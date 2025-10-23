foto | Un bărbat, reținut în flagrant de CNA în timp ce primea mită pentru a influența un executor judecătoresc

11:00

Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian, citat de Digi24. „Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe asupra civililor, …