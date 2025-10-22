ultima oră | Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului
Zugo.md, 22 octombrie 2025 17:50
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost ales miercuri, 22 octombrie, în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Politicianul a mai ocupat această funcție în legislatura precedentă a parlamentului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a fost ales prin votul majorității deputaților (55), asigurat de parlamentarii PAS.
• • •
Acum 30 minute
17:50
Acum 6 ore
14:00
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații în procesul de aderare la UE” # Zugo.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației pentru relațiile UE–Republica Moldova, a salutat formarea noului Legislativ la Chișinău și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită să continue sprijinul pentru Chișinău în procesul de integrare europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când există o majoritate absolută pro-europeană pentru …
13:50
PAS își prezintă planul pentru debutul legislaturii: 10 acțiuni pentru primele 100 de zile în Parlament # Zugo.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), constituită recent în Parlament, a prezentat zece acțiuni pentru primele 100 de zile de activitate legislativă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre obiectivele principale se numără investițiile în infrastructura locală, modernizarea educației, susținerea tinerilor și sprijinul pentru micii producători. Potrivit anunțului, PAS își propune: Finalizarea construcției a 200 kilometri …
13:10
video | Șapte funcționari cercetați pentru delapidare. CNA a ridicat peste 100 de mii de euro și sute de mii de lei # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte …
12:40
Discursul Maiei Sandu în Parlament: „Următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta Republica Moldova” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut miercuri, 22 octombrie 2025, un discurs în fața noului Legislativ, în debutul primei ședințe a Parlamentului ales pe 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a vorbit despre necesitatea finalizării reformei în justiție, despre protejarea democrației și continuarea drumului european al Republicii Moldova, afirmând că „moldovenii …
12:10
Au fost anunțate componențele fracțiunilor parlamentare. Voronin: „Tarlev o să cânte cucul singur” # Zugo.md
Parlamentul Republicii Moldova și-a contituit și anunțat oficial fracțiunile și echipele de conducere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea 55 de deputați. Președinta fracțiunii este Doina Gherman, iar funcțiile de vicepreședinți le vor deține Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza. Igor Chiriac a fost ales secretar al …
Acum 8 ore
11:40
De vineri până duminică, Teatrul Național „Eugène Ionesco" aduce în fața publicului trei producții: drama „Oscar și Tanti Roz", comedia clasică „Chirița în provincie" și satiră modernă „Arta conviețuirii". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oscar și Tanti Roz DRAMA 10+ de Eric-Emmanuel Schmitt Regia: Petru VUTCĂRĂU Vineri, 24 octombrie, ora 18.30, Teatrului Național „Eugène Ionesco" …
10:30
(update) Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor noilor deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentul Republicii Moldova se consideră constituit. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 22 octombrie 2025:
10:10
Nicușor Dan, la Consiliul European: Discuții despre R. Moldova, Ucraina și Orientul Mijlociu # Zugo.md
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Acum 12 ore
09:40
Trei șoferi din R. Moldova, condamnați la închisoare pentru conducerea în stare de ebrietate # Zugo.md
Procuratura anunță despre pronunțarea a trei sentințe de condamnare în cauze penale ce vizează conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate cu grad avansat. Toți cei trei inculpați au fost condamnați la pedepse cu executare în penitenciar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, primul caz a fost examinat de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, …
09:10
Poliția din Sîngerei a fost alertată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui grav accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care circulau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un …
08:50
Prima Casă „a influențat prețul”. Ministra Finanțelor, explicații privind creșterea prețurilor la apartamente # Zugo.md
Ministra Finanțelor a Republicii Moldova, Victoria Belous, a declarat că, dacă „examinăm obiectiv" creșterea prețurilor la apartamente, „lucrurile au evoluat". Potrivit ei, în componenta de preț se regăsesc majorările salariale și onorarea deplină a obligațiilor de către companiile de construcție. „Cu cinci ani în urmă, salariul declarat la Fisc de către o companie de construcție …
08:40
