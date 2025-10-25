„Și tu, Brutus?” O replică celebră, dar care n-a fost spusă niciodată
TVR Moldova, 25 octombrie 2025 12:10
În anul 42 înainte de Hristos, moare Brutus. Moare prin sinucidere din cauza că fusese învins de Marc Antoniu în bătălia de la Filippi și știa ce i se întâmplă unui învins după ce e adus la Roma, relatează TVR Info.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
12:20
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești.
Acum 15 minute
12:10
În anul 42 înainte de Hristos, moare Brutus. Moare prin sinucidere din cauza că fusese învins de Marc Antoniu în bătălia de la Filippi și știa ce i se întâmplă unui învins după ce e adus la Roma, relatează TVR Info.
Acum o oră
11:30
Colegul nostru, Ion Railean, a mers la Călărași, în zona Codrilor, și vine cu câteva recomandări ca să evităm soiurile periculoase.
Acum 2 ore
10:50
Maia Sandu va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Acum 4 ore
10:10
Liderii Coaliţiei pentru Voinţă, uniţi în spatele lui Zelenski: Întărim apărarea aeriană a Ucrainei # TVR Moldova
La Londra s-a încheiat vineri o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voinţă, la care participă şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Inaintea discuţiilor oficiale despre ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu invadatorii ruşi, Volodimir Zelenski a fost primit de regele Charles al treilea. Potrivit presei de la Londra, discuţiile conduse de premierul britanic Keir Starmer se axează pe livrarea unui număr mai mare de rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei. La reuniune participă, prin videoconferinţă, şi presedintele României, Nicuşor Dan. Şedința de la Londra urmează refuzului preşedintelui american Donald Trump de a livra Kievului rachete Tomahawk, cu rază lungă de acţiune.
09:10
Schimbările de temperatură sunt un pericol pentru sănătate. La ce atrag atenție medicii? # TVR Moldova
Schimbările rapide de temperatură pun organismul în dificultate și pot afecta sănătatea, în special a copiilor, vârstnicilor și a celor cu boli cronice. Medicii atrag atenția asupra riscurilor și recomandă măsuri de prevenție în această perioadă.
Acum 24 ore
19:40
Cezar Paul-Bădescu, un reputat prozator și scenarist român, vizită la o școală din Cahul # TVR Moldova
O elevă de doar 12 ani din satul Roșu, raionul Cahul, a făcut o invitatie inedita unui scriitor din România. Acesta a fost surprins dar și plin de admiratie si a dat curs invitatiei de a veni in R Moldova. Azi, elevii gimnaziului "Alexandru Ioan Cuza" l-au intâmpinat pe scriitor cu pâine şi sare.
19:10
Din 25 noiembrie, posesorii auto din R. Moldova vor plăti mai mult pentru polița de asigurare # TVR Moldova
Începând cu 25 noiembrie, posesorii auto din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru polițele de asigurare. Cresc preturile la RCA-ul, cât și asigurarea Carte Verde, potrivit Bancii Naționale a Moldovei. Cele mai afectate categorii sunt șoferii tineri și posesorii de automobile electrice, iar în unele cazuri creșterile depășesc 50 la sută.
18:00
Ministra Justiției: CNA și Procuratura au fost sesizate în urma anchetei privind Legea amnistiei # TVR Moldova
Ministra în exercițiu a Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru, a menționat, în cadrul unei conferințe de presă, că Procuratura și Centrul Național Anticorupție au fost sesizate în urma anchetei inițiate după scandalul din jurul Legii amnistiei. Declarația vine după ce, joi, CNA a efectuat descinderi legate de scandalul privind amnistierea unor criminali periculoși.
17:30
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina # TVR Moldova
Un bărbat a declanşat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraş din nordul Ucrainei, vineri, în timpul unui control, provocând moartea sa şi a încă trei persoane şi rănind alţi 12 oameni, a informat poliţia ucraineană, scrie Hotnews.ro.
17:00
Dumitru Ciobanu, preşedintele biroului teritorial Bălți al blocului "Victoria", afiliat condamnatul penal Ilan Șor, a fost prins de poliţişti după ce s-a ascuns, timp de o lună, în regiunea transnistreană.
