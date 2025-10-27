Luptătorul Eugeniu Mihalcean, vicecampion mondial la tineret
Radio Moldova, 27 octombrie 2025 20:50
Luptătorul moldovean de stil liber Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme.
• • •
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:20
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, nu exclude că va face parte din componența Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Nu exclud un asemenea scenariu”, a declarat șeful diplomației moldovenești luni-seară, 27 octombrie, la emisiunea „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1.
Acum 4 ore
19:10
Viitorul Guvern al Republicii Moldova: deputații socialiști nu vor vota Cabinetul Munteanu # Radio Moldova
Viitorul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, candidatura formațiunii majoritare din Parlament la funcția de premier, ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor anunță că nu va vota viitorul Cabinet de miniștri, în timp ce deputații Blocului „Alternativa” nu au decis deocamdată cum vor proceda la ședința de vineri a Parlamentului.
18:30
Transportatorii moldoveni, avertizați de ANTA: posibile întârzieri după decizia Lituaniei de a bloca trecerea frontierei cu Belarus # Radio Moldova
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus.
18:10
Căldură în circa 3.000 de imobile din Chișinău: agentul termic este livrat în 2.167 din cele 2.827 de blocuri de locuințe # Radio Moldova
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri de apartamente, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
17:50
Fostul șef de la Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției. Pe alte două capete a fost achitat # Radio Moldova
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare: abuz în serviciu și fals în acte. Totodată, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, decizia fiind pronunțată luni, 27 octombrie, după cinci ani de examinare a dosarului în prima instanță. În condițiile în care termenul de prescripție a expirat, Morari a fost eliberat de pedeapsă penală.
17:40
Alegeri cu bugete inegale: cât a costat un fotoliu de deputat și ce donații au raportat partidele și blocurile electorale # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 2025 au însemnat costuri diferite pentru concurenții electorali. În timp ce unele formațiuni au investit milioane de lei pentru a convinge alegătorii să le voteze, altele au ajuns în Parlament cu puțin peste 200 de mii de lei.
17:40
Peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro: prejudiciul pe care statul vrea să-l recupereze de la Vlad Plahotniuc # Radio Moldova
Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la fostul deputat Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului". Potrivit procurorului pe caz Alexandru Cernei, Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, a început audierea martorilor acuzării. În instanță au venit luni, 27 octombrie, fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, și fostul consilier prezidențial, Ion Păduraru.
17:20
Dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă: percheziții în nordul R. Moldova și două persoane reținute # Radio Moldova
Două persoane, printre care președintele raionului Râșcani, au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, după instruiri în tabere de gherilă din Serbia.
17:20
Asigurarea RCA, mai scumpă cu până la 85%. Noile tarife vor fi aplicate din noiembrie # Radio Moldova
Tarifele pentru asigurarea obligatorie RCA se majorează semnificativ, după decizia Băncii Naționale de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi majorarea va fi de până la 85%.
Acum 6 ore
17:10
Dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masă: percheziții în șapte locații, două persoane reținute # Radio Moldova
Două persoane au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova, în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost efectuate percheziții în șapte locații vizând șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani.
17:00
Încă 2.800 de doze de vaccin antirabic: 380 de mii de lei pentru ultimul lot din acest an # Radio Moldova
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2.800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
17:00
Expertul Artur Leșcu, la Moldova 1: „Racheta Burevestnik nu e o inovație militară, ci o tehnologie depășită" # Radio Moldova
Racheta rusească Burevestnik cu propulsie nucleară subsonică, testată de Federația Rusă, nu reprezintă o inovație revoluționară. Aceasta reia unele concepte depășite, fapt ce subliniază ineficiența tehnologiei și absurditatea integrării unui motor nuclear într-o rachetă de croazieră, a declarat expertul în securitate Artur Leșcu, la Moldova 1.
16:50
Lituania închide granița cu Belarus și anunță că va doborî baloanele care pătrund neautorizat în spațiul său aerian # Radio Moldova
Lituania își închide granița cu Belarus pentru o perioadă nedeterminată, pe fondul a tot mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Inga Ruginienė, după ședința Comisiei pentru Securitate Națională, desfășurată pe 27 octombrie, la Vilnius.
