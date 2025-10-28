Fiscul a încasat peste 2,3 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă
Radio Chisinau, 28 octombrie 2025 09:40
În perioada săptămânii precedente, 20 - 24 octombrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 2,3 miliarde de lei.
• • •
Acum 10 minute
09:40
Acum 30 minute
09:20
Ambasador „agreat, dar neacreditat”: Mihai Popșoi explică statutul reprezentantului Rusiei la Chișinău # Radio Chisinau
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, a declarat în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că există „o incertitudine” în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desemnat al Federației Ruse în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
Acum o oră
09:05
„Centrul rus de Știință și Cultură funcționează nestingherit, ca și cum ar fi doar un simplu centru de limbi străine” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre prima ședință de judecată în dosarul „Furtul miliardului” și analizează viitorul Cabinet de miniștri. Totodată, presă observă că Centrul Cultural Rus nu a fost încă închis.
Acum 2 ore
08:45
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 84 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 3 bani.
08:20
Meteorologii anunță că astăzi, 27 ocotombrie, vremea în Republica Moldova se va menține stabilă, fără precipitații esențiale.
08:00
Un raport al ONU acuză Rusia de crime de război în războiul cu drone și de transferul forțat al civililor # Radio Chisinau
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de comiterea de crime împotriva umanității prin atacarea civililor și a infrastructurii civile cu drone, precum și de comiterea de crime de război prin transferul forțat de persoane, potrivit CNN.
Acum 12 ore
21:05
Naționala Moldovei, două meciuri decisive în noiembrie. Lilian Popescu a anunțat stranierii convocați # Radio Chisinau
Naționala Moldovei va disputa în luna noiembrie două partide în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni Italia pe 13 noiembrie și Israel pe 16 noiembrie, ambele meciuri fiind programate pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, de la ora 21:45, relatează MOLDPRES.
Acum 24 ore
20:40
Premierul desemnat discută cu sindicatele creșterea salariilor și reducerea muncii nedeclarate # Radio Chisinau
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii au fost subiectele discutate luni, 27 octombrie, de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, cu reprezentanții confederațiilor sindicale, transmite IPN.
20:25
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an. Este vorba despre circa 2800 de doze de vaccin antirabic. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
20:05
Moldovagaz: Explozia de la Florești, provocată de o conectare neautorizată la rețeaua de gaze # Radio Chisinau
Deflagrația produsă la 25 octombrie, într-un bloc de locuit din orașul Florești, a fost cauzată de conectarea neautorizată a unui echipament de gaze, o centrală termică autonomă. Anunțul a fost făcut de compania „Moldovagaz”, care a venit cu un set de recomandări pentru populație, odată cu apropierea sezonului de încălzire și creșterea cazurilor de intervenții ilegale la rețelele de gaze, relatează MOLDPRES.
19:40
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 4500 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
19:15
Cele trei scenarii prin care Uniunea Europeană vrea să salveze Ucraina de la un eventual colaps financiar # Radio Chisinau
După eșecul negocierilor la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au început să discute mecanisme alternative de sprijin financiar pentru Kiev. Potrivit Politico, care citează trei diplomați ai UE, Comisia Europeană pregătește un document care prevede posibilitatea emiterii de către statele membre a unei datorii comune de zeci de miliarde de euro pentru a asigura stabilitatea economiei ucrainene.
18:55
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că începând cu 1 noiembrie 2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar din 3 noiembrie 2025 va fi lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”.
18:40
Viorel Morari scapă de pedeapsă, după ce instanța l-a găsit vinovat de imixtiune în justiție # Radio Chisinau
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pentru acuzații de abuz în serviciu și fals în acte publice, dar instanța l-a găsit vinovat de imixtiune în înfăptuirea justiției. Deși Viorel Morari a fost condamnat, el nu va fi sancționat penal, întrucât s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii. Informația a fost confirmată pentru IPN de către responsabila pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale, Violina Moraru.
18:15
Răspunsul Guvernului pentru primarul Ion Ceban, care își dorește să fie membru al Executivului: „În Chișinău se caută ordine și curățenie” # Radio Chisinau
Tribuna Primăriei nu ar trebuie folosită pentru declarații politice, iar Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului. Este reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului în exercițiu Daniel Vodă la declarațiile lui Ion Ceban că primarul capitalei ar trebui să fie membru al Cabinetului de Miniștri, transmite MOLDPRES.
