Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est
Radio Chisinau, 28 octombrie 2025 15:20
Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odessa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinîu.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
15:20
Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odesa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est # Radio Chisinau
Un hub turistic care va conecta orașele Iași, Chișinău și Odessa urmează să devină una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, imediat după încheierea războiului din Ucraina. Necesitatea relansării cooperării transfrontaliere în turism a fost pusă în discuție în cadrul unei dezbateri publice desfășurate de agenția de presă IPN. Hub-ul turistic Iași-Chișinău-Odessa își propune să transforme potențialul turistic celor trei țări într-un motor de creștere economică, transmite Radio Chișinîu.
Acum o oră
15:00
Președintele Ucrainei a făcut un nou apel pentru ajutor financiar pe termen mediu din partea aliaților europeni, scriu AFP și Reuters.
14:45
Bursa Română de Mărfuri prelungește tranzacțiile de gaze naturale și pentru weekend în Republica Moldova # Radio Chisinau
Bursa Română de Mărfuri EST anunță că, începând cu 1 noiembrie, programul Pieței SPOT a gazelor naturale în Republica Moldova va fi extins și pentru zilele de weekend. Decizia vine ca răspuns la solicitările participanților la piața angro și în baza Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz, operatorul sistemului de transport, transmite IPN.
Acum 2 ore
14:30
„UE, PACE, DEZVOLTARE”. Programul de activitate al Guvernului va ține cont de angajamentele deja asumate de Republica Moldova # Radio Chisinau
Programul de activitate al Guvernului se întitulează „UE, PACE, DEZVOLTARE”. Pe perioada mandatului său, Guvernul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028”. Despre cele mai importante priorități sectoriale ale viitorului Guvern.
14:10
Doina Nistor, la final de mandat: R. Moldova a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE PIB-ul va fi dublat până în 2030 # Radio Chisinau
Ministra dezvoltării economice și digitalizării, Doina Nistor, a prezentat astăzi bilanțul activității sale la finalul unui mandat de șapte luni, subliniind că economia Republicii Moldova este pregătită să crească, după o perioadă marcată de multiple crize suprapuse. Deși mandatul a fost unul scurt, ministra a anunțat că țara a trecut de la fragilitate la reziliență economică, iar cu ajutorului Planului de creștere al UE urmează să fie dublat PIB-ul până în 2030, transmite Radio Chișinău.
13:50
Ala Nemerenco: În fiecare oră, un cetățean al R. Moldova suferă un AVC. Fiecare minut contează # Radio Chisinau
În anul trecut, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.624 de cazuri de accident vascular cerebral (AVC), iar în primele luni ale anului curent au fost deja diagnosticate 5.384 de cazuri. În fiecare oră, un moldovean suferă un AVC, însă a crescut numărul cazurilor tratate cu succes. Datele au fost prezentate de autorități în contextul Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral (AVC), comunică MOLDPRES.
13:35
ULTIMA ORĂ. Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa. Miniștrii care vor face parte din noul Guvern # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu urmează să prezinte Parlamentului o nouă echipă guvernamentală, iar cabinetul propus include 16 miniștri dintre care cinci vicepremieri.
Acum 4 ore
13:10
Mihai Popșoi, întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. „Mizăm în continuare pe cooperarea strânsă cu Parlamentul European” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces.
12:55
Sute de cărți de identitate cu domiciliu fictiv în România au fost reținute la vamă de polițiștii de frontieră români # Radio Chisinau
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate preluate de poliția de frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 29 octombrie.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 29 octombrie.
12:20
Lucrări de modernizare la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă informează că, în perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări de mentenanță a pistei principale de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.
11:55
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei (VIDEO) # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
11:40
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 27 octombrie, de președinta Maia Sandu, informează MOLDPRES.
Acum 6 ore
11:25
Lotul național al Republicii Moldova și-a încheiat evoluția la Campionatul Mondial de lupte U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, cu un bilanț remarcabil: cinci medalii, dintre care una de argint, cucerită în concursul de lupte libere.
11:00
CNA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții la mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică.
10:50
Republica Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminale LNG din Grecia # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, la la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), transmite IPN.
10:30
Alexandru Munteanu completează lista viitorului Cabinet de Miniștri. Cine ar putea conduce Ministerul Muncii și Ministerul Mediului # Radio Chisinau
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.
10:15
Mitropolitul Petru al Basarabiei a participat la sfințirea Catedralei Naționale din București: Mitropolia Basarabiei rămâne parte vie și legitimă a aceluiași trup eclezial românesc, care se întinde firesc între Prut și Nistru (FOTO) # Radio Chisinau
Pe 26 octombrie, la Catedrala Națională din București a avut loc slujba de sfințire a picturii în mozaic și a exteriorului sfântului lăcaș, un eveniment de mare însemnătate pentru întreaga Ortodoxie românească. La acest moment istoric au fost prezenți și ierarhii Mitropoliei Basarabiei: Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.
