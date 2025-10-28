Motorina se scumpește cu 13 bani. Cât va costa benzina mâine, 29 octombrie

19:15

După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.