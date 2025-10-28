Străinii fascinați de Moldova: „Totul aici e minunat – mâncare, oameni, patrimoniu”
EA.md, 28 octombrie 2025 07:20
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiștii din întreaga lume: în ultimul an, numărul vizitatorilor străini a crescut cu peste 44%. Fenomenul este confirmat și de evenimente precum Big Fam Trip Moldova, un tur informațional ajuns la cea de-a doua ediție, care a reunit participanți din China, Dubai, India, Israel și Ucraina, transmite […]
Acum 30 minute
07:20
O tragedie cumplită a lovit o familie de moldoveni stabilită de peste 20 de ani în Italia. Pe 23 octombrie, trei membri ai familiei Bălănuță – tatăl, mama și fiia – au fost găsiți fără viață în locuința lor de pe via Cesare Battisti. Lângă ei, fără suflare, a fost găsită și pisica familiei. […]
07:20
Președintele Maia Sandu a avertizat că, după alegerile recente din regiune, Federația Rusă își revizuiește strategia și va continua să intervină în procesele politice din mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit Maiei Sandu, Moscova își va redirecționa atenția către alte țări unde urmează alegeri, încercând să mențină controlul și influența în spațiul […]
07:20
Fostul vicepremier și expert independent Alexandru Muravschi a declarat că Moldova nu se va confrunta cu nicio criză energetică și cetățenii vor trece cu bine peste iarnă. Totuși, el a precizat că, pentru moment, nu există motive speciale pentru reducerea tarifelor la gazele naturale. Comentând informațiile potrivit cărora ANRE ar putea revizui tarifele la […]
07:20
Ministerul Transporturilor din România a aprobat construirea unui nou pod peste Prut, la Albița, care va asigura legătura directă între România și Republica Moldova. Acesta va fi al doilea pod nou cu patru benzi de circulație după podul din Ungheni, care face parte din autostrada A8 și a cărui construcție ar trebui să fie […]
07:20
Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiștii din întreaga lume: în ultimul an, numărul vizitatorilor străini a crescut cu peste 44%. Fenomenul este confirmat și de evenimente precum Big Fam Trip Moldova, un tur informațional ajuns la cea de-a doua ediție, care a reunit participanți din China, Dubai, India, Israel și Ucraina, transmite […]
07:20
„Cei mai buni sunt deja ocupați” – Grosu despre dificultatea de a găsi profesioniști în Guvern # EA.md
Președintele Partidului „Acțiune și Solidaritate" (PAS) și proaspăt reales în funcția de președinte al Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre modul în care a fost aleasă candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, cine decide componența viitorului Guvern și care este rolul președintei Maia Sandu în acest proces. Președintele PAS explică de ce nu […]
07:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că mama sa are o pensie de 3 300 de lei. „Eu nu aș vrea să i-o ridic la 6 600?", a declarat oficialul la o emisiune de la Zdg. Grosu a fost întrebat cum vede colaborarea cu opoziția, în contextul unor propuneri venite din partea acesteia. „Mama primeste 3 […]
Acum o oră
07:10
(Video) „Tot internetul e plin de divorțuri, dar eu…” Dan Meșină, gest emoționant: încearcă să reînvie iubirea cu mama fiului său # EA.md
În mijlocul valului de zvonuri legate de divorțul soților Cebotari și al pamfletelor care au circulat recent, afaceristul Dan Meșină a surprins pe toată lumea cu o decizie neașteptată. În ultimele săptămâni, acesta a fost văzut în compania Jenikăi Guțu, dar uite că recent a fost surprins în parcarea unui centru comercial cu un buchet […]
07:10
(Video) Amintiri din trecut: Dan Ioniță, aproape de scandal cu Nina Crețu: tentativa de flirt a stârnit panică # EA.md
Afaceristul Dan Ioniță a făcut dezvăluiri șocante despre trecutul său furtunos, înainte de copil și căsătorie, în cadrul proiectului YouTube „Arde". El a povestit cum a cunoscut-o pe influencera Nina Crețu, una dintre cele mai râvnite burlăcițe de azi, și a recunoscut că gestul său a speriat-o pe tânăra care atunci era minoră. S-a întâmplat […]
07:10
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și-a exprimat intenția de a face parte din componența noului Guvern ce urmează a fi învestit în perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar luni, în cadrul ședinței Primăriei. „Cât privește Chișinăul, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, aproape jumătate din populația Republicii Moldova, ar fi legal, […]
07:10
„În 5 minute te uită toți, iar tu lupți pentru 5 minute din viață” – Ultimul mesaj al directorului din Teleșeu, de pe patul de spital # EA.md
