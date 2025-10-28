Ceban țintește Guvernul: Este legal ca primarul Capitalei să devină membru al Executivului!

07:10

Bărbatul de 58 de ani găsit mort de fiul său la marginea satului Vasieni, din raionul Telenești, ar fi fost torturat ore în șir de doi tineri, dintre care unul minor, susțin rudele victimei. Potrivit acestora, bărbatul ar fi fost supus unor chinuri groaznice înainte de a-și pierde viața, în timp ce, inițial, poliția afirma […] Articolul „L-au bătut, i-au tăiat, i-au rupt picioarele” – Bărbat din Telenești, găsit mort la marginea satului de propriul fiu, ar fi fost torturat de doi tineri apare prima dată în ea.md.