18:00
MALURI DE PRUT | Etnografa Varvara Buzilă: UNESCO consfințește, pe plan mondial, unitatea culturală a Republicii Moldova și României (VIDEO) # Radio Chisinau
Etnografa Varvara Buzilă, laureata Premiului Europa Nostra 2025, „Campionii Patrimoniului”, singura premiantă din Republica Moldova, susține că dedică această distincție tinerei generații. În cadrul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău ea mai spune că includerea elementelor de artă tradițională în patrimoniul UNESCO, dosare depuse de Rep. Moldova împreună cu România, reprezintă, de fapt, recunoașterea internațională a unității culturale a celor două state.
17:55
17:40
Doi suspecți au fost reținuți în dosarul privind instruirea cetățenilor în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă (VIDEO) # Radio Chisinau
Doi suspecți au fost reținuți în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia, anunță Poliția.
17:10
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE.
16:50
Statul cere despăgubiri de peste 700 milioane lei de la Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # Radio Chisinau
Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, sumă pe care acuzarea o impută lui Vlad Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului”. Declarația a fost făcută de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după ședința de judecată de astăzi, transmite IPN.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Jurnalistul și criticul de film Victor Morozov, despre cartea „Ecranomanie” și lumea în imagini (Video) # Radio Chisinau
Victor Morozov este critic de film și jurnalist, unul dintre cei mai apreciați eseiști ai noii generații din România. A fost cronicarul de film al revistei Dilema veche între 2017 și 2025, scrie constant pentru Scena9 și Films in Frame, iar textele sale au apărut și în publicații internaționale. Victor Morozov a lansat volumul „Ecranomanie”, o carte despre modul în care imaginile - de la cinema la social media - ne construiesc percepția asupra lumii.
16:20
Alexandru Munteanu, rundă de discuții cu reprezentanții societății civile. „Viitorul program de guvernare va include idei consultate cu societatea civilă” # Radio Chisinau
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o rundă de discuții cu reprezentanții societății civile, în cadrul căreia au fost abordate mai multe subiecte de interes public.
16:00
UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite IPN cu referire la surse din cadrul Consiliului European.
15:50
Începând de astăzi, 27 octombrie, conducătorii auto din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în platforma MCabinet eventualele încălcări de trafic. Noile funcționalități sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe site-ul mcabinet.gov.md.
15:20
Candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament # Radio Chisinau
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi audiat vineri la Parlament, a anunțat șeful legislativului, Igor Grosu, după discuțiile cu șefii fracțiunilor, transmite IPN.
15:05
Maia Sandu, pentru presa din România: Nu avem instrumente eficiente de combatere a manipulării și dezinformării pe rețelele sociale # Radio Chisinau
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Bucurelti, că nu știm să ne protejăm democrația atunci când este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci când este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.
14:50
Expert: Selectarea candidaturilor pentru funcția de miniștri în viitorul Guvern se face după criteriul „specialist în domeniu” și persoane care au activat în echipa PAS # Radio Chisinau
Viitorul cabinet de miniștri propus de Alexandru Munteanu aduce în administrația publică și oameni din afara structurilor de stat, o abordare apreciată pozitiv de analiști. Totuși, succesul guvernului va depinde de cât de adaptabili vor fi aceștia în funcții care au o dimensiune tehnică, dar și una politică, spun analiștii, transmite Radio Chișinău.
14:30
Fermierii au beneficiat în ultima săptămână de plăți directe și investiționale de peste 6 milioane de lei # Radio Chisinau
Fondurile publice continuă să fie orientate către susținerea producătorilor agricoli și a inițiativelor cu impact în dezvoltarea sectorului, numai în ultima săptămână Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) autorizând spre plată 5,62 milioane lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, transmite MOLDPRES
14:05
Locuitorii din raionul Strășeni pot beneficia de consultații medicale gratuite până la sfârșitul acestei săptămâni # Radio Chisinau
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi, în perioada 27 - 31 octombrie, consultații profilactice gratuite pentru locuitorii mai multor sate din raionul Strășeni, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
13:55
Ministra de Interne, la final de mandat: „În ultimii 4 ani, MAI a demontat metode complexe de influență externă, fraudă, atacuri cibernetice și multiple tentative de destabilizare” # Radio Chisinau
Ministerul de Interne a înregistrat în ultimii patru ani progrese semnificative în modernizarea serviciilor, protejarea ordinii publice și consolidarea securității interne. Într-un context de tensiuni regionale, război informațional și numeroase campanii electorale, instituția a reușit să mențină stabilitatea și pacea socială, a declarat ministra Daniella Misail-Nichitin într-o conferință de presă în care a prezentat raportul MAI, transmite Radio Chișinău.
