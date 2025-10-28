Consiliul European a prelungit cu un an sancțiunile împotriva liderilor autoproclamați de la Tiraspol

15:40

Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace, însă nu își va retrage trupele din teritoriile recâștigate, așa cum solicită Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută presei și publicată marți, liderul ucrainean a subliniat că este deschis la dialog, dar nu acceptă condiții care ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a precizat că este dispus ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusia și Belarus, aliatul apropiat al Kremlinului.