Ultima postare a directorului gimnaziului „Ion Creangă" din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, care s-a stins din viață la doar 35 de ani, circulă acum pe rețelele sociale, distribuită de cei care l-au cunoscut și apreciat, scrie UNIMEDIA. Internauții își exprimă durerea pentru pierderea imensă și subliniază că decesul subit al tânărului director este […]
07:10
(Video) Anastasia Nichita, supărată după comparația cu Constantin Țuțu: „Din cauza unor derapaje, suferim toți sportivii” # EA.md
Deputata PAS și campioana Anastasia Nichita reacționează: supărată după ce a fost comparată cu fostul deputat PD, Constantin Țuțu, ea atrage atenția că „din vina unor persoane, suferă toți sportivii". „Pe data de 22 octombrie a fost prima ședință a Parlamentului și eu am avut ocazia să fiu prezentă acolo deja în calitatea de […]
07:10
(Video) Teribil moment filmat la Ialoveni: Mașină de taxi intră în plină viteză într-o răscruce # EA.md
Un accident grav a avut loc la intrarea în localitatea Bardar. Șoferul unui Ford a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-o răscruce, potrivit informațiilor preliminare. „În seara zilei de 26 octombrie, în jurul orei 19:30, poliția din Ialoveni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier la intrarea în localitatea Bardar. Ajunși […]
07:10
Vloggerul Daniel Rachier, creatorul proiectului „Pe patru roți", a dezvăluit că sportivul Victor Muntean, cunoscut online ca „Caras", i-ar fi cerut 150 de euro pentru a participa la show. „O sumă atât de mică… mie mi-ar fi rușine să cer așa ceva", a spus Rachier în emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte" de la UNIMEDIA. […]
07:10
Și de această dată, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare. Inculpatul este reprezentat de trei avocați la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Este vorba despre Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu, transmite tv8.md. La ședința de luni au fost audiate două persoane în calitate de […]
Acum 24 ore
17:30
Un micuț de 1 an și jumătate era cât pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. Copilul a fost salvat de un tânăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit peste gard și a oferit ajutor, […]
13:00
(Video) „Au fost foarte multe lacrimi, discuții dar…” Katy Black, răspunsul oficial la toate zvonurile și comentariile despre divorț # EA.md
După valul de comentarii și speculații legate de divorțul ei, Katy Black a decis să rupă tăcerea. Într-un mesaj sincer și emoționant, artista vorbește despre lacrimi, discuții și momentele dificile prin care a trecut, oferind răspunsuri clare tuturor zvonurilor și aberațiilor care au circulat. Totuși, tânăra nu a divulgat care este motivul divorțului.
12:50
Ieri
07:20
Tragedie în Italia: Vecinii familiei din Moldova decedate au tras alarma cu doar câteva zile înainte! # EA.md
Vecinii familiei din Moldova, care a murit în Italia din cauza intoxicației cu monoxid de carbon, au observat că în casă nu era lumină de câteva zile și că gunoiul rămânea pe stradă, după care au tras alarma. Membrii familiei Bălănuță, tatăl, mama și fiica, au fost găsiți morți în casa lor de pe strada […]
07:20
Potrivit lui Alexandru Munteanu, criptomonedele trebuie privite cu prudență și reglementate corespunzător, deoarece pot fi folosite ca instrument pentru activități ilegale. „Am o poziție conservatoare. Încă nu cred și nu înțeleg pe deplin esența lor, deși înțeleg cum și de ce au apărut criptomonedele. Există un mare potențial pentru activități nocive, spălare de bani, scheme […]
07:20
Soluționarea conflictului transnistrean și reintegrarea regiunii rămân priorități strategice pentru Legislativ, însă acestea „implică un cost mare", a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu. El a subliniat necesitatea unei abordări graduale, bazate pe demilitarizarea și democratizarea malului stâng al Nistrului, concomitent cu pregătirea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană, până în anul 2028, […]
07:20
Veste bună pentru sănătate: 13 medicamente noi vor fi disponibile în farmaciile din Moldova! # EA.md
Comisia Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) a emis autorizații pentru 30 de medicamente, dintre care 13 sunt noi, iar 17 au fost reînregistrate. Unul dintre primele medicamente autorizate este Wegovy FlexTouch – o soluție injectabilă pentru corectarea greutății la adolescenții cu vârsta de 12 ani și peste, care suferă de obezitate și au o […]
07:20
