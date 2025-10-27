Luptătorul Eugeniu Mihalcean, vicecampion mondial la tineret

10:30

Presa din RM urmărește cu atenție procesul de constituire a executivului, după ce, săptămâna trecută, Alexandru Munteanu a fost desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru. Insituțiile de presă comentează posibilitatea unui deficit de combustibil în RM, după o eventuală retragere a companiei ruse Lukoil de pe piața locală, în condițiile sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Publicațiile naționale anunță între timp că încă un spital raional va începe să ofere servicii de chimioterapie.