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat marți, 21 octombrie, ședința Consiliului Republican, în cadrul căreia a fost adoptată o declarație privind viitoarea activitate parlamentară. Liderul PSRM, Igor Dodon, a subliniat că partidul va forma propria fracțiune în Parlament. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului formațiunii, socialiștii se declară „opoziție a poporului", angajată …
Ieri
14:00
Se confirmă tendința de urbanizare. BNS a publicat rezultatele finale ale Recensământului 2024 # Zugo.md
Biroul Național de Statistică (BNS) a prezentat rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) 2024 privind caracteristicile etnoculturale. Evenimentul a coincis cu Ziua Mondială a Statisticii și Ziua Statisticianului în Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Directorul general al BNS, Oleg CARA, a subliniat că obiectul recenzării îl constituie populația cu reședință obișnuită …
12:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 21 octombrie 2025, într-o ședință extraordinară, pentru a examina demersul Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, referitor la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător, suspectat de corupție și trafic de influență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma analizei materialelor prezentate, CSM a …
12:20
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – o platformă digitală avansată care permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul …
11:40
Bălți: un bărbat a sărit de la etajul cinci pentru a scăpa de flăcări. 20 de locatari evacuați # Zugo.md
Noaptea trecută, un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de locuit din municipiul Bălți, provocând panică printre locatari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pompierii au evacuat 20 de persoane, printre care cinci copii, pentru a evita intoxicarea cu fum. Proprietarul locuinței în care s-au declanșat flăcările, aflat în stare de șoc, a sărit …
11:10
Alexandru Munteanu: „Reintegrarea Transnistriei trebuie realizată prin mijloace economice, nu militare” # Zugo.md
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a declarat că reintegrarea regiunii transnistrene reprezintă o prioritate a Guvernului, subliniind că aceasta trebuie realizată prin instrumente economice, nu prin acțiuni de forță. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Considerăm că …
10:30
Ala Nemerenco pleacă din funcția de ministră a Sănătății: „Nu mă regăsesc în lista noului guvern” # Zugo.md
Ala Nemerenco a anunțat că părăsește funcția de ministră a Sănătății. Anunțul a fost făcut printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care a menționat că „nu se regăsește în lista noului guvern". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul a fost însoțit de o fotografie realizată la 8 noiembrie 2019, în care apar …
10:20
video | Trei persoane au fost arestate pentru escrocherii online, prejudiciu estimat la 4 milioane de lei # Zugo.md
Polițiștii din Chișinău au destructurat activitatea ilegală a unui grup de persoane implicat în escrocherii online, care ar fi provocat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 18 și 51 de ani, sunt originari din municipiul Chișinău și raioanele Sîngerei și Orhei. …
10:10
În după amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul a avut loc în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47. Potrivit informațiilor înregistrate, …
09:50
video | PDA își asumă deschis apropierea de AUR. Costiuc și Simion au semnat un „protocol de colaborare” # Zugo.md
Partidul Democrația Acasă anunță printr-un comunicat că luni, la București, a semnat un Protocol de colaborare cu partidul AUR, „marcând un pas important spre consolidarea legăturilor dintre România și Republica Moldova". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Prin acest parteneriat, reafirmăm valorile comune ale identității, libertății și demnității naționale, precum și dorința sinceră de a construi …
09:00
Construcția autostrăzii Iași–Chișinău–Odesa a avansat cu primul pas concret – edificarea podului peste râul Prut. Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Pe Față" de la Moldova1 că lucrările la acest pod, care va fi de tip autostradă cu patru benzi, au început pe 26 aprilie, iar termenul de …
08:30
Aplicarea taxei pe valoare adăugată (TVA) la importul autovehiculelor va fi amânată, a anunțat deputatul PAS Radu Marian într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit parlamentarului, decizia vine în urma consultărilor cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, deputații vor propune în Parlament ca noul regim fiscal, care urma să …
20 octombrie 2025
22:10
