„Pericol pentru Europa”: Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE
UNIMEDIA, 28 octombrie 2025 07:50
Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, scrie adevarul.ro.
Acum 5 minute
08:10
(foto) „Alo, protocolu’ Cotroceni! N-a murit nimeni”: Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare. Ce au spus despre Maia Sandu # UNIMEDIA
Pe 26 octombrie a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului la București. La eveniment au luat parte mai multe personalități, inclusiv partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, care a fost criticată pentru voalul negru purtat pe cap, potrivit mai degrabă pentru o înmormântare, în opinia stiliștilor, scrie click.ro.
Acum 15 minute
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 30 minute
07:50
„Pericol pentru Europa": Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE
Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, scrie adevarul.ro.
Acum o oră
07:30
Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani: Liderul camerunez Paul Biya se află la putere din 1982 # UNIMEDIA
Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC, scrie digi24.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noroasă, dar fără precipitații semnificative, cu variații moderate ale temperaturii și condiții atmosferice stabile.
Acum 2 ore
07:10
Două supercomputere, dotate cu AI, vizează tratarea cancerului și gestionarea arsenalului nuclear american: Suma pentru care SUA și gigantul AMD au bătut palma # UNIMEDIA
Statele Unite au încheiat un parteneriat în valoare de 1 miliard de dolari cu gigantul din domeniul tehnologiei Advanced Micro Devices (AMD) pentru construirea a două supercomputere care vor rezolva probleme științifice majore, de la energia nucleară la tratamentul cancerului și securitatea națională, au declarat pentru agenția de presă Reuters secretarul american al Energiei, Chris Wright, și CEO-ul AMD, Lisa Su, potrivit hotnews.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Mihai Popșoi, despre prezenta sa în Guvernul Munteanu: Nu exclud un asemenea scenariu # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a comentat în cadrul unei emisiuni de la M1 situația privind participarea sa în viitoarea garnitură guvernamentală, evitând să confirme dacă va rămâne sau nu în Guvern. Acesta a precizat că răspunsul va fi clar după ce prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, va prezenta întreaga listă a cabinetului.
21:30
„38 de ani de închisoare și 148 de lovituri de bici”: Marina Rusu avertizează despre riscurile profunde ale vettingului avocaților, pornind de la exemplul Iranului # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu atrage atenția asupra „riscurilor profunde” ale vettingului avocaților, făcând paralela cu cazul iranian al avocatei Nasrin Sotoudeh, condamnată la 38 de ani de închisoare și 148 de lovituri de bici pentru că și-a apărat clienții în cauze politice.
21:20
Faceți rezerve de apă: Se anunță deconectări în mai multe blocuri din capitală și de la Durlești, mâine # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori ai capitalei, dar și de la Durlești, rămân fără apă la robinet, mâine, 28 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi mai jos adresele și graficul sistărilor.
21:00
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” # UNIMEDIA
Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
20:40
O nouă ședință fără Plahotniuc: Un fost speaker și un ex-ministru al Justiției, audiați astăzi. Cine sunt cei trei avocați care-l apără # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat nici astăzi la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare. Ex-parlamentarul este reprezentat de trei avocați - Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu, potrivit tv8.
20:40
Au prejudiciat victimele cu un milion de lei în patru zile: Un alt părtaș la schema „ruda implicată în accident”, condamnat la pușcărie # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”.
20:20
„Cel mai frumos băiat din lume” a murit. Cine a fost Björn Andrésen, actorul din „Moarte la Veneția” # UNIMEDIA
Björn Andrésen, actorul și muzicianul suedez care a devenit celebru în întreaga lume la doar 15 ani datorită rolului său din filmul Moarte la Veneția, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Moartea sa a fost anunțată de cineastul Kristian Petri, coregizor al documentarului Cel mai frumos băiat din lume (2021), o peliculă care a explorat impactul profund pe care l-a avut faima timpurie asupra actorului. Cauza decesului nu a fost făcută publică, relatează El Pais, citat de libertatea.ro.
20:00
(video) „Drac mincinos”. Scandal în direct, între Carp şi Costiuc, după care ultimul a părăsit emisiunea: „M-a amenințat că ne vom întâlni în altă parte” # UNIMEDIA
Un schimb de replici incendiar a avut loc în direct între Lilian Carp și Vasile Costiuc. La un moment dat, Costiuc a părăsit platoul emisiunii de la TVR, moment în care Carp l-a numit „drac mincinos”.
19:30
(video) Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă” # UNIMEDIA
Ucraina a anunțat că a distrus un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 „de ultimă generație”, în valoare de 45 de milioane de dolari. Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, conceput pentru a viza avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent, relatează TVP World, citat de digi24.ro.