Deputatul PAS, Dorian Istratii, a reacționat la sancțiunile impuse de administrația SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. „Unicul serviciu prestat în Moldova de compania petrolieră rusească sancționată de administrația SUA va fi WC gratuit", a scris Istratii, citat de omniapres.md. Declarația sa vine în contextul în care Valeriu Pașa, președintele comunității Watchdog, […]
07:20
Atenție la masă! Sucurile și băuturile carbogazoase dulci pot avea efecte neplăcute asupra sănătății dacă sunt consumate în timpul mesei. În primul rând, există riscul de tulburări digestive. Acizii prezenți în sucuri și băuturile carbogazoase dulci pot irita mucoasa gastrică, mai ales în combinație cu alimentele. Despre acest lucru a vorbit medicul dietetician și nutriționist […]
07:20
De la autorizația până la proveniența banilor, fiecare act contează. În noul episod „Știri Imobiliare", expertul imobiliar Ștefan Repeșciuc explică ce documente trebuie analizate înainte de a procura/vinde un imobil. Actele necesare pentru apartamente în construcție Cei care cumpără locuințe aflate în fază de construcție trebuie să înceapă verificarea de la autorizația de construcție, documentul care […]
07:20
Ministerul Sănătății anunță că, începând de vineri, 24 octombrie, pacienții cu afecțiuni oncologice pot urma tratament chimioterapeutic direct la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, care are drept scop facilitarea accesului pacienților la tratament aproape de locul de trai, fără a fi necesare deplasări la Institutul Oncologic […]
07:20
Adrian Lebedinschi, deputat PSRM, a fost singurul din partid care nu a votat candidatura lui Alexandr Stoianoglo la șefia Parlamentului. Fostul procuror general a fost propus de Blocul „Alternativa" și susținut de majoritatea opoziției. În cadrul unei emisiuni, Lebedinschi a explicat că decizia de a nu participa la vot a fost una personală, transmite moldova1.md. […]
07:10
(Foto) „Codul operațiunii? Foc și pasiune” – Natalia Gordienco, prima apariție… în brațele unui bărbat # EA.md
Natalia Gordienco șochează fanii cu o postare misterioasă! Cântăreața,
07:10
Putin avertizează: un atac cu rachete Tomahawk asupra Rusiei va primi un răspuns „foarte serios și copleșitor”! # EA.md
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că discuțiile privind o posibilă livrare de rachete americane Tomahawk către Ucraina reprezintă o „tentativă de escaladare a conflictului”. Liderul de la Kremlin a declarat că, dacă Ucraina va folosi arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Federației Ruse, răspunsul Moscovei va fi „foarte serios și […] Articolul Putin avertizează: un atac cu rachete Tomahawk asupra Rusiei va primi un răspuns „foarte serios și copleșitor”! apare prima dată în ea.md.
07:10
„L-au bătut, i-au tăiat, i-au rupt picioarele” – Bărbat din Telenești, găsit mort la marginea satului de propriul fiu, ar fi fost torturat de doi tineri # EA.md
Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde viața, în timp ce, inițial, poliția afirma […] Articolul „L-au bătut, i-au tăiat, i-au rupt picioarele” – Bărbat din Telenești, găsit mort la marginea satului de propriul fiu, ar fi fost torturat de doi tineri apare prima dată în ea.md.
07:10
Caz ieșit din comun în nordul R. Moldova. O fetiță de șapte ani a fost violată de un alt minor. Presa scrie că incidentul a avut loc pe teritoriul unui Centru de plasament. Jurnaliștii de la nordinfo.md scriu că oamenii legii au fost sesizați pe 20 octombrie. „Cazul a fost înregistrat de Poliție pentru […] Articolul O fetiță de 7 ani, violată la un Centru de plasament din nordul țării apare prima dată în ea.md.
07:10
Moldovenii vor primi compensații pentru consumul de energie electrică pe parcursul întregului an 2025, a anunțat președintele Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian. Toți cetățenii ar urma să beneficieze de compensații, indiferent de statutul social pe care îl au. „Se vor achita primii 110 Kwh din factură la tariful care era înainte de […] Articolul Marian anunță: Compensațiile la energie electrică vor fi disponibile tot anul 2025! apare prima dată în ea.md.
26 octombrie 2025
10:40
imagine simbol Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia, au împiedicat livrarea unui transport de țiței crucial pentru funcționarea rafinăriei din Pancevo – singura din Serbia. Potrivit surselor citate de Reuters, instalația riscă să își oprească activitatea în câteva zile din cauza lipsei de aprovizionare, scrie adevarul.ro. Președintele Aleksandar […] Articolul Sancțiunile SUA blochează transportul de țiței către Serbia apare prima dată în ea.md.