09:55
Ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, spune că nu exclude posibilitatea de a face parte și din viitoarea echipă guvernamentală. Declarația lui Popșoi vine în contextul în care, anterior, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că în viitorul Guvern se vor regăsi atât unii dintre actualii miniștri, cât și nume noi, care vor aduce „energie și competență” echipei guvernamentale, transmite IPN.
09:40
Fiscul a încasat peste 2,3 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Radio Chisinau
În perioada săptămânii precedente, 20 - 24 octombrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 2,3 miliarde de lei.
Acum 8 ore
09:20
Ambasador „agreat, dar neacreditat”: Mihai Popșoi explică statutul reprezentantului Rusiei la Chișinău # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, a declarat în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că există „o incertitudine” în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
09:05
„Centrul rus de Știință și Cultură funcționează nestingherit, ca și cum ar fi doar un simplu centru de limbi străine” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre prima ședință de judecată în dosarul „Furtul miliardului” și analizează viitorul Cabinet de miniștri. Totodată, presă observă că Centrul Cultural Rus nu a fost încă închis.
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 84 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 3 bani.
08:20
Meteorologii anunță că astăzi, 27 ocotombrie, vremea în Republica Moldova se va menține stabilă, fără precipitații esențiale.
08:00
Un raport al ONU acuză Rusia de crime de război în războiul cu drone și de transferul forțat al civililor # Radio Chisinau
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității prin atacarea civililor și a infrastructurii civile cu drone, precum și de comiterea de crime de război prin transferul forțat de persoane, potrivit CNN.
Acum 24 ore
21:05
Naționala Moldovei, două meciuri decisive în noiembrie. Lilian Popescu a anunțat stranierii convocați # Radio Chisinau
Naționala Moldovei va disputa în luna noiembrie două partide în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni Italia pe 13 noiembrie și Israel pe 16 noiembrie, ambele meciuri fiind programate pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, de la ora 21:45, relatează MOLDPRES.
20:40
Premierul desemnat discută cu sindicatele creșterea salariilor și reducerea muncii nedeclarate # Radio Chisinau
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii au fost subiectele discutate luni, 27 octombrie, de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, cu reprezentanții confederațiilor sindicale, transmite IPN.
20:25
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an. Este vorba despre circa 2800 de doze de vaccin antirabic. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
20:05
Moldovagaz: Explozia de la Florești, provocată de o conectare neautorizată la rețeaua de gaze # Radio Chisinau
Deflagrația produsă la 25 octombrie, într-un bloc de locuit din orașul Florești, a fost cauzată de conectarea neautorizată a unui echipament de gaze, o centrală termică autonomă. Anunțul a fost făcut de compania „Moldovagaz”, care a venit cu un set de recomandări pentru populație, odată cu apropierea sezonului de încălzire și creșterea cazurilor de intervenții ilegale la rețelele de gaze, relatează MOLDPRES.
19:40
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4500 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
19:15
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar # Radio Chisinau
După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.
18:55
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că începând cu 1 noiembrie 2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar din 3 noiembrie 2025 va fi lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”.
18:40
Viorel Morari scapă de pedeapsă, după ce instanța l-a găsit vinovat de imixtiune în justiție # Radio Chisinau
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pentru acuzații de abuz în serviciu și fals în acte publice, dar instanța l-a găsit vinovat de imixtiune în înfăptuirea justiției. Deși Viorel Morari a fost condamnat, el nu va fi sancționat penal, întrucât s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii. Informația a fost confirmată pentru IPN de către responsabila pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale, Violina Moraru.
18:15
Răspunsul Guvernului pentru primarul Ion Ceban, care își dorește să fie membru al Executivului: „În Chișinău se caută ordine și curățenie” # Radio Chisinau
Tribuna Primăriei nu ar trebuie folosită pentru declarații politice, iar Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului. Este reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului în exercițiu Daniel Vodă la declarațiile lui Ion Ceban că primarul capitalei ar trebui să fie membru al Cabinetului de Miniștri, transmite MOLDPRES.
18:00
MALURI DE PRUT | Etnografa Varvara Buzilă: UNESCO consfințește, pe plan mondial, unitatea culturală a Republicii Moldova și României (VIDEO) # Radio Chisinau
Etnografa Varvara Buzilă, laureata Premiului Europa Nostra 2025, „Campionii Patrimoniului”, singura premiantă din Republica Moldova, susține că dedică această distincție tinerei generații. În cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău ea mai spune că includerea elementelor de artă tradițională în patrimoniul UNESCO, dosare depuse de Rep. Moldova împreună cu România, reprezintă, de fapt, recunoașterea internațională a unității culturale a celor două state.