16:30
MCabinet | Șoferii își pot verifica abaterile din trafic înregistrate de camerele de supraveghere # Radio Moldova
Șoferii din R. Moldova își pot verifica în MCabinet abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre data, locul, precum și fotografii cu vehiculul implicat. Accesul este permis începând cu data de 27 octombrie, anunță Inspectoratul General al Poliției.
16:30
MAI confirmă ancheta în cazul celor trei judecători din Soroca, acuzați că au condus în stare de ebrietate și au agresat un angajat al unei stații PECO # Radio Moldova
Trei magistrați ai Judecătoriei Soroca au ajuns în vizorul oamenilor legii după ce ar fi agresat un angajat al unei benzinării din oraș și ar fi provocat un accident rutier. Potrivit presei, incidentul a avut loc pe 9 octombrie. Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a precizat luni, 27 octombrie, că pe acest caz a fost inițiată o anchetă.
16:20
MCabinet | Șoferii își pot verifica abaterile înregistrate de camerele de supraveghere # Radio Moldova
16:10
New Jersey Devils sunt de neoprit în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Discipolii lui Sheldon Keefe au obținut a 8-a victorie consecutivă în campionat. Devils au învins acasă pe Colorado Avalanche cu 4-3 în over-time.
16:00
Încă 2800 de doze de vaccin antirabic: 380 de mii de lei pentru ultimul lot din acest an # Radio Moldova
15:40
Dotări moderne pentru elevii din Chișinău: circa 58 de milioane de lei investiți în echipamente și mobilier pentru cantinele școlare # Radio Moldova
Mai mult de jumătate din fondurile alocate pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău au fost deja valorificate. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, până în prezent au fost procurate echipamente moderne și mobilier în valoare de 57.9 milioane de lei, din bugetul total de 98.6 milioane de lei prevăzut pentru acest proiect. Pentru suma rămasă, au fost lansate proceduri noi de achiziții.
15:30
Consumatorii de servicii financiare vor avea acces la informații mai clare despre produsele pe care le contractează # Radio Moldova
Consumatorii de servicii financiare vor avea acces la informații mai clare și complete despre produsele pe care le contractează, fie că este vorba de credite, asigurări sau depozite. Modificările legislative adoptate recent impun furnizorilor de servicii financiare să ofere documente standardizate de informare și extind competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNFP) asupra companiilor de colectare a datoriilor și a intermediarilor de credit, a declarat vicepreședintele instituției, Adrian Gheorghiță, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
15:20
Patru poduri din raionul Taraclia necesită reabilitare urgentă: „Trebuie să se facă ceva” # Radio Moldova
Patru poduri care leagă șoseaua M3 de orașul Taraclia necesită reabilitare. Obiectivele au fost construite acum aproape 50 de ani și, de atunci, nu au mai fost supuse unei reparații capitale. Autoritățile locale solicită efectuarea unei expertize privind gradul de uzură a podurilor și costul lucrărilor ce urmează să fie executate.
Acum 8 ore
15:10
A decedat proprietarul apartamentului de la Florești în care s-a produs explozia: în ce stare se află cea de-a două victimă # Radio Moldova
Proprietarul apartamentului din blocul de la Florești în care s-a produs explozia de pe 25 octombrie a decedat noaptea trecută pe patul de spital. A doua victimă, o adolescentă în vârstă de 17 ani, rămâne internată în spital.
14:50
Noul Parlament, ședințe în zilele de joi și vineri: Igor Grosu anunță că Guvernul ar putea fi învestit pe 31 octombrie # Radio Moldova
Noul Guvern al R. Moldova ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vicepreședinții Legislativului și membrii Biroului permanent vor fi numiți în ședința de joi, 30 octombrie, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de premier și programul de guvernare a viitorului Cabinet de miniștri.
14:50
Președintele raionului Râșcani și un consilier municipal, vizați în dosarul privind destabilizările din Republica Moldova # Radio Moldova
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal Dumitru Moroșanu, ambii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), se numără printre persoanele vizate în descinderile efectuate de oamenii legii în cadrul dosarului privind tentativele de destabilizare în masă. Potrivit surselor Teleradio-Moldova din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Vladimir Mizdrenco a fost reținut în urma acțiunilor de astăzi. În același dosar figurează mai multe persoane suspectate de implicare în activități ilegale.
