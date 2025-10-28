Lucrări de modernizare la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”: zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă

11:05

Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spațiul său aerian, a declarat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen pe parcursul săptămânii trecute, relatează Reuters, citată de MOLDPRES.