17:55
MALURI DE PRUT | Etnografa Varvara Buzilă: UNESCO consfințește, pe plan mondial, unitatea culturală a Rep. Moldovei și României (VIDEO) # Radio Chisinau
Etnografa Varvara Buzilă, laureata Premiului Europa Nostra 2025, „Campionii Patrimoniului”, singura premiantă din Republica Moldova, susține că dedică această distincție tinerei generații. În cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău ea mai spune că includerea elementelor de artă tradițională în patrimoniul UNESCO, dosare depuse de Rep. Moldova împreună cu România, reprezintă, de fapt, recunoașterea internațională a unității culturale a celor două state.
17:40
Doi suspecți au fost reținuți în dosarul privind instruirea cetățenilor în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă (VIDEO) # Radio Chisinau
Doi suspecți au fost reținuți în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia, anunță Poliția.
17:10
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE.
16:50
Statul cere despăgubiri de peste 700 milioane lei de la Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, sumă pe care acuzarea o impută lui Vlad Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului”. Declarația a fost făcută de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după ședința de judecată de astăzi, transmite IPN.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Jurnalistul și criticul de film Victor Morozov, despre cartea „Ecranomanie” și lumea în imagini (Video) # Radio Chisinau
Victor Morozov este critic de film și jurnalist, unul dintre cei mai apreciați eseiști ai noii generații din România. A fost cronicarul de film al revistei Dilema veche între 2017 și 2025, scrie constant pentru Scena9 și Films in Frame, iar textele sale au apărut și în publicații internaționale. Victor Morozov a lansat volumul „Ecranomanie”, o carte despre modul în care imaginile - de la cinema la social media - ne construiesc percepția asupra lumii.
16:20
Alexandru Munteanu, rundă de discuții cu reprezentanții societății civile. „Viitorul program de guvernare va include idei consultate cu societatea civilă” # Radio Chisinau
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o rundă de discuții cu reprezentanții societății civile, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de interes public.
16:00
UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European.
15:50
Începând de astăzi, 27 octombrie, conducătorii auto din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în platforma MCabinet eventualele încălcări de trafic. Noile funcționalități sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe site-ul mcabinet.gov.md.
Ieri
15:20
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament # Radio Chisinau
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu, după discuțiile cu șefii fracțiunilor, transmite IPN.
15:05
Maia Sandu, pentru presa din România: Nu avem instrumente eficiente de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele sociale # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Bucurelti, că nu știm să ne protejăm democrația atunci când este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci când este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.
14:50
Expert: Selectarea candidaturilor pentru funcția de miniștri în viitorul Guvern se face după criteriul „specialist în domeniu” și persoane care au activat în echipa PAS # Radio Chisinau
Viitorul cabinet de miniștri propus de Alexandru Munteanu aduce în administrația publică și oameni din afara structurilor de stat, o abordare apreciată pozitiv de analiști. Totuși, succesul guvernului va depinde de cât de adaptabili vor fi aceștia în funcții care au o dimensiune tehnică, dar și una politică, spun analiștii, transmite Radio Chișinău.
14:30
Fermierii au beneficiat în ultima săptămână de plăți directe și investiționale de peste 6 milioane de lei # Radio Chisinau
Fondurile publice continuă să fie orientate către susținerea producătorilor agricoli și a inițiativelor cu impact în dezvoltarea sectorului, numai în ultima săptămână Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) autorizând spre plată 5,62 milioane lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, transmite MOLDPRES
14:05
Locuitorii din raionul Strășeni pot beneficia de consultații medicale gratuite până la sfârșitul acestei săptămâni # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, în perioada 27 - 31 octombrie, consultații profilactice gratuite pentru locuitorii mai multor sate din raionul Strășeni, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
13:55
Ministra de Interne, la final de mandat: „În ultimii 4 ani, MAI a demontat metode complexe de influență externă, fraudă, atacuri cibernetice și multiple tentative de destabilizare” # Radio Chisinau
Ministerul de Interne a înregistrat în ultimii patru ani progrese semnificative în modernizarea serviciilor, protejarea ordinii publice și consolidarea securității interne. Într-un context de tensiuni regionale, război informațional și numeroase campanii electorale, instituția a reușit să mențină stabilitatea și pacea socială, a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin într-o conferință de presă în care a prezentat raportul MAI, transmite Radio Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.