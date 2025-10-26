R. Moldova, pregătită de următoarea etapă de aderare la UE. Sandu: Procesul, blocat de poziția Ungariei față de Ucraina
Agora.md, 26 octombrie 2025 18:10
R. Moldova, pregătită de următoarea etapă de aderare la UE. Sandu: Procesul, blocat de poziția Ungariei față de Ucraina
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
18:10
Acum 4 ore
16:40
15:00
Acum 6 ore
14:00
Acum 8 ore
12:20
11:10
Acum 12 ore
Acum 24 ore
19:40
19:10
Ieri
16:20
15:00
15:00
14:20
13:20
13:00
13:00
12:50
12:30
12:10
11:30
10:20
09:30
24 octombrie 2025
23:00
21:50
21:50
21:30
20:00
19:30
19:20
19:10
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
18:10
17:40
17:40
17:30
17:10
16:40
16:30
15:50
15:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.