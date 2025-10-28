Producător din Anenii Noi: „Piscicultura din Republica Moldova supraviețuiește cu greu. Avem nevoie de sprijinul statului”

07:30

Numărul posesorilor de mașini electrice crește constant în R. Moldova. Experții susțin că acum ne aflăm într-o perioadă de tranziție și că majoritatea mașinilor vor fi electrificate într-un viitor previzibil. Mai exact, până în 2030-2035, nu vor mai fi mașini cu motoare cu ardere internă și toți vor trece toți exclusiv la mașini electrice, s-a arătat sigur expertul auto Constantin Mihalachi, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.