Magistrații au prelungit, luni, 20 octombrie, mandatul de arest preventiv al fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc. Ședința s-a desfășurat fără prezența inculpatului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că riscurile care au stat la baza arestării — inclusiv posibilitatea ca Plahotniuc să se sustragă procesului — rămân valabile. Apărarea …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Marta Kos: „Până în noiembrie, Consiliul ar putea deschide toate cele șase clustere pentru R. Moldova și Ucraina” # Zugo.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că până în luna noiembrie, Consiliul Uniunii Europene ar putea decide deschiderea tuturor celor șase clustere de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, subliniind că totul este pregătit pentru accelerarea reformelor în ambele state. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, la Luxemburg, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri …
13:40
Fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție la eliberarea permiselor auto din Călărași # Zugo.md
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, în cadrul unei cauze penale de amploare care vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași. Bărbatul a fost plasat în izolatorul CNA. Urmărește-ne pe Telegram …
13:10
Moderatorul Gheorghe Gonța a anunțat că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a expediat o cerere prealabilă prin intermediul avocatului său, solicitându-i dezmințirea publică a unor afirmații făcute într-un editorial video. Urmărește-ne pe Telegram și
12:40
Analiză: Moscova lansează amenințări, după ce Chișinăul a anunțat că își consolidează apărarea # Zugo.md
Iritată de noua Strategie Militară aprobată de Guvernul de la Chișinău, care prevede creșterea cheltuielilor pentru apărare, Rusia amenință din nou Republica Moldova, arată o analiză semnată de Vitalie Călugăreanu pentru Deutsche Welle. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe ultima sută de metri de mandat, Guvernul moldovean condus de Dorin Recean a aprobat Strategia Militară … The post Analiză: Moscova lansează amenințări, după ce Chișinăul a anunțat că își consolidează apărarea first appeared on ZUGO. Articolul Analiză: Moscova lansează amenințări, după ce Chișinăul a anunțat că își consolidează apărarea apare prima dată în ZUGO.
12:00
Un angajat al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze # Zugo.md
Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a ajutat o deținută originară din Ucraina să evadeze. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, 2 ani de pedeapsă vor fi executați în penitenciar, iar un an … The post Un angajat al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze first appeared on ZUGO. Articolul Un angajat al Penitenciarului nr. 13, condamnat la închisoare după ce a ajutat o deținută să evadeze apare prima dată în ZUGO.
11:20
Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump i-ar fi cerut lui Zelenski să accepte oprirea războiului „pe linia frontului” # Zugo.md
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis liderului ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul celei mai recente întrevederi la Casa Albă, că va „încerca să pună capăt războiului pe linia actuală a frontului”, potrivit unor surse citate de Politico. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zelenski venise la Washington pentru a obține rachete Tomahawk, însă a plecat fără … The post Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump i-ar fi cerut lui Zelenski să accepte oprirea războiului „pe linia frontului” first appeared on ZUGO. Articolul Întâlnire tensionată la Casa Albă: Trump i-ar fi cerut lui Zelenski să accepte oprirea războiului „pe linia frontului” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Cancelarul Germaniei avertizează: Dacă Ucraina cade, următoarea țintă a Rusiei ar putea fi Republica Moldova # Zugo.md
Europa trebuie să acționeze și să ia urgent măsuri financiare, militare și politice pentru a ajuta Ucraina și a determina Rusia să încheie războiul. Este de părere cancelarul Germaniei, care susține că recenta vizită la Washington a președintelui Volodimir Zelenski nu a fost un succes. Oficialul german mai avertizează că Rusia ar putea să atace … The post Cancelarul Germaniei avertizează: Dacă Ucraina cade, următoarea țintă a Rusiei ar putea fi Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Cancelarul Germaniei avertizează: Dacă Ucraina cade, următoarea țintă a Rusiei ar putea fi Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
10:10
Vrea să evite blocajele: Bruxelles analizează o nouă formulă de aderare pentru R. Moldova și Ucraina # Zugo.md
Uniunea Europeană analizează o nouă strategie de extindere, care ar permite țărilor candidate, precum Republica Moldova, Ucraina și Muntenegru, să adere la blocul comunitar fără drepturi de vot depline în primă fază, scrie Politico. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate, propunerea ar facilita o integrare treptată, evitând blocajele cauzate de dreptul de veto … The post Vrea să evite blocajele: Bruxelles analizează o nouă formulă de aderare pentru R. Moldova și Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Vrea să evite blocajele: Bruxelles analizează o nouă formulă de aderare pentru R. Moldova și Ucraina apare prima dată în ZUGO.
