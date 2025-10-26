Medic pediatru, despre enteroviroze: Nu toți copiii fac forme simptomatice

10:10

La Londra s-a încheiat vineri o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voinţă, la care participă şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Inaintea discuţiilor oficiale despre ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu invadatorii ruşi, Volodimir Zelenski a fost primit de regele Charles al treilea. Potrivit presei de la Londra, discuţiile conduse de premierul britanic Keir Starmer se axează pe livrarea unui număr mai mare de rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei. La reuniune participă, prin videoconferinţă, şi presedintele României, Nicuşor Dan. Şedința de la Londra urmează refuzului preşedintelui american Donald Trump de a livra Kievului rachete Tomahawk, cu rază lungă de acţiune.