14:50
A provocat o bătaie la beție și ajunge după gratii: tânăr din Fălești, condamnat la închisoare pentru huliganism # Radio Moldova
Alcoolul l-a făcut să-și piardă controlul, iar comportamentul violent l-a adus după gratii. Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism.
14:40
Căldură în circa 3.000 de imobile din Chișinău: agentul termic este livrat în 2.167 din cele 2.827 de blocuri locative # Radio Moldova
14:30
Realizările MAI, prezentate de Daniella Misail-Nichitin: peste 30.000 de încălcări electorale depistate într-un singur an # Radio Moldova
Creșterea siguranței cetățenilor și digitalizarea serviciilor publice, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene, rămân priorități ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceste direcții au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul evenimentului de prezentare a bilanțului de activitate al Guvernului condus de Dorin Recean. Printre principalele realizări evidențiate se numără și depistarea a peste 30 de mii de încălcări ale legislației electorale într-un singur an.
14:30
Igor Grosu, discuții cu șefii fracțiunilor parlamentare despre componența comisiilor permanente ale Legislativului # Radio Moldova
Noul Parlament se grăbește să numească vicepreședinții Legislativului, membrii Biroului permanent, precum și componența numerică și nominală a comisiilor permanente. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat luni, 27 octombrie, cu șefii fracțiunilor parlamentare vizavi de numirile ce urmează să aibă loc.
14:20
Consultări la Guvern: Candidatul desemnat la funcția de premier promite sprijin pentru primari în accesarea fondurilor UE # Radio Moldova
Reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală au fost principalele subiecte abordate luni, 27 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Consultările publice au avut loc la Guvern, în contextul finalizării programului de guvernare pe care viitorul Executiv urmează să-l propună Parlamentului.
14:20
Recomandările Moldovagaz după explozia de la Florești: „Apelați doar la companii autorizate” # Radio Moldova
Societatea pe acțiuni Moldovagaz a emis o listă de recomandări pentru cele 12 companii de distribuție a gazelor privind informarea consumatorilor în contextul începutului sezonului de încălzire 2025-2026. Măsura vine după explozia din orașul Florești, soldată cu decesul unei persoane.
14:10
Ucraina nu are relații comerciale cu regimul de la Tiraspol, chiar dacă exportă fier vechi spre Râbnița: „Toate operațiunile economice le avem cu R. Moldova” # Radio Moldova
Deși a reluat, vara trecută, exportul de fier vechi către uzina metalurgică din Râbnița, Ucraina nu are relații economice cu regiunea transnistreană, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, toate schimburile comerciale au loc doar prin intermediul companiilor înregistrate legal în Republica Moldova, întrucât regiunea din stânga Nistrului „nu este subiect al dreptului internațional”.
14:00
Consultări la Guvern: Alexandru Munteanu promite sprijin pentru primari în accesarea fondurilor UE # Radio Moldova
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă seria consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare. Luni, 27 octombrie, acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală.
14:00
Planurile MAI pentru anii următori: siguranță sporită, intervenții rapide și infrastructură nouă # Radio Moldova
Creșterea siguranței populației în comunități, în spațiul public și la domiciliu, modernizarea și digitalizarea serviciilor, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene rămân prioritățile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada următoare. Direcțiile au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la evenimentul de prezentare a bilanțului de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
13:50
Bugetul pentru anul 2025 continuă să fie mărul discordiei la Chișinău: Primarul Ceban dă vina pe consilieri, PSRM solicită votarea bugetului pentru 2026 # Radio Moldova
Capitala nu va avea, nici la final de octombrie, bugetul pentru anul curent aprobat. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a precizat luni, 27 octombrie, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău, că responsabilitatea revine consilierilor care, la ședința Consiliului Municipal din 15 octombrie, au exclus prin vot comun proiectul bugetului de pe ordinea de zi.
13:30
Panică la Kremlin, remarcă The Telegraph: Trump își intensifică presiunea, iar Putin rămâne fără opțiuni # Radio Moldova
Federația Rusă rămâne fără pârghii pe măsură ce președintele american Donald Trump intensifică presiunea externă. The Telegraph remarcă, într-un editorial publicat duminică, 26 octombrie, că Kremlinul a intrat în panică și că semnele clare de slăbiciune internă devin vizibile.