Acum 24 ore
19:00
Șoferii pot verifica online încălcările comise în trafic: Amenzile achitate la timp vor aduce cashback # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova anunță că începînd de astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările de trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” în mcabinet.gov.md.
18:30
„Totul merge conform planului”: Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului nord-coreean de externe, luni, în timpul discuțiilor de la Kremlin, să îi transmită liderului de la Phenian, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în relațiile bilaterale, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
18:10
Plîngău s-a răzgândit? Grosu: Nu va părăsi fracțiunea PAS nici după formarea Guvernului. A semnat că suntem o echipă # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, liderul PAS, Igor Grosu, se arată convins de faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari, care au acceptat oferta de a merge pe lista PAS la parlamentarele din 28 septembrie, nu vor părăsi fracțiunea partidului care a obținut majoritatea în Legislativ. Nu se va întâmpla acest lucru nici după numirea noului Guvern, susține Grosu într-un „Podcast ZdCe”, deși Plîngău a declarat contrariul anterior.
18:00
Trump anunță că s-a împăcat cu Musk: „A avut o perioadă proastă, dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu” # UNIMEDIA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat comunicarea cu Elon Musk, după o perioadă de conflicte și atacuri publice. Liderul de la Casa Albă a confirmat, într-o discuție cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, că cei doi au vorbit „din când în când” în ultima perioadă, scrie adevarul.ro.
17:50
(foto) Imagini virale cu Justin Bieber, soția sa și Kendall Jenner. Cum au fost surprinși cei trei, în public, la un concert în San Diego # UNIMEDIA
Imagini rare cu Justin Bieber, soția sa și Kendall Jenner au fost surprinse în public la un concert în San Diego, sâmbăta trecută, scrie profm.ro.
17:50
(video) „Am stat trei zile în Serbia, totul era achitat”: IGP, detalii despre perchezițiile în dosarul destabilizărilor, care i-au vizat și pe socialiștii Moroșan și Mîzdrenco # UNIMEDIA
Oamenii legii au oferit noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în nordul Republicii Moldova, în cadrul unui dosar penal ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul țării.
17:50
(foto) Sosia lui Stalin a murit la 102 ani: „A fost o onoare, eram mândru că semăn cu liderul. Am avut totul, cu excepția urechilor prea mici” # UNIMEDIA
Felix Dadaev, cea mai cunoscută dublură a dictatorului sovietic Iosif Stalin, a murit, în penultima săptămână a lunii octombrie, la vârsta de 102 ani, a informat Daily Star. Timp de ani buni, el l-a înlocuit pe liderul rus la evenimente publice, scrie Libertatea.
17:20
(video) Alte două blocuri de pe Alexandru cel Bun 115 au fost date în exploatare. Irina Selevestru: Este încă o dovadă că procedura de insolvabilitate poate renaște o afacere # UNIMEDIA
Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină de incertitudini urmare a intrării în insolvabilitate a companiei Prihojanin-M. După ani de stagnare, lucrările au fost reluate, iar astăzi putem afirma că beneficiarii celor 3 blocuri de locuit din inima capitalei și-au primit cheile și pot porni procesul de reparație.
16:50
Prima reacția a lui Moroșan, după ce oamenii legii i-au ridicat Lexus-ul: „Nu e singura mea mașină, voi mai cumpăra. Cel mai important - nu mi-ați luat onoarea. La 19 voi face un anunț” # UNIMEDIA
Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova din Bălți, Maxim Moroșan, a venit cu o primă reacție, după ce oamenii legii i-au ridicat Lexus-ul, în cadrul perchezițiilor de dimineață în dosarul destabilizărilor. „Astăzi mi-ați luat mașina - dar aceasta nu e singura mea mașină. Voi mai cumpăra. Nu ați reușit să-mi luați onoarea și conștiința”, a scris acesta pe rețele.
16:40
Planul spre Londra, oprit la vamă: Doi pasageri prinși cu 650 de pachete de țigări în valize # UNIMEDIA
Doi conaționali care încercau să ajungă în Marea Britanie cu 650 de pachete de țigări nedeclarate în valizele lor au fost prinși de inspectorii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, la Aeroportul Internațional Chișinău.
16:40
(video) Imagini neașteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet: Copiii au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor # UNIMEDIA
Acasă la Meghan Markle și Prințul Harry e bine. E liniște, o atmosferă superbă de toamnă, unde familia lor formată din patru membri se pregătește intens de Halloween, scrie okmagazine.ro.