10:40
O explozie provocată de o scurgere de gaze a zguduit, sâmbătă dimineață, un bloc cu cinci etaje din orașul Florești. Deflagrația, produsă în apartamentul unui pensionar de 68 de ani, a rănit două persoane și a distrus zece apartamente, scrie tv8.md. „Când au zburat ferestrele și ușa, nu am mai știut ce se întâmplă. A […] Articolul (Video) Explozie puternică la Florești: „Au zburat ferestrele, a fost ca la război” apare prima dată în ea.md.
10:30
Igor Dodon: PAS ar planifica lichidarea primăriilor mici și a consiliilor raionale „pentru economisire” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon afirmă că partidul de guvernare ar plănui o reformă administrativ-teritorială prin care mai multe primării și consilii raionale ar urma să fie lichidate. Potrivit lui, „din 898 de primării existente în Moldova, se propune păstrarea doar a aproximativ 250–300”. „O abordare similară este deja aplicată în domeniul educației, când sunt închise […] Articolul Igor Dodon: PAS ar planifica lichidarea primăriilor mici și a consiliilor raionale „pentru economisire” apare prima dată în ea.md.
10:30
Sezonul virozelor aduce cu sine o întrebare firească: ce ar trebui să bem atunci când răceala ne dă bătăi de cap? Medicii spun că, deși ceaiurile de ghimbir sau sucurile naturale bogate în vitamina C sunt benefice, cea mai eficientă băutură împotriva răcelii rămâne apa, scrie catine.ro. Specialiștii explică faptul că hidratarea corectă accelerează procesul […] Articolul Care este cea mai eficientă băutură împotriva răcelii? Răspunsul medicilor apare prima dată în ea.md.
10:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că președintele rus Vladimir Putin „rămâne fără bani, trupe și idei”, după ce „agresiunea sa delirantă” a forțat Rusia să consume resurse uriașe în războiul împotriva Ucrainei, scrie adevarul.ro. Declarațiile au fost făcute la Londra, în cadrul reuniunii „coaliției de voință”, unde țările aliate și-au reafirmat sprijinul […] Articolul Secretarul general al NATO: „Putin rămâne fără bani, trupe și idei” apare prima dată în ea.md.
10:20
(foto) În uniformă, fără permis și cu 216 km/h: un tânăr s-a filmat cum gonește cu mașina și a postat imaginile pe rețele. Ce spune Poliția # EA.md
Captură video: IGP Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu precizări după ce pe rețelele sociale au apărut imagini în care un tânăr, îmbrăcat în uniformă de polițist, conduce un automobil cu 216 km/h, încălcând grav regulile de circulație. Potrivit instituției, tânărul nu este angajat al Poliției și nu a fost niciodată polițist. Acesta […] Articolul (foto) În uniformă, fără permis și cu 216 km/h: un tânăr s-a filmat cum gonește cu mașina și a postat imaginile pe rețele. Ce spune Poliția apare prima dată în ea.md.
10:20
(foto) Șapte ucraineni, răniți după ce BMW-ul cu care încercau să intre ilegal în Moldova s-a răsturnat într-un șanț # EA.md
Șapte cetățeni ucraineni au fost răniți după ce au încercat să treacă ilegal frontiera dinspre Odesa spre Republica Moldova. La vederea patrulei de frontieră, șoferul BMW-ului a accelerat, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț. În mașină se aflau șapte persoane, inclusiv conducătorul auto, toate suferind răni de diferită gravitate. Victimele au primit […] Articolul (foto) Șapte ucraineni, răniți după ce BMW-ul cu care încercau să intre ilegal în Moldova s-a răsturnat într-un șanț apare prima dată în ea.md.
08:30
Pielea nu este doar cel mai mare organ al corpului, ci și un indicator important al sănătății interne. Numeroase afecțiuni se manifestă inițial prin schimbări vizibile la nivelul pielii, iar recunoașterea timpurie a acestor semne poate ajuta la diagnosticarea precoce și la tratarea eficientă a bolilor. Un exemplu frecvent este icterul, manifestat prin îngălbenirea pielii […] Articolul Ce boli pot fi detectate din primele semne pe piele? apare prima dată în ea.md.
08:30
Există o percepție larg răspândită conform căreia banii aduc automat fericirea, însă cercetările în psihologie și economie comportamentală arată că legătura dintre avere și satisfacția vieții este mult mai nuanțată. Studiile indică faptul că, după ce sunt acoperite nevoile de bază, creșterea veniturilor nu conduce neapărat la o creștere proporțională a fericirii. Un studiu clasic […] Articolul (Studiu) De ce oamenii bogați nu sunt neapărat mai fericiți? apare prima dată în ea.md.
