în iarnă cu stocuri de gaze suficiente pentru a satisface cerințele consumatorilor. Totodată, prin integrarea în Coridorul Vertical, R. Moldova are acces direct la gazele din Marea Caspică și din terminalele LNG din Grecia, consolidând nu doar securitatea energetică a țării, ci și stabilitatea regiunii, afirmă ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu.
10:10
10:10
Lukoil își vinde activele internaționale după noile sancțiuni impuse de SUA și Marea Britanie # Radio Moldova
Una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, „Lukoil”, a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, invocând „introducerea de către unele state a măsurilor restrictive” împotriva sa și a filialelor sale.
Acum 8 ore
09:30
Atacurile de la Kiev: peste 100 de milioane de dolari pierderi după atacurile la o farmacie și o cafenea din Kiev # Radio Moldova
Atacurile cu rachete rusești asupra Kievului din weekend au distrus depozitul unuia dintre cei mai mari distribuitori farmaceutici și o unitate de producție a unui lanț de cafenele, provocând pierderi de peste 100 de milioane de dolari, potrivit rapoartelor.
09:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni-sear-, 27 octombrie, în orașul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunțat agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Autoritățile nu au raportat victime.
09:10
Angajații postului vamal Leușeni anunță că au dejucat o tentativă de a aduce ilegal în R. Moldova 20 de chitare. Instrumentele muzicale erau ascunse în mașini importate de peste hotare.
08:50
Revista presei // Primii doi martori, audiați în dosarul „Frauda bancară”; Moartea unui tânăr director readuce în prim-plan problema epuizării profesionale în școli # Radio Moldova
Presa națională are în vizor noile candidaturi enunțate în spațiul public pentru a completa echipa guvernamentală. Instituțiile de presă mai scriu că primii doi martori au fost audiați în dosarul „Frauda bancară”, în care principalul inculpat este fostul șef al PD, Vladimir Plahotniuc. Un subiect care a zguduit opinia publică este moartea subită a directorului Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, la doar 35 de ani, din cauza epuizării profesionale.
08:30
Jamaica, sub amenințarea uraganului Melissa: spitale evacuate, pene de curent și valuri de patru metri pe coastă # Radio Moldova
Jamaica se pregătește să înfrunte un dezastru natural fără precedent, odată cu sosirea uraganului Melissa, o furtună de categoria 5, cea mai puternică înregistrată în istoria țării din ultimii 174 de ani. Furtuna urmează să atingă uscatul în cursul zilei de marți, 28 octombrie traversând insula de la sud la nord, potrivit prognozelor meteorologice.
Acum 12 ore
07:40
Corespondență Dan Alexe // După eșecul ultimului summit UE, ce se va întâmpla cu împrumutul către Ucraina # Radio Moldova
Încă o dată, Ucraina a fost în centrul dezbaterilor unui summit european, atunci când, joi, 23 octombrie, șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene (UE) s-au reunit la Bruxelles pentru un Consiliu European de toamnă foarte aglomerat.
07:30
Numărul posesorilor de mașini electrice crește constant în R. Moldova. Experții susțin că acum ne aflăm într-o perioadă de tranziție și că majoritatea mașinilor vor fi electrificate într-un viitor previzibil. Mai exact, până în 2030-2035, nu vor mai fi mașini cu motoare cu ardere internă și toți vor trece toți exclusiv la mașini electrice, s-a arătat sigur expertul auto Constantin Mihalachi, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
07:00
Raport ONU: forțele ruse au comis crime împotriva umanității prin omoruri, deportări și strămutări forțate în regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Nikolaev # Radio Moldova
Atacurile cu drone efectuate de armata rusă asupra civililor ucraineni constituie crime împotriva umanității, se arată în raportul publicat luni, 27 octombrie, de Comisia Internațională Independentă de Investigare a Încălcărilor Drepturilor Omului în Ucraina, creată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2022. Potrivit documentului, acțiunile forțelor ruse echivalează cu două tipuri de crime împotriva umanității: „omoruri și strămutări forțate ale populației civile”, precum și „deportări” ale locuitorilor din zonele ocupate, uneori însoțite de tortură și tratamente inumane.
Acum 24 ore
22:30
„Se comportă de parcă ar fi acreditat”: Ce spune șeful diplomației de la Chișinău despre ambasadorul rus neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov # Radio Moldova
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.
22:00
21:20
Premierul desemnat, la întrevederea cu reprezentanții confederațiilor sindicale: „Să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor” # Radio Moldova
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii - despre aceasta a discutat premierul desemnat Alexandru Munteanu, luni, 27 octombrie, cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Tot pe parcursul zilei de astăzi, premierul desemnat a mai purtat discuții cu societatea civilă, precum și cu specialiștii de la mai multe asociații din domeniul agriculturii.
21:20
Locuitorii orașului Ialoveni au sărbătorit hramul cu muzică, dansuri și bucate tradiționale. Unii au revenit de peste hotare pentru a petrece alături de rude și prieteni. Gospodinele au recunoscut că au stat ore bune la bucătărie, pentru a-i primi pe oaspeți cum se cuvine.
20:50
Luptătorul moldovean de stil liber Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme.
20:20
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, nu exclude că va face parte din componența Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Nu exclud un asemenea scenariu”, a declarat șeful diplomației moldovenești luni-seară, 27 octombrie, la emisiunea „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1.
19:10
Viitorul Guvern al Republicii Moldova: deputații socialiști nu vor vota Cabinetul Munteanu # Radio Moldova
Viitorul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, candidatura formațiunii majoritare din Parlament la funcția de premier, ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor anunță că nu va vota viitorul Cabinet de miniștri, în timp ce deputații Blocului „Alternativa” nu au decis deocamdată cum vor proceda la ședința de vineri a Parlamentului.
18:30
Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA: posibile întârzieri după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus # Radio Moldova
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus.
18:10
Căldură în circa 3.000 de imobile din Chișinău: agentul termic este livrat în 2.167 din cele 2.827 de blocuri de locuințe # Radio Moldova
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri de apartamente, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
17:50
Fostul șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției. Pe alte două capete a fost achitat # Radio Moldova
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare: abuz în serviciu și fals în acte. Totodată, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, decizia fiind pronunțată luni, 27 octombrie, după cinci ani de examinare a dosarului în prima instanță. În condițiile în care termenul de prescripție a expirat, Morari a fost eliberat de pedeapsă penală.
