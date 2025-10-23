video | Nicușor Dan, la Bruxelles: „Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE”

10:10

47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", …