16:30
Avocatul lui Plahotniuc, după audierea primilor martori: „În examinarea dosarului, fostul lider al PDM a depistat un șir de erori comise de procurori” # UNIMEDIA
Echipa de avocați a lui Vlad Plahotniuc a participat la o nouă ședință de judecată, unde au fost audiați doi foști demnitari care au declarat că „ niciodată nu au primit indicații, recomandări sau diferite mesaje” de la ex-liderul PDM. Apărătorul Lucian Rogac a subliniat că ultimul nu a venit la ședință din motive justificate și că examinează în continuare volumele extinse ale dosarului.
16:30
Costiuc îl acuză pe Cernăuțeanu că ar fi mușamalizat crima de la Frumușica de acum 7 ani. Șeful IGP: „O calomnie. Nu eram atunci în sistem. E un mizerabil care atentează la familia mea” # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat că a primit o scrisoare anonimă, în care s-ar afirma că șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ar fi mușamalizat crima comisă acum șapte ani în satul Frumușica, raionul Florești. Potrivit lui Costiuc, în acest caz ar fi implicați și părinții lui Cernăuțeanu. Contactat de UNIMEDIA, șeful IGP a respins acuzațiile, calificându-le drept „o calomnie”.
16:10
(foto/video) „E ilegal să arăți așa!” Cum și-a refăcut silueta Marina Cârnaț, la nici o lună după ce a născut al 10-lea copil: Nu am numărat caloriile # UNIMEDIA
Marina Cârnaț spune că se simte minunat, la nici o lună de la nașterea celui de-al 10-lea copil, Thaya. Bloggerița a dezvăluit, la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben, cum și-a recăpătat forma de invidiat într-un timp atât de scurt.
16:00
(video) Cea mai teribilă zi din viața sa: Un pompier chemat la un accident și-a găsit fiul mort în mașina prăbușită de pe pod, în Italia # UNIMEDIA
A intervenit printre primii la locul accidentului, fără să știe că victima prinsă între fiarele mașinii era chiar fiul lui. Abia după ce operațiunile de salvare au început, pompierul a aflat că tânărul rămas fără viață în BMW-ul prăbușit de un pod era băiatul lui de doar 25 de ani, scrie Libertatea.
15:50
„O tragedie”. Perciun, după moartea directorului gimnaziului din satul Teleșeu: „Pierderea lui ne obligă să vorbim despre o problemă reală” # UNIMEDIA
Comunitatea este profund marcată de moartea lui Sergiu Opaeț, directorul gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că această pierdere tragică trebuie să determine societatea să discute deschis despre o problemă reală - epuizarea profesională din sistemul educațional.
15:40
(video) Un ex-deputat PAS, obligat să-i achite 9700 lei lui Vasile Costiuc, după ce a pierdut în judecată: „Nu mai umblați cu procese, sunteți a naibii de proști”. # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc, președintele „Democrația Acasă”, susține că ex-deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Oleg Canațui, a fost obligat să-i achite 9700 de lei, după ce a pierdut un proces de judecată.
15:30
Dosarul destabilizărilor în masă: Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani, ar fi fost reținut de oamenii legii # UNIMEDIA
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut de oamenii legii în dosarul destabilizărilor în masă, potrivit surselor UNIMEDIA.
15:10
Igor Corman și Ion Păduraru, audiați în dosarul lui Plahotniuc. Avocatul ex-liderului PDM: „Au spus că niciodată nu au primit indicații sau mesaje de la clientul meu” # UNIMEDIA
Echipa de avocați a lui Vlad Plahotniuc a participat la o nouă ședință de judecată, unde au fost audiați doi foști demnitari care au declarat că „ niciodată nu au primit indicații, recomandări sau diferite mesaje” de la ex-liderul PDM. Apărătorul Lucian Rogac a subliniat că ultimul nu a venit la ședință din motive justificate și că examinează în continuare volumele extinse ale dosarului.
15:10
Putin se întâlnește la Moscova cu ministrul de externe nord-coreean. Choe Son Hui salută „apropierea spirituală” dintre țara sa și Rusia # UNIMEDIA
Președintele Vladimir Putin se va întâlni luni, 27 octombrie, la Moscova, cu ministrul de externe nord-coreean, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia, scrie adevărul.ro.
15:00
(foto) Cu Beretta în portbagaj: Un nerezident prins cu pistol pneumatic și capsule CO₂, la Palanca # UNIMEDIA
Vameșii de la Palanca, împreună cu angajații IGPF și autoritățile de frontieră ucrainene, au depistat un pistol pneumatic și muniția aferentă ascunse într-un vehicul condus de un nerezident de 35 de ani.
14:40
O nouă ședință fără Plahotniuc: Un fost speaker și un ex-ministru al Justiției, audiați astăzi. Cine sunt cei trei avocați care-l apără
Fostul deputat democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat nici astăzi la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare. Ex-parlamentarul este reprezentat de trei avocați - Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu, potrivit tv8.