16:30
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ea își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025.
15:40
La Londra are loc, vineri, o nouă reuniune a aşa-numitei Coaliţii de voinţă, un grup de câteva zeci de ţări care s-au angajat să ajute Ucraina, scrie TVR Info.
15:20
Igor Grosu va purta discuții noi cu liderii fracțiunilor parlamentare; Igor Dodon: „Noi avem echipă” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, urmează să poarte discuții săptămâna viitoare cu liderii fracțiunilor parlamentare, a spus jurnaliștilor speakerul Legislativului.
15:10
De această dată, luptătorul de stil greco-roman a triumfat la categoria 82 de kilograme. Republica Moldova are acum trei medalii obținute la turneul desfășurat în orașul sârb Novi Sad.
15:10
Șefului Centrului Național Anticorupție, Alexandru Pînzari, i s-a conferit prin decret prezidențial gradul de general-locotenent. Potrivit aceluiași decret prezidențial, vicedirectorului CNA, Alexandru Savca, i s-a conferit gradul de general-maior.
14:40
Sergiu Lazarenco își încheie mandatul la mediu, dar vrea să continue proiectele ca deputat # TVR Moldova
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarenco, îşi încheie mandatul la conducerea instituţiei. Într-o conferinţă de bilanț a celor patru ani de activitate, a anunţat că va continua să promoveze proiectele de împădurire, gestionarea deşeurilor şi alinierea legislaţiei de mediu la cea europeană, însă din postura de deputat.
14:40
Autorizația pentru Uzina Metalurgică din Râbnița: Problemă de mediu sau interese de grup? # TVR Moldova
Agenția de Mediu a Republicii Moldova a comunicat, pe 23 octombrie, că autorizația de mediu emisă pentru Uzina Metalurgică Moldovenească din Râbnița a fost prelungită din oficiu în conformitate cu noua legislație adoptată în 2022. Aceste precizări au fost făcute de agenție în contextul în care întreprinderea cu pricina, cel mai mare contribuabil la bugerul regimului secesionist, este acuzată că și-ar fi reluat activitatea în condițiile unei autorizații obținute anterior în condiții politice, și nu al unui control al felului în care respectă normele de mediu.
14:10
Igor Grosu promite „nume interesante” în echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu # TVR Moldova
„În viitoarea garnitură guvernamentală o să vedeți nume interesante”, a promis liderul PAS, Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că procedura de învestire a noului guvern ar putea avea loc mai rapid decât termenul de 15 zile prevăzut de legislație.
14:10
Veronica Mihailov-Moraru, actualul ministru al Justiţiei, a ezitat să le spună astăzi jurnaliştilor dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern. La final de mandat, ea a făcut un bilanţ al reuşitelor, dar şi restanţelor din domeniul justiţiei. Potrivit oficialului, din strategia de dezvoltare a sectorului justiţie planificată pentru 2022-2025 au fost realizate peste 65 de acţiuni, dintre care 23 sunt în faza avansată şi restul în fază incipientă.
13:50
Igor Grosu promite „nume interesante” în garnitură guvernamentală a lui Alexandru Munteanu # TVR Moldova
„În viitoarea garnitură guvernamentală o să vedeți nume interesante”, a promis liderul PAS, Igor Grosu. Președintele Parlamentului a menționat că procedura de învestire a noului guvern ar putea avea loc mai rapid decât termenul de 15 zile prevăzut de legislație.
13:40
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Rusia într-un dosar în care sunt vizate persoane deținute ilegal în regiunea transnistreană. Decizia a fost pronunțată în patru cauze a fost și vizează cinci cetățeni din regiunea transnistreană, victime ale detențiilor și condamnărilor abuzive aplicate de administrația separatistă a regiunii. Este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea, potrivit Asociației Promo-LEX.
