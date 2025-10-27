Satul Crocmaz se modernizează. Prin investiții devine mai atractiv pentru locuitori

08:40

Peste 50.000 de persoane au ieșit pe străzile orașului Valencia din estul Spaniei sâmbătă, 25 octombrie, pentru a marca un an de la inundațiile mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul. Protestatarii, mulți purtând fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză de răspunsul lent la una dintre cele mai mortale dezastre naturale din Europa din ultimele decenii, notează The Guardian.