14:00
Scandal pe Aeroportul Chișinău: O fostă deputată ucraineană, dată afară din avion, împreună cu soțul și fiul său # UNIMEDIA
Ex-deputata Radei Supreme a Ucrainei Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul ei, au fost dați afară din avion, pe Aeroportul Internațional Chișinău, înainte ca aeronava să decoleze. S-a întâmplat după ce soțul fostei parlamentarear fi reacționat inadecvat la observația uneia dintre însoțitoarele de bord, scrie UNN.ua.
13:50
(video) Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația: Cuplul a apărut public ținându-se de mână, în orașul iubirii # UNIMEDIA
Katy Perry și fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, şi-au făcut publică relaţia sâmbătă seara, 25 octombrie, atunci când cei doi au ieșit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători cea de-a 41-a aniversare a cântăreţei, scrie adevarul.ro.
13:40
(stop cadru) Grosu: „Mama primește 3 300 lei pensia, eu n-aș vrea să i-o ridic la 6 600?” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că mama sa are o pensie de 3 300 de lei. „Eu nu aș vrea să i-o ridic la 6 600?”, a declarat oficialul la o emisiune de la Zdg.
13:30
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000.
13:30
Uraganul Melissa a devenit o furtună rară de categoria 5 și se apropie de Caraibe. Aeroporturi închise și ordine de evacuare în Jamaica # UNIMEDIA
Caraibele se pregătesc pentru uraganul Melissa, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodată regiunea. Melissa a început ca un grup de furtuni în largul coastelor Africii de Vest, care s-au deplasat spre vest și s-au dezvoltat, atingând statutul de furtună tropicală la nord de Venezuela pe 21 octombrie, relatează The Guardian, citată de hotnews.ro.
13:30
„Represiuni politice”. PSRM, reacție după perchezițiile în care a fost vizat Maxim Moroșan: Toate acuzațiile sunt fabricate la comandă # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a reacționat la perchezițiile din această dimineață în care a fost vizat și consilierul municipal din Bălți ai formațiunii, Maxim Moroșan. „Guvernul Maiei Sandu continuă să pună presiune asupra celei mai mari forțe de opoziție, folosind poliția și procuratura pentru intimidarea și curățarea spațiului politic”, declară reponsabilii.
13:10
Maxim Moroșan ar fi rămas fără Lexus, după perchezițiile de dimineață pe organizarea destabilizărilor în masă: Mașina sa, ridicată de oamenii legii # UNIMEDIA
Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova din Bălți, Maxim Moroșan, ar fi rămas fără mașină, potrivit surselor nordinfo. Oamenii legii i-ar fi ridicat Lexus-ul, în cadrul perchezițiilor efectuate în această dimineață în nordul țării, într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv deplasările și instruirile organizate în Serbia.
12:50
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import: Cel puțin 68 de componente provin din Occident # UNIMEDIA
Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a publicat informații despre 68 de componente fabricate în străinătate, găsite în rachetele și dronele utilizate de forțele ruse împotriva Ucrainei, scrie digi24.ro.
12:50
(video) 6.000.000 lei „spălați” de o companie specializată în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei române: Au fost efectuate 12 percheziții # UNIMEDIA
Oamenii legii au descoperit o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României, cu prejudicii estimate la peste 6 milioane
12:40
Doliu în lumea cinematografiei: June Lockhart, cunoscută din serialele TV „Lassie” și „Pierduți în spațiu”, a murit la 100 de ani # UNIMEDIA
June Lockhart, care a devenit arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960 datorită rolurilor sale din serialul SF „Pierduți în spațiu” („Lost in Space”) și din drama familială „Lassie”, a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 100 de ani, a anunțat familia sa sâmbătă, transmite Reuters, citată de Agerpres și Observatornews.
12:40
Tragedie după explozia de la Florești: Proprietarul apartamentului în care a avut loc deflagrația a decedat la spital # UNIMEDIA
Proprietarul apartamentului din Florești, în care sâmbătă a avut loc o explozie, a decedat la spital.
12:20
(foto) „Nici nu a coborât din mașină să vadă cum se simte băiatul.” Un biciclist, spulberat de un Fiat la o intersecție din capitală. Șoferul ar fi fugit # UNIMEDIA
Un tânăr pe bicicletă a fost spulberat de un automobil de model Fiat Doblo, la intersecția străzilor 31 August și Vlaicu Pârcălab din capitală. Potrivit martorilor oculari, biciclistul circula regulamentar pe pista special amenajată, iar șoferul mașinii implicate în accident ar fi plecat fără a acorda primul ajutor.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maximale de referință pentru data de 28 octombrie 2025, care indică o ușoară creștere la ambele tipuri de carburanți principali.