13:20
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, la aniversarea Universității de Medicină din Chișinău # TVR Moldova
Vizită regală la Chişinău. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi Alteţa Sa Regală, principele Radu, au participat la ceremonia aniversară a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfăşurat sub genericul "80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană". Ceremonia a reunit reprezentanţi ai corpului academic, ai corpului diplomatic dar şi demnitari.
13:10
Contrabandă cu țigări de aproape două mil. de bucăți, la Lipcani: Șase persoane au fost reținute # TVR Moldova
Ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o tentativă de contrabandă cu 1.890.000 de țigarete la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Țigaretele erau ascunse în două autocamioane care, potrivit actelor, transportau puieți decorativi și urmau să ajungă în București.
12:50
„Acuzațiile mele sunt reale”: Anatol Șalaru câștigă procesul cu liderul AUR George Simion # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a respins apelul declarat de liderul AUR, George Simion, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău prin care fusese respinsă cererea sa împotriva fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Procesul viza dezmințirea unor acuzații, încasarea prejudiciului moral și cheltuielile de judecată. Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea deciziei integrale.
12:40
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei.
Ieri
12:00
TVR și TVR Moldova transmit în direct slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale # TVR Moldova
Televiziunea Română transmite în direct, duminică, 26 octombrie 2025, slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii „Universul credinţei”, moderate de jurnalistul Victor Andrei Dochia, scrie TVR Info.
11:50
Alexandrin Guțu cucerește al treilea titlu de Campion Mondial la categoria de vârstă U23.
11:20
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu la funcția de premier al Republicii Moldova # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret în acest sens în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
11:20
Ruda implicată în accident: Trei bărbăți, reținuți după ce au pretins 5.000 de euro de la o victimă # TVR Moldova
Polițiștii din municipiul Bălți au reținut trei bărbați, cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, bănuiți de implicare într-o escrocherie cunoscută sub denumirea de „ruda implicată în accident”.
11:20
Țurcan Alexandru: „Europa nu este un vis îndepărtat, e un drum ce se vede tot mai clar în Moldova” # TVR Moldova
Țurcan Alexandru este fondatorul companiei KAIZEN WAY și beneficiar al programelor ODA, prin care a reușit să dezvolte proiecte locale și să aducă valoare în comunitățile din Moldova.
11:10
Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret în acest sens în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
11:00
Alexandru Munteanu, desemnat la funcția de premier. Președinta Maia Sandu a semnat decretul # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret în acest sens, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
11:00
Liderii UE, reuniți la Bruxelles, reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova # TVR Moldova
La Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului European, în cadrul căreia liderii Uniunii Europene au reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova.
10:50
Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # TVR Moldova
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă.
10:40
Tatiana Motinga: „Moldova este Europa – prin afaceri de familie și tradiție autentică” # TVR Moldova
Europa ne inspiră prin respectul pentru calitate și prin puterea afacerilor de familie. În Moldova, Tatiana Motinga și echipa Granier demonstrează că și aici se poate construi un brand autentic, cu rădăcini locale și viziune europeană.
10:20
Mașină cuprinsă de flăcări în mers, în Chișinău; un bărbat a suferit arsuri și intoxicație # TVR Moldova
Un bărbat a suferit intoxicație și arsuri după ce mașina în care se afla a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se deplasa prin Chișinău, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:10
Peste 100 de elevi și studenți romi vor primi burse de merit de câte 1.200 de lei lunar # TVR Moldova
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de burse de merit oferite de Ministerul Educației și Cercetării. Fiecare bursă are o valoare de 1.200 de lei lunar și are drept scop încurajarea tinerilor romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.
09:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte ţări şi a avertizat că răspunsul la orice atac asupra teritoriului Rusiei va fi foarte puternic, dar a sugerat continuarea dialogului cu preşedintele american Donald Trump.
09:10
Un proprietar de local din Chișinău a fost trimis în judecată pentru trafic de cocaină # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica, a anunțat finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanță a cauzei penale în care trei bărbați, cu vârste de 45, 35 și 24 de ani, sunt acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri.
