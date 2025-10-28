Revista presei // Primii doi martori, audiați în dosarul „Frauda bancară”; Moartea unui tânăr director readuce în prim-plan problema epuizării profesionale în școli

22:30

Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.