08:30
Depresia este o afecțiune complexă, influențată de factori genetici, biologici și de mediu. Cercetările arată însă că anumite obiceiuri zilnice pot reduce semnificativ riscul de apariție a acestei tulburări și pot sprijini sănătatea mintală pe termen lung. Exercițiile fizice regulate sunt unul dintre cei mai importanți factori protectivi. Activitatea fizică stimulează eliberarea de endorfine și […] Articolul Ce obiceiuri zilnice reduc riscul de depresie apare prima dată în ea.md.
08:30
Starea noastră de spirit nu depinde doar de evenimentele zilnice, ci și de ceea ce punem în farfurie. Nutriția modernă a demonstrat o legătură directă între alimentație și sănătatea mintală, iar termenul „psihonutriție” a devenit o ramură distinctă a științei. Mai mult, creierul consumă aproximativ 20% din energia totală a organismului, iar lipsa nutrienților esențiali […] Articolul Ce alimente îți influențează starea de spirit conform studiilor apare prima dată în ea.md.
08:30
Fericirea nu depinde doar de evenimentele excepționale, ci mai ales de micile acțiuni pe care le facem zi de zi. Neuroștiința și psihologia pozitivă au demonstrat că anumite obiceiuri, repetate constant, pot modifica activitatea creierului și pot îmbunătăți starea de bine pe termen lung. Iată cinci dintre cele mai eficiente comportamente, susținute de cercetări științifice. […] Articolul 5 obiceiuri zilnice care te fac mai fericit, dovedite științific apare prima dată în ea.md.
08:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că una dintre prioritățile noului Legislativ va fi reglementarea spațiului informațional online și a rețelelor sociale — un domeniu care, potrivit oficialului, se află „într-un vid legislativ” în Republica Moldova. Grosu a subliniat că lipsa unui cadru legal clar îngreunează dialogul cu marile platforme digitale, care solicită norme naționale […] Articolul Grosu: Reglementarea rețelelor sociale, o prioritate pentru noul Parlament apare prima dată în ea.md.
08:20
Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare a lui Vlad Filat, care îl acuza pe primul că l-ar fi băgat la pușcărie # EA.md
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a surprins internauții după ce, de pe noua sa pagină de Facebook, a distribuit ultima postare a fostului premier Vlad Filat — rivalul său politic de altădată. În mesajul distribuit, Filat i se adresează președintei Maia Sandu, criticând inițiativele de reformă […] Articolul Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare a lui Vlad Filat, care îl acuza pe primul că l-ar fi băgat la pușcărie apare prima dată în ea.md.
08:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua azi o vizită la București, unde va participa la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Evenimentul va fi condus de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Daniel, în prezența a zeci de ierarhi, preoți și diaconi. Potrivit oficialilor de la Chișinău, în agenda Maiei Sandu este […] Articolul Maia Sandu merge la București: va participa la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Patru sate din Turcia, incluse în lista ONU a celor mai bune destinații turistice rurale din 2025 # EA.md
Patru sate pitorești din Turcia au fost desemnate printre „Cele mai bune sate turistice ale anului 2025” de către ONU, evidențiind angajamentul țării față de un turism responsabil și axat pe comunitate. Akyaka (provincia Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) au fost apreciate pentru armonia lor cu natura, moștenirea culturală bogată și […] Articolul Patru sate din Turcia, incluse în lista ONU a celor mai bune destinații turistice rurale din 2025 apare prima dată în ea.md.
15:10
Creatorii de conținut Katy Black și Cristian Cebotari au surprins comunitatea online cu o veste neașteptată — cei doi au anunțat că divorțează, după opt ani de căsnicie. „Noi divorțăm. Este o decizie comună, luată după o perioadă foarte lungă. Vrem să fim sinceri, așa cum am fost în toți acești ani. Vom rămâne prieteni […] Articolul (video) Katy Black și Cristian Cebotari, anunț neașteptat: „Noi divorțăm” apare prima dată în ea.md.
15:10
(video) Igor Grosu, despre vettingul avocaților: „O inițiativă interesantă. Doi ani în urmă, nici evaluarea judecătorilor nu credeau că e posibilă” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat ideea extinderii procesului de vetting și asupra avocaților, considerând-o „o inițiativă foarte interesantă”. Oficialul a menționat că, deși subiectul este sensibil, discuția cu reprezentanții profesiei trebuie să fie una sinceră. „Doi ani în urmă, nici vettingul pentru judecători nu credeau că este posibil de realizat, dar iată că s-a […] Articolul (video) Igor Grosu, despre vettingul avocaților: „O inițiativă interesantă. Doi ani în urmă, nici evaluarea judecătorilor nu credeau că e posibilă” apare prima dată în ea.md.