08:50
Comratul, bucuros după întâlnirea cu șeful SIS; prima firmă a lui Gușan, condamnată în R. Moldova # TVR Moldova
Condamnarea firmei lui Victor Gușan, vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate la Comrat, poziția lui Renato Usatîi și Vasile Costiuc față de candidatatura PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, descinderile în cazul scandalului legat de eliberarea criminalilor periculoși.
08:40
Vineri, 24 octombrie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi în toate regiunile țării.
23 octombrie 2025
20:10
Lovitură grea aplicată lui Victor Gușan; o firmă implicată în contrabandă a fost condamnată # TVR Moldova
Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan-Vodă, a pronunțat sentința în dosarul penal al SRL Almavis, firmă asociată holdingului Sheriff. Compania a fost recunoscută vinovată de contrabandă cu produse din tutun și obligată să plătească o amendă de 500.000 de lei. De asemenea, firmei i-a fost aplicată interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani.
19:30
Violenţa în familie şi, mai ales, cea împotriva femeilor şi fetelor, rămâne o problemă gravă în Republica Moldova. Doar anul acesta au fost înregistrare 19 cazuri de femicid. În primele nouă luni ale acestui an au fost şi peste 4.400 de victime ale acestui tip de violenţă. Campaniile de sensibilizare sau legile mai stricte sunt doar câteva dintre măsurile luate de autorităţi pentru a combate acest flagel.
19:10
Consultări la Președinție: Costiuc nu vrea să voteze; Usatîi și Vartanean vor să vadă miniștrii # TVR Moldova
Consultările de la Președinție privind desemnarea noului prim-ministru au stârnit reacții diverse: de la nemulțumiri și ironii, până la promisiuni de sprijin politic. Rând pe rând, liderii partidelor parlamentare au venit la întâlnirea cu președintele pentru a-și exprima poziția față de candidatura lui Alexandru Munteanu.
18:50
„Moldo Crescendo” - 10 ani de muzică clasică. Mai multe concerte, organizate la Chișinău și Tirapol # TVR Moldova
Vineri, 24 octombrie, va avea loc deschiderea celei de-a X-a ediții a Festivalului "Moldo Crescendo", ce se va desfășura anul acesta sub genericul "Metamorfoze". Jurnalistul TVR MOLDOVA, Anatol Fornea, s-a aflat în această dimineață, în vizită la pianistul Marcel Lazăr și a venit cu mai multe detalii despre eveniment.
18:50
„Ne-am bucurat”. Speakerul legislativului de la Comrat, Constantinov, după întâlnirea cu șeful SIS # TVR Moldova
Vizită neaşteptată în regiunea găgăuză. Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Alexandru Musteaţă, a avut o discuţie joi cu cei din conducerea autonomiei. Imediat după aceea, Adunarea Populară a aprobat reactivarea unui grup de lucru care să îmbunătăţească dialogul cu Parlamentul Republicii Moldova.
18:30
„Există riscuri de tulburare a pieței”. Expert energetic despre sancțiunile aplicate Lukoil-Moldova # TVR Moldova
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiei ruse Lukoil nu pun deocamdată în pericol siguranța aprovizionării cu benzină și motorină a Republicii Moldova. O spune ministrului Energiei de la Chișinău. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat că analizează, împreună cu alte autorități, modul de aplicare a sancțiunilor și eventualele consecințe asupra pieței interne. Compania Lukoil-Moldova a refuzat să comenteze subiectul.
18:10
Promovează tradițiile românești departe de casă. Mai exact, la Paris, unde există câteva colective artistice, fondate de niște entuziaști din România și R. Moldova. Cu drag de muzică, dansul și obiceiurile populare, membrii acestor ansambluri fac toate eforturile pentru a păstra vii valorile autentice ale neamului românesc.
17:40
Se aliniază ANRE sancțiunilor SUA și UE împotriva Lukoil? Ce riscuri ar putea să fie pentru RM? # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează felul în care să aplice sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil în urma deciziilor SUA asupra companiilor și care ar fi potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova. ÎCS SRL Lukoil-Moldova este unul dintre cei mai mari importatori de produse petroliere și asigură cu carburanți majoritatea instituțiilor de stat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.