09:30
foto | O nouă medalie pentru R. Moldova: Irina Rîngaci devine campioană mondială la lupte pe plajă # Zugo.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, sportiva a obținut titlul după ce a câștigat ultima etapă a competiției, desfășurată în orașul Alexandria din Egipt. După victoriile repurtate în etapele petrecute în Porec, Croația si … The post foto | O nouă medalie pentru R. Moldova: Irina Rîngaci devine campioană mondială la lupte pe plajă first appeared on ZUGO. Articolul foto | O nouă medalie pentru R. Moldova: Irina Rîngaci devine campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în ZUGO.
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că data-limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie 2025 este 27 octombrie 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, SFS reamintește că, începând cu 10 octombrie 2025, au … The post SFS: Noi modificări la completarea Declarației TVA first appeared on ZUGO. Articolul SFS: Noi modificări la completarea Declarației TVA apare prima dată în ZUGO.
08:30
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele … The post Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal first appeared on ZUGO. Articolul Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal apare prima dată în ZUGO.
19 octombrie 2025
20:20
video | Geamurile antiefracție ale unui automobil au împiedicat salvarea unui șofer în timpul incendiului # Zugo.md
Un accident recent din China a scos în evidență un pericol ascuns al designului modern al mașinilor electrice. Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior. Martorii au încercat cu disperare să-l salveze, însă nici geamurile nu au cedat. Urmărește-ne … The post video | Geamurile antiefracție ale unui automobil au împiedicat salvarea unui șofer în timpul incendiului first appeared on ZUGO. Articolul video | Geamurile antiefracție ale unui automobil au împiedicat salvarea unui șofer în timpul incendiului apare prima dată în ZUGO.
19:50
Cercetătorii din Canada și China au realizat un progres semnificativ în domeniul transplanturilor de organe, reușind să creeze un „rinichi universal”, compatibil teoretic cu orice grupă de sânge. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Experimentul reprezintă un pas esențial către reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții aflați pe listele de transplant și ar putea salva mii … The post Oamenii de știință au creat „rinichiul universal” compatibil cu orice grupă de sânge first appeared on ZUGO. Articolul Oamenii de știință au creat „rinichiul universal” compatibil cu orice grupă de sânge apare prima dată în ZUGO.
19:20
Inspectoratul pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță primele rezultate ale procedurii de eșantionare a benzinei și motorinei. Analizele arată că produsele prelevate respectă parametrii naționali de mediu și standardele Uniunii Europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, Republica Moldova marchează un moment istoric pe parcursul său european, prin transmiterea pentru prima … The post Benzina și motorina din Republica Moldova, conforme cu normele europene first appeared on ZUGO. Articolul Benzina și motorina din Republica Moldova, conforme cu normele europene apare prima dată în ZUGO.
11:40
Arcașii moldoveni au dominat Balcaniada de tir cu arcul desfășurată în Muntenegru. Alexandra Mîrca și Dan Olaru au urcat pe prima treaptă a podiumului, aducând Republicii Moldova două medalii de aur. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În competiția feminină, succesul a fost total. Alexandra Mîrca s-a impus în finală, fiind urmată de coechipierele sale Kasandra … The post Arcașii moldoveni au cucerit aurul la Balcaniada din Muntenegru first appeared on ZUGO. Articolul Arcașii moldoveni au cucerit aurul la Balcaniada din Muntenegru apare prima dată în ZUGO.
11:00
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând și rănind zeci de palestinieni, acuză autoritățile din Gaza # Zugo.md
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe asupra civililor, … The post Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând și rănind zeci de palestinieni, acuză autoritățile din Gaza first appeared on ZUGO. Articolul Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând și rănind zeci de palestinieni, acuză autoritățile din Gaza apare prima dată în ZUGO.
10:40
Tot mai mulți moldoveni, implicați în cazuri de trafic de persoane în scopuri infracționale # Zugo.md
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la … The post Tot mai mulți moldoveni, implicați în cazuri de trafic de persoane în scopuri infracționale first appeared on ZUGO. Articolul Tot mai mulți moldoveni, implicați în cazuri de trafic de persoane în scopuri infracționale apare prima dată în ZUGO.
18 octombrie 2025
13:00
Artiom Topal, tânărul interpret din Găgăuzia care a cucerit publicul în cadrul emisiunii „SuperStar România 2021”, a revenit în forță pe micile ecrane. De această dată, el a impresionat jurații de la „Vocea României 2025”, unde trei antrenori au apăsat butonul și s-au întors pentru vocea sa expresivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artiom a … The post video | Un tânăr din Găgăuzia a întors trei scaune la „Vocea României” first appeared on ZUGO. Articolul video | Un tânăr din Găgăuzia a întors trei scaune la „Vocea României” apare prima dată în ZUGO.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 18–19 octombrie 2025 vor fi organizate, în toate sectoarele capitalei, iarmaroace și târguri cu produse autohtone. Evenimentele sunt dedicate comercializării produselor agricole de sezon, mărfurilor artizanale și articolelor hand made, fiind desfășurate în mai multe parcuri și zone ale orașului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În sectorul Botanica, în … The post Târguri cu produse autohtone, organizate în weekend în sectoarele capitalei first appeared on ZUGO. Articolul Târguri cu produse autohtone, organizate în weekend în sectoarele capitalei apare prima dată în ZUGO.
12:00
O posibilă neglijență a administratorilor sau a companiei de gaze, ori o intervenție greșită, voită sau nevoită, a unuia dintre locatari. Acestea sunt cele două ipoteze principale de la care pornește ancheta în explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Ambele piste pornesc de la același punct – acumularea masivă de gaze care a dus la … The post Două ipoteze principale în ancheta exploziei din București first appeared on ZUGO. Articolul Două ipoteze principale în ancheta exploziei din București apare prima dată în ZUGO.
11:20
Armata Națională că organizează, în perioada 20–31 octombrie curent, exercițiul „Joint Combined Exchange Training–2025” (JCET), care se desfășoară la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale. La antrenamente participă și militari din România, parteneri tradiționali ai Republicii Moldova în cadrul acestui tip de exercițiu, colaborare începută în anul 2009. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform scenariului, … The post Armata Națională desfășoară exercițiul „JCET 2025” alături de militari români first appeared on ZUGO. Articolul Armata Națională desfășoară exercițiul „JCET 2025” alături de militari români apare prima dată în ZUGO.
10:50
Sportivii moldoveni au obținut cinci medalii la Campionatul Mondial de taekwondo ITF, care s-a desfășurat în orașul Porec, Croația. Competiția a reunit 1473 de participanți din 57 de țări. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ivan Iliev a cucerit medalia de bronz în proba de spargeri forță, confirmând încă o dată valoarea sportivilor moldoveni pe scena … The post R. Moldova a câștigat cinci medalii la Campionatul mondial de taekwondo first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova a câștigat cinci medalii la Campionatul mondial de taekwondo apare prima dată în ZUGO.
09:30
Un eveniment istoric s-a produs în trimestrul II al anului 2025: exportul de servicii al Republicii Moldova (804 milioane USD) a depășit pentru prima dată exportul de bunuri (790 milioane USD). Este un prag simbolic, dar extrem de important. El marchează începutul unei noi etape economice, în care Moldova trece treptat de la o economie … The post În premieră, exporturile de servicii ale R. Moldova depășesc exporturile de bunuri first appeared on ZUGO. Articolul În premieră, exporturile de servicii ale R. Moldova depășesc exporturile de bunuri apare prima dată în ZUGO.
17 octombrie 2025
13:50
Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă # Zugo.md
Deși angajații își petrec mare parte din zi comunicând și coordonându-se între ei pe diverse proiecte, acest efort este adesea subminat de disponibilitatea anumitor persoane. Când un coleg care deține informații esențiale lipsește fiindcă este în concediu sau din alte motive, restul echipei trebuie să amâne progresul până când acea persoană răspunde, scrie TechCrunch, citat … The post Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă first appeared on ZUGO. Articolul Un startup de AI strânge milioane de dolari pentru a crea „gemeni” digitali ai colegilor de la muncă apare prima dată în ZUGO.
13:20
Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat # Zugo.md
Dirijorul și deputatul Nicolae Botgros urmează să conducă prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova, în calitate de decan de vârstă, după ce liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să exercite acest rol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Liderul PCRM și-a motivat decizia prin lipsa de reprezentativitate a noului Parlament, pe care îl … The post Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat first appeared on ZUGO. Articolul Nicolae Botgros ar putea „dirija” prima ședință a noului Parlament, după ce Vladimir Voronin a refuzat apare prima dată în ZUGO.