13:35
Alexandru Munteanu a avut consultări publice cu reprezentanții CALM. Reforma administrației publice locale, în discuții # Radio Chisinau
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță că a avut consultări publice cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în discuții fiind reforma administrației publice locale.
13:05
Discuții la Chișinău între ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu și subsecretarul de stat pentru relații interetnice din cadrul Guvernului român, Dincer Geafer # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru relații interetnice în cadrul Guvernului României, Dincer Geafer, aflat în vizită la Chișinău.
12:50
Traficul feroviar din Franța a fost grav perturbat de un act de vandalism. Mai multe cabluri feroviare „au fost incendiate în mod deliberat” # Radio Chisinau
Circulația trenurilor de mare viteză a fost grav perturbată luni în sud-estul Franței, după ce un act de vandalism a provocat numeroase anulări, lăsând pasagerii blocați în stații, iar operatorul feroviar de stat SNCF estimează că traficul va reveni la normal abia marți, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
12:30
Benzina și motorina se scumpesc. Prețurile anunțate de ANRE pentru ziua de mâine, 28 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 28 octombrie.
12:15
În 75 de localități ale țării este sărbătorit hramul. Recomandările oamenilor legii # Radio Chisinau
Astăzi, în 75 de localități din țară este marcat hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu acest prilej, poliția a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu urce la volan în stare de ebrietate, informează MOLDPRES.
12:00
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 886 de milioane de lei în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță că, pe parcursul săptămânii trecute, a încasat peste 886 de milioane de lei la bugetul public național, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%.
11:35
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz în concursul de lupte libere masculine, la Campionatul Mondial de lupte, rezervat sportivilor sub vârsta de 23 de ani.
11:20
Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc astăzi, 27 octombrie, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei și cunoscută în tradiția populară drept „Sfânta Vineri de Toamnă”. Cu acest prilej, în mai multe localități din țară, inclusiv în orașele Ialoveni și Strășeni, este sărbătorit hramul.
11:05
Lituania a închis aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian într-o săptămână # Radio Chisinau
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spațiul său aerian, a declarat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest gen pe parcursul săptămânii trecute, relatează Reuters, citată de MOLDPRES.
10:45
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat.
10:30
Euro se scumpește la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 27 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 85 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 9 bani.
10:10
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei, după efectuarea, cu suportul BPDS Fulger, a 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și a României.
09:55
Republica Moldova rămâne tributară companiei Lukoil, implicată în finanțarea rețelei Șor (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre declarațiile președintei Maia Sandu privind blocarea etapei următoare de aderare la Uniunea Europeană, situația economică dificilă din regiunea transnistreană și decizia CEDO care confirmă responsabilitatea Rusiei pentru abuzurile comise pe malul stâng al Nistrului. Alte subiecte vizează dependența Republicii Moldova de compania Lukoil, în pofida sancțiunilor internaționale, precum și impactul acestor legături asupra pieței energetice a țării.
Ieri
09:45
Percheziții în nordul Republicii Moldova: Sunt vizate persoane implicate în pregătirea dezordinilor și a deplasărilor în Serbia # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins în această dimineață cu percheziții în nordul Republicii Moldov, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
09:40
09:25
Premierul desemnat din partea PAS, Alexandru Munteanu, anunță numele a încă trei persoane care ar urma să facă parte din viitoarea echipă guvernamentală. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
09:20
09:00
Comisia Europeană organizează la București reuniunea Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Radio Chisinau
Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, se va afla astăzi în România, pentru a participa la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), organizată la București de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei, potrivit Agerpres.
08:40
Situația la frontieră: Peste 40 de persoane au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore. De câte ori a fost traversată frontiera de stat # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 79 496 de traversări.
08:25
În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut o întrevedere cu omologul său român, Nicușor Dan. Discuțiile celor doi oficiali au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