Acum 12 ore
13:10
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Șoferi: „Pe aici circulă multe mijloace de transport” # Radio Moldova
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui drum, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
13:00
Procuratura Anticorupție contestă decizia de achitare în dosarul vânzării terenurilor din Chișinău la prețuri diminuate: este vizat un executor judecătoresc # Radio Moldova
Procuratura Anticorupție a contestat în instanța de apel decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care, la început de octombrie, l-a achitat pe un executor judecătoresc cercetat într-o schemă de deposedare a capitalei de terenuri în valoare de sute de milioane de lei. Procurorii cer casarea integrală a sentinței și condamnarea executorului la șase ani de închisoare și amendă în mărime de 350 de mii de lei.
12:30
A decedat proprietarul apartamentului de la Florești în care s-a explozia: în ce stare se află cea de-a două victimă # Radio Moldova
12:10
Percheziții în nordul R. Moldova în dosarul privind instruiri suspecte în Serbia pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare # Radio Moldova
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de luni, 27 octombrie, cu percheziții la mai multe adrese din nordul R. Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
12:10
RMN 3 Tesla, pus în funcțiune la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie: proiectul a costat 34.7 milioane de lei # Radio Moldova
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.
12:10
Energia stocată în vehiculele electrice, livrată în rețea: R. Moldova, primul stat din Parteneriatul Estic care testează acest sistem # Radio Moldova
R. Moldova este primul stat din Parteneriatul Estic care testează tehnologii energetice curate într-un cadru reglementat, precum microrețele inteligente. Printre acestea se numără și sistemul Vehicle-to-Grid (V2G), care va permite livrarea în rețea a energiei stocate în vehiculele electrice.
11:50
Creștinii ortodocși o sărbătoresc luni, 27 octombrie, pe Sfânta Parascheva, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei. În popor sărbătoarea este cunoscută și sub numele „Sfânta Vineri de Toamnă”. Această zi este marcată de o serie de obiceiuri și superstiții.
11:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului, potrivit practicii de până la începutul anilor 2000. Capitala are aproape un milion de locuitori și „întreține toată țara”, a declarat Ion Ceban luni, 27 octombrie, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău.
11:20
Bărbat, condamnat la nouă ani de pușcărie pentru escrocherie: nouă victime i-au căzut în capcană timp de trei zile # Radio Moldova
Telefona persoane, le mințea că rudele lor au provocat accidente rutiere și le cerea bani pentru a „rezolva” cazurile. Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin intermediul schemei infracționale „ruda implicată în accident”, cauzând victimelor prejudicii de circa un milion de lei.
11:10
FCSB a obținut cea mai categorică victorie a sezonului. "Roș-albaștrii" au învins-o pe UTA Arad cu 4-0 într-un meci al etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal și a urcat pe locul 10 în clasament.
10:40
Peste 770 de mii de cărți de identitate de model nou mai pot fi solicitate gratuit în cadrul programului guvernamental lansat în primăvara acestui an. Conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP), din 31 martie 2025 până în prezent, au fost depuse 224.573 de cereri pentru perfectarea cărților de identitate.
10:30
Revista presei // Consultări publice privind programul de guvernare. Nume noi în viitorul guvern; Încă un Fals despre „merele care se strică” în livezi # Radio Moldova
Presa din RM urmărește cu atenție procesul de constituire a executivului, după ce, săptămâna trecută, Alexandru Munteanu a fost desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru. Insituțiile de presă comentează posibilitatea unui deficit de combustibil în RM, după o eventuală retragere a companiei ruse Lukoil de pe piața locală, în condițiile sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse. Publicațiile naționale anunță între timp că încă un spital raional va începe să ofere servicii de chimioterapie.
10:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat completarea echipei guvernamentale cu miniștrii Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
10:20
Revista presei internaționale // Sancțiunile occidentale reduc veniturile Rusiei; Putin ignoră avertismentele internaționale # Radio Moldova
Presa internațională urmărește efectele noilor sancțiuni americane și europene asupra economiei ruse și modul în care acestea influențează strategia Kremlinului în războiul din Ucraina. Mai multe publicații analizează reacțiile liderilor de la Washington și Bruxelles, precum și posibilele decizii ale actorilor internaționali cheie, inclusiv China și India, în contextul presiunii crescânde